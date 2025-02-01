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СМИ: в США уволили прокуроров, занимавшихся делом о штурме Капитолия - РИА Новости, 01.02.2025
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04:23 01.02.2025 (обновлено: 10:09 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/kapitoliy-1996747184.html
СМИ: в США уволили прокуроров, занимавшихся делом о штурме Капитолия
СМИ: в США уволили прокуроров, занимавшихся делом о штурме Капитолия - РИА Новости, 01.02.2025
СМИ: в США уволили прокуроров, занимавшихся делом о штурме Капитолия
Администрация президента США Дональда Трампа уволила десятки прокуроров, занимавшихся делом о штурме здания конгресса США 6 января 2021 года, и потребовала... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T04:23:00+03:00
2025-02-01T10:09:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа уволила десятки прокуроров, занимавшихся делом о штурме здания конгресса США 6 января 2021 года, и потребовала списки сотрудников ФБР, задействованных в тех же делах, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на внутреннее распоряжение ведомства. Накануне о требованиях администрации Трампа к сотрудникам ФБР сообщил телеканал CBS. Отмечалось, что перестановки затронули руководство ФБР в штаб-квартире ведомства в Вашингтоне, включая нескольких высокопоставленных сотрудников, курировавших ключевые направления — национальную безопасность, борьбу с преступностью и киберугрозами. Ассошиэйтед Пресс передает со ссылкой на служебную записку исполняющего обязанности заместителя генерального прокурора министерства юстиции Эмиля Бове, к которому оно получило доступ, что ведомство также должно представить список всех текущих и бывших сотрудников ФБР, которые занимались делом о штурме Капитолия в 2021 году. "Бове приказал уволить прокуроров через несколько дней после широкомасштабной акции помилования, предпринятой ...Трампом в пользу более чем 1500 человек, обвиненных в нападении на Капитолий США", — сообщает агентство со ссылкой на служебную записку. Как сообщил неназванный источник, около двух десятков сотрудников прокуратуры США в Вашингтоне были уволены. Ассошиэйтед Пресс также передает со ссылкой на другую служебную записку Бове, что в ней указаны более полудюжины высокопоставленных руководителей ФБР, которым было приказано уйти в отставку или быть уволенными к понедельнику. Шестого января 2021 года сторонники Трампа, занимавшего на тот момент пост президента, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов, прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства. Палата представителей конгресса большинством голосов приняла решение об импичменте Дональду Трампу за подстрекательство к мятежу. Однако в феврале того же года сенат США оправдал Трампа. После вступления в должность президента Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия. После вступления в должность президента Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия.
https://ria.ru/20250122/tramp-1994976141.html
https://ria.ru/20250131/fbr-1996576783.html
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в мире, сша, дональд трамп, фбр
В мире, США, Дональд Трамп, ФБР
СМИ: в США уволили прокуроров, занимавшихся делом о штурме Капитолия

AP: в США уволили десятки прокуроров, занимавшихся делом о штурме Капитолия

© AP Photo / John MinchilloШтурм Капитолия
Штурм Капитолия - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / John Minchillo
Штурм Капитолия. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа уволила десятки прокуроров, занимавшихся делом о штурме здания конгресса США 6 января 2021 года, и потребовала списки сотрудников ФБР, задействованных в тех же делах, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на внутреннее распоряжение ведомства.
Накануне о требованиях администрации Трампа к сотрудникам ФБР сообщил телеканал CBS. Отмечалось, что перестановки затронули руководство ФБР в штаб-квартире ведомства в Вашингтоне, включая нескольких высокопоставленных сотрудников, курировавших ключевые направления — национальную безопасность, борьбу с преступностью и киберугрозами.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Администрация Трампа увольняет опытных сотрудников Минюста, пишет WP
22 января, 14:05
Ассошиэйтед Пресс передает со ссылкой на служебную записку исполняющего обязанности заместителя генерального прокурора министерства юстиции Эмиля Бове, к которому оно получило доступ, что ведомство также должно представить список всех текущих и бывших сотрудников ФБР, которые занимались делом о штурме Капитолия в 2021 году.
"Бове приказал уволить прокуроров через несколько дней после широкомасштабной акции помилования, предпринятой ...Трампом в пользу более чем 1500 человек, обвиненных в нападении на Капитолий США", — сообщает агентство со ссылкой на служебную записку.
Как сообщил неназванный источник, около двух десятков сотрудников прокуратуры США в Вашингтоне были уволены.
Ассошиэйтед Пресс также передает со ссылкой на другую служебную записку Бове, что в ней указаны более полудюжины высокопоставленных руководителей ФБР, которым было приказано уйти в отставку или быть уволенными к понедельнику.
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
В ФБР разозлились из-за требований Трампа к сотрудникам
Вчера, 11:48
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, занимавшего на тот момент пост президента, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов, прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства. Палата представителей конгресса большинством голосов приняла решение об импичменте Дональду Трампу за подстрекательство к мятежу. Однако в феврале того же года сенат США оправдал Трампа. После вступления в должность президента Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия.
После вступления в должность президента Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия.
Прокурор американского столичного округа Колумбия Мэттью Грэйвс - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Прокурор, расследовавший штурм Капитолия, ушел в отставку
31 декабря 2024, 01:41
 
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