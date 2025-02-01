Рейтинг@Mail.ru
Израиль продолжит добиваться целей войны в Газе, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 01.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:04 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/izrail-1996838054.html
Израиль продолжит добиваться целей войны в Газе, заявил Нетаньяху
Израиль продолжит добиваться целей войны в Газе, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 01.02.2025
Израиль продолжит добиваться целей войны в Газе, заявил Нетаньяху
Израиль продолжит решительно действовать для достижения всех целей войны в секторе Газа и возвращения всех удерживаемых в анклаве заложников, включая погибших,... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T22:04:00+03:00
2025-02-01T22:04:00+03:00
в мире
израиль
сша
франция
биньямин нетаньяху
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105325/03/1053250317_0:496:2760:2048_1920x0_80_0_0_a60e08192818fc0ff6fbe93d4d781e82.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 фев - РИА Новости. Израиль продолжит решительно действовать для достижения всех целей войны в секторе Газа и возвращения всех удерживаемых в анклаве заложников, включая погибших, заявил в субботу вечером премьер Биньямин Нетаньяху. Ранее в субботу из плена палестинского движения ХАМАС были освобождены три заложника: гражданин Израиля и Франции Офер Кальдерон, гражданин Израиля и США Кит Сигаль и израильтянин Ярден Бибас, который был похищен вместе с супругой Шири и двумя маленькими детьми Ариэлем и Кфиром. Рыжеволосый 9-месяцный младенец по имени Кфир стал одним из символов борьбы семей заложников и израильской общественности за возвращение похищенных из Газы. Шири и дети до сих пор остаются в плену ХАМАС, об их состоянии ничего доподлинно неизвестно. "Граждане Израиля, за последние две недели нам удалось освободить 13 наших заложников, а также пятерых граждан Таиланда, которых также удерживал ХАМАС... Продолжим решительно действовать, чтобы вернуть их в Израиль и достичь всех целей войны", - заявил Нетаньяху в специальном видеообращении по случаю освобождения трех заложников в рамках субботнего обмена. По словам премьера, Израиль ожидает, что все последующие этапы освобождения похищенных также будут проведены безопасно. "В эти часы все наши мысли о Шири, Ариэле и Кфире Бибас и обо всех наших заложниках, живых и погибших, которые еще не вернулись домой", - отметил в своем заявлении Нетаньяху. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись четыре обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250201/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250130/zalozhniki-1996367936.html
https://ria.ru/20250130/tramp-1996385247.html
израиль
сша
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105325/03/1053250317_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a76c694f1b2a14c1dcc30e11a49048b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, франция, биньямин нетаньяху, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, США, Франция, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль продолжит добиваться целей войны в Газе, заявил Нетаньяху

Нетаньяху: Израиль продолжит решительно действовать для достижения целей в Газе

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 фев - РИА Новости. Израиль продолжит решительно действовать для достижения всех целей войны в секторе Газа и возвращения всех удерживаемых в анклаве заложников, включая погибших, заявил в субботу вечером премьер Биньямин Нетаньяху.
Ранее в субботу из плена палестинского движения ХАМАС были освобождены три заложника: гражданин Израиля и Франции Офер Кальдерон, гражданин Израиля и США Кит Сигаль и израильтянин Ярден Бибас, который был похищен вместе с супругой Шири и двумя маленькими детьми Ариэлем и Кфиром. Рыжеволосый 9-месяцный младенец по имени Кфир стал одним из символов борьбы семей заложников и израильской общественности за возвращение похищенных из Газы. Шири и дети до сих пор остаются в плену ХАМАС, об их состоянии ничего доподлинно неизвестно.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
«
"Граждане Израиля, за последние две недели нам удалось освободить 13 наших заложников, а также пятерых граждан Таиланда, которых также удерживал ХАМАС... Продолжим решительно действовать, чтобы вернуть их в Израиль и достичь всех целей войны", - заявил Нетаньяху в специальном видеообращении по случаю освобождения трех заложников в рамках субботнего обмена.
По словам премьера, Израиль ожидает, что все последующие этапы освобождения похищенных также будут проведены безопасно.
"В эти часы все наши мысли о Шири, Ариэле и Кфире Бибас и обо всех наших заложниках, живых и погибших, которые еще не вернулись домой", - отметил в своем заявлении Нетаньяху.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Израильская военнослужащая Арбель Йехуд во время передачи бойцами ХАМАС Красному Кресту в Хан-Юнисе. 30 января 2025 - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Нетаньяху раскритиковал способ передачи израильских заложников в Газе
30 января, 14:37
В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись четыре обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Трамп подписал указ о депортации иностранцев, поддерживающих Палестину
30 января, 15:32
 
В миреИзраильСШАФранцияБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала