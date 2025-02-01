Израиль продолжит добиваться целей войны в Газе, заявил Нетаньяху
Нетаньяху: Израиль продолжит решительно действовать для достижения целей в Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 фев - РИА Новости. Израиль продолжит решительно действовать для достижения всех целей войны в секторе Газа и возвращения всех удерживаемых в анклаве заложников, включая погибших, заявил в субботу вечером премьер Биньямин Нетаньяху.
Ранее в субботу из плена палестинского движения ХАМАС были освобождены три заложника: гражданин Израиля и Франции Офер Кальдерон, гражданин Израиля и США Кит Сигаль и израильтянин Ярден Бибас, который был похищен вместе с супругой Шири и двумя маленькими детьми Ариэлем и Кфиром. Рыжеволосый 9-месяцный младенец по имени Кфир стал одним из символов борьбы семей заложников и израильской общественности за возвращение похищенных из Газы. Шири и дети до сих пор остаются в плену ХАМАС, об их состоянии ничего доподлинно неизвестно.
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"Граждане Израиля, за последние две недели нам удалось освободить 13 наших заложников, а также пятерых граждан Таиланда, которых также удерживал ХАМАС... Продолжим решительно действовать, чтобы вернуть их в Израиль и достичь всех целей войны", - заявил Нетаньяху в специальном видеообращении по случаю освобождения трех заложников в рамках субботнего обмена.
По словам премьера, Израиль ожидает, что все последующие этапы освобождения похищенных также будут проведены безопасно.
"В эти часы все наши мысли о Шири, Ариэле и Кфире Бибас и обо всех наших заложниках, живых и погибших, которые еще не вернулись домой", - отметил в своем заявлении Нетаньяху.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись четыре обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.