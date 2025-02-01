https://ria.ru/20250201/gubernator-1996809589.html

Рязанский губернатор назвал приоритетом сохранение исторической памяти

Рязанский губернатор назвал приоритетом сохранение исторической памяти - РИА Новости, 01.02.2025

Рязанский губернатор назвал приоритетом сохранение исторической памяти

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что в Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне приоритетом является работа по... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T16:57:00+03:00

2025-02-01T16:57:00+03:00

2025-02-01T16:57:00+03:00

рязанская область

рязань

павел малков

великая отечественная война (1941-1945)

ленинград

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932377447_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_f15acba81b774013e5b7da7e94c9ad47.jpg

РЯЗАНЬ, 1 фев – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что в Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне приоритетом является работа по сохранению исторической памяти и поддержке ветеранов. По данным пресс-службы правительства Рязанской области, губернатор провел заседание Координационного совета по делам ветеранов. В его рамках глава региона вручил юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" ветеранам-жителям блокадного Ленинграда. "В Год защитника Отечества, год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в приоритете работа по сохранению исторической памяти, всесторонней поддержке ветеранов. Фронтовому поколению пришлось пережить тяжелое, страшное время. О том, какой ценой была завоевана Победа, забывать никому нельзя. Огромная благодарность тем, кто до сих пор принимает участие в патриотической работе, всем ветеранским общественным организациям", - приводятся в сообщении слова Малкова. Отмечается, что во всех муниципалитетах региона ведется благоустройство памятных мест. В этом году работа продолжится, в том числе на площади Победы и Скорбященском мемориальном комплексе Рязани. Планируется открытие новых памятников. В Рязани появится мемориальная стела "Город трудовой доблести", а в Центральном парке культуры и отдыха города установят монумент в честь защитников Отечества, участвующих в локальных конфликтах и специальной военной операции. Продолжится работа по развитию областного госпиталя для ветеранов, подчеркивает пресс-служба регионального правительства. В учреждении обновлено медоборудование и палаты. Открыто два дополнительных отделения реабилитации, водолечебница, поэтапно приводится в порядок прилегающая территория. Малков также поручил завершить в текущем году работу по паспортизации воинских захоронений. Особое внимание он обратил на исполнение поручения президента РФ о присвоении звания Почетный гражданин региона, города или муниципалитета фронтовикам Великой Отечественной войны. Губернатор подчеркнул, что необходимые поправки в положения о наградах должны быть приняты максимально оперативно, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20241212/malkov-1988760121.html

https://ria.ru/20241210/malkov-1988341833.html

рязань

ленинград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рязань, павел малков, великая отечественная война (1941-1945), ленинград