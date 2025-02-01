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В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 01.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:08 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/kherson-1996838458.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 01.02.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное Новости". РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T22:08:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
херсон
херсонская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное Новости". "В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в публикации в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах не поступало. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250201/rogov-1996816851.html
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россия
херсон
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россия, херсон, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Херсонская область , Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина
В Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное Новости".
Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в публикации в Telegram-канале издания.
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Вчера, 18:05
Официальной информации о взрывах не поступало.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонХерсонская областьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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