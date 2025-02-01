https://ria.ru/20250201/kapitoliy-1996747184.html

СМИ: в США уволили прокуроров, занимавшихся делом о штурме Капитолия

СМИ: в США уволили прокуроров, занимавшихся делом о штурме Капитолия - РИА Новости, 01.02.2025

СМИ: в США уволили прокуроров, занимавшихся делом о штурме Капитолия

Администрация президента США Дональда Трампа уволила десятки прокуроров, занимавшихся делом о штурме здания конгресса США 6 января 2021 года, и потребовала... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T04:23:00+03:00

2025-02-01T04:23:00+03:00

2025-02-01T10:09:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

фбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995853710_0:187:2491:1588_1920x0_80_0_0_dabe708e7bb98341ad79139b0726b4d1.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа уволила десятки прокуроров, занимавшихся делом о штурме здания конгресса США 6 января 2021 года, и потребовала списки сотрудников ФБР, задействованных в тех же делах, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на внутреннее распоряжение ведомства. Накануне о требованиях администрации Трампа к сотрудникам ФБР сообщил телеканал CBS. Отмечалось, что перестановки затронули руководство ФБР в штаб-квартире ведомства в Вашингтоне, включая нескольких высокопоставленных сотрудников, курировавших ключевые направления — национальную безопасность, борьбу с преступностью и киберугрозами. Ассошиэйтед Пресс передает со ссылкой на служебную записку исполняющего обязанности заместителя генерального прокурора министерства юстиции Эмиля Бове, к которому оно получило доступ, что ведомство также должно представить список всех текущих и бывших сотрудников ФБР, которые занимались делом о штурме Капитолия в 2021 году. "Бове приказал уволить прокуроров через несколько дней после широкомасштабной акции помилования, предпринятой ...Трампом в пользу более чем 1500 человек, обвиненных в нападении на Капитолий США", — сообщает агентство со ссылкой на служебную записку. Как сообщил неназванный источник, около двух десятков сотрудников прокуратуры США в Вашингтоне были уволены. Ассошиэйтед Пресс также передает со ссылкой на другую служебную записку Бове, что в ней указаны более полудюжины высокопоставленных руководителей ФБР, которым было приказано уйти в отставку или быть уволенными к понедельнику. Шестого января 2021 года сторонники Трампа, занимавшего на тот момент пост президента, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов, прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства. Палата представителей конгресса большинством голосов приняла решение об импичменте Дональду Трампу за подстрекательство к мятежу. Однако в феврале того же года сенат США оправдал Трампа. После вступления в должность президента Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия. После вступления в должность президента Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия.

https://ria.ru/20250122/tramp-1994976141.html

https://ria.ru/20250131/fbr-1996576783.html

https://ria.ru/20241231/prokuror-1992119659.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, фбр