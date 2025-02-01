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Овчинский: в Можайском районе инвестор строит деловой центр - РИА Новости, 01.02.2025
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09:00 01.02.2025
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Овчинский: в Можайском районе инвестор строит деловой центр
Овчинский: в Можайском районе инвестор строит деловой центр - РИА Новости, 01.02.2025
Овчинский: в Можайском районе инвестор строит деловой центр
В Можайском районе Москвы инвестор, возводящий жилой комплекс, также начал строительство бизнес-центра площадью 24 тысячи квадратных метров, сообщил министр... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T09:00:00+03:00
2025-02-01T09:00:00+03:00
градостроительный комплекс москвы
москва
владислав овчинский
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Можайском районе Москвы инвестор, возводящий жилой комплекс, также начал строительство бизнес-центра площадью 24 тысячи квадратных метров, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В Можайском районе застройщик возводит 17-этажный деловой центр общей площадью 24 тысячи квадратных метров. В здании расположатся офисные помещения от 76 до 1,5 тысячи квадратных метров. В общей сложности здесь появится свыше 2,2 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба департамента.Как подчеркнул Овчинский, в бизнес-центре будут установлены большие окна, которые обеспечат панорамный вид, а также предусмотрены террасы с видом на природный заказник "Долина реки Сетунь". Строительство бизнес-центра планируется завершить в 2028 году.Деловой центр будет представлять собой скошенную призму с волнообразными террасами. Вблизи здания будет установлен арт-объект – светодиодная воронка, плавно возвышающаяся к стилобату.Бизнес-центр появится на территории жилого кластера "Родина Парк" недалеко от станции метро "Давыдков". Девелопер проекта – группа "Родина".
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градостроительный комплекс москвы, москва, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы
Градостроительный комплекс Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Можайском районе инвестор строит деловой центр

Овчинский: в Можайском районе Москвы инвестор строит деловой центр

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Можайском районе Москвы инвестор, возводящий жилой комплекс, также начал строительство бизнес-центра площадью 24 тысячи квадратных метров, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В Можайском районе застройщик возводит 17-этажный деловой центр общей площадью 24 тысячи квадратных метров. В здании расположатся офисные помещения от 76 до 1,5 тысячи квадратных метров. В общей сложности здесь появится свыше 2,2 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба департамента.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Овчинский: в Нагатино-Садовники возведут жилой дом по программе реновации
30 января, 11:25
Как подчеркнул Овчинский, в бизнес-центре будут установлены большие окна, которые обеспечат панорамный вид, а также предусмотрены террасы с видом на природный заказник "Долина реки Сетунь". Строительство бизнес-центра планируется завершить в 2028 году.
Деловой центр будет представлять собой скошенную призму с волнообразными террасами. Вблизи здания будет установлен арт-объект – светодиодная воронка, плавно возвышающаяся к стилобату.
Бизнес-центр появится на территории жилого кластера "Родина Парк" недалеко от станции метро "Давыдков". Девелопер проекта – группа "Родина".
 
Градостроительный комплекс МосквыМоскваВладислав ОвчинскийДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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