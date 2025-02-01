https://ria.ru/20250201/investor-1996712202.html
Овчинский: в Можайском районе инвестор строит деловой центр
Овчинский: в Можайском районе инвестор строит деловой центр - РИА Новости, 01.02.2025
Овчинский: в Можайском районе инвестор строит деловой центр
В Можайском районе Москвы инвестор, возводящий жилой комплекс, также начал строительство бизнес-центра площадью 24 тысячи квадратных метров, сообщил министр... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T09:00:00+03:00
2025-02-01T09:00:00+03:00
2025-02-01T09:00:00+03:00
градостроительный комплекс москвы
москва
владислав овчинский
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988651470_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_c83b53612298bfd0c03e01a5ded5ebd9.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Можайском районе Москвы инвестор, возводящий жилой комплекс, также начал строительство бизнес-центра площадью 24 тысячи квадратных метров, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В Можайском районе застройщик возводит 17-этажный деловой центр общей площадью 24 тысячи квадратных метров. В здании расположатся офисные помещения от 76 до 1,5 тысячи квадратных метров. В общей сложности здесь появится свыше 2,2 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба департамента.Как подчеркнул Овчинский, в бизнес-центре будут установлены большие окна, которые обеспечат панорамный вид, а также предусмотрены террасы с видом на природный заказник "Долина реки Сетунь". Строительство бизнес-центра планируется завершить в 2028 году.Деловой центр будет представлять собой скошенную призму с волнообразными террасами. Вблизи здания будет установлен арт-объект – светодиодная воронка, плавно возвышающаяся к стилобату.Бизнес-центр появится на территории жилого кластера "Родина Парк" недалеко от станции метро "Давыдков". Девелопер проекта – группа "Родина".
https://ria.ru/20250130/ovchinskiy-1996203049.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988651470_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_091a1e2de97703ac6726e944d105cc1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
градостроительный комплекс москвы, москва, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы
Градостроительный комплекс Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Можайском районе инвестор строит деловой центр
Овчинский: в Можайском районе Москвы инвестор строит деловой центр
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Можайском районе Москвы инвестор, возводящий жилой комплекс, также начал строительство бизнес-центра площадью 24 тысячи квадратных метров, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В Можайском районе застройщик возводит 17-этажный деловой центр общей площадью 24 тысячи квадратных метров. В здании расположатся офисные помещения от 76 до 1,5 тысячи квадратных метров. В общей сложности здесь появится свыше 2,2 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба департамента.
Как подчеркнул Овчинский, в бизнес-центре будут установлены большие окна, которые обеспечат панорамный вид, а также предусмотрены террасы с видом на природный заказник "Долина реки Сетунь". Строительство бизнес-центра планируется завершить в 2028 году.
Деловой центр будет представлять собой скошенную призму с волнообразными террасами. Вблизи здания будет установлен арт-объект – светодиодная воронка, плавно возвышающаяся к стилобату.
Бизнес-центр появится на территории жилого кластера "Родина Парк" недалеко от станции метро "Давыдков". Девелопер проекта – группа "Родина".