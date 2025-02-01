https://ria.ru/20250201/investor-1996712202.html

Овчинский: в Можайском районе инвестор строит деловой центр

Овчинский: в Можайском районе инвестор строит деловой центр - РИА Новости, 01.02.2025

Овчинский: в Можайском районе инвестор строит деловой центр

В Можайском районе Москвы инвестор, возводящий жилой комплекс, также начал строительство бизнес-центра площадью 24 тысячи квадратных метров, сообщил министр... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T09:00:00+03:00

2025-02-01T09:00:00+03:00

2025-02-01T09:00:00+03:00

градостроительный комплекс москвы

москва

владислав овчинский

департамент градостроительной политики г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988651470_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_c83b53612298bfd0c03e01a5ded5ebd9.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Можайском районе Москвы инвестор, возводящий жилой комплекс, также начал строительство бизнес-центра площадью 24 тысячи квадратных метров, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В Можайском районе застройщик возводит 17-этажный деловой центр общей площадью 24 тысячи квадратных метров. В здании расположатся офисные помещения от 76 до 1,5 тысячи квадратных метров. В общей сложности здесь появится свыше 2,2 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба департамента.Как подчеркнул Овчинский, в бизнес-центре будут установлены большие окна, которые обеспечат панорамный вид, а также предусмотрены террасы с видом на природный заказник "Долина реки Сетунь". Строительство бизнес-центра планируется завершить в 2028 году.Деловой центр будет представлять собой скошенную призму с волнообразными террасами. Вблизи здания будет установлен арт-объект – светодиодная воронка, плавно возвышающаяся к стилобату.Бизнес-центр появится на территории жилого кластера "Родина Парк" недалеко от станции метро "Давыдков". Девелопер проекта – группа "Родина".

https://ria.ru/20250130/ovchinskiy-1996203049.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

градостроительный комплекс москвы, москва, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы