https://ria.ru/20250201/kherson-1996838458.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 01.02.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное Новости". РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T22:08:00+03:00
2025-02-01T22:08:00+03:00
2025-02-01T22:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
херсон
херсонская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное Новости". "В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в публикации в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах не поступало. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250201/rogov-1996816851.html
https://ria.ru/20250201/ranenye-1996834599.html
россия
херсон
херсонская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_33806e89a79bcfc6b4366815b8a14cbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсон, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Херсонская область , Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина
В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы