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Рязанский губернатор назвал приоритетом сохранение исторической памяти - РИА Новости, 01.02.2025
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Рязанская область
 
16:57 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/gubernator-1996809589.html
Рязанский губернатор назвал приоритетом сохранение исторической памяти
Рязанский губернатор назвал приоритетом сохранение исторической памяти - РИА Новости, 01.02.2025
Рязанский губернатор назвал приоритетом сохранение исторической памяти
Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что в Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне приоритетом является работа по... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T16:57:00+03:00
2025-02-01T16:57:00+03:00
рязанская область
рязань
павел малков
великая отечественная война (1941-1945)
ленинград
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РЯЗАНЬ, 1 фев – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что в Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне приоритетом является работа по сохранению исторической памяти и поддержке ветеранов. По данным пресс-службы правительства Рязанской области, губернатор провел заседание Координационного совета по делам ветеранов. В его рамках глава региона вручил юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" ветеранам-жителям блокадного Ленинграда. "В Год защитника Отечества, год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в приоритете работа по сохранению исторической памяти, всесторонней поддержке ветеранов. Фронтовому поколению пришлось пережить тяжелое, страшное время. О том, какой ценой была завоевана Победа, забывать никому нельзя. Огромная благодарность тем, кто до сих пор принимает участие в патриотической работе, всем ветеранским общественным организациям", - приводятся в сообщении слова Малкова. Отмечается, что во всех муниципалитетах региона ведется благоустройство памятных мест. В этом году работа продолжится, в том числе на площади Победы и Скорбященском мемориальном комплексе Рязани. Планируется открытие новых памятников. В Рязани появится мемориальная стела "Город трудовой доблести", а в Центральном парке культуры и отдыха города установят монумент в честь защитников Отечества, участвующих в локальных конфликтах и специальной военной операции. Продолжится работа по развитию областного госпиталя для ветеранов, подчеркивает пресс-служба регионального правительства. В учреждении обновлено медоборудование и палаты. Открыто два дополнительных отделения реабилитации, водолечебница, поэтапно приводится в порядок прилегающая территория. Малков также поручил завершить в текущем году работу по паспортизации воинских захоронений. Особое внимание он обратил на исполнение поручения президента РФ о присвоении звания Почетный гражданин региона, города или муниципалитета фронтовикам Великой Отечественной войны. Губернатор подчеркнул, что необходимые поправки в положения о наградах должны быть приняты максимально оперативно, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20241212/malkov-1988760121.html
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рязань, павел малков, великая отечественная война (1941-1945), ленинград
Рязанская область, Рязань, Павел Малков, Великая Отечественная война (1941-1945), Ленинград
Рязанский губернатор назвал приоритетом сохранение исторической памяти

Рязанский губернатор Малков назвал сохранение исторической памяти приоритетом

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Рязанской области Павел Малков
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РЯЗАНЬ, 1 фев – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что в Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне приоритетом является работа по сохранению исторической памяти и поддержке ветеранов.
По данным пресс-службы правительства Рязанской области, губернатор провел заседание Координационного совета по делам ветеранов. В его рамках глава региона вручил юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" ветеранам-жителям блокадного Ленинграда.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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"В Год защитника Отечества, год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в приоритете работа по сохранению исторической памяти, всесторонней поддержке ветеранов. Фронтовому поколению пришлось пережить тяжелое, страшное время. О том, какой ценой была завоевана Победа, забывать никому нельзя. Огромная благодарность тем, кто до сих пор принимает участие в патриотической работе, всем ветеранским общественным организациям", - приводятся в сообщении слова Малкова.
Отмечается, что во всех муниципалитетах региона ведется благоустройство памятных мест. В этом году работа продолжится, в том числе на площади Победы и Скорбященском мемориальном комплексе Рязани. Планируется открытие новых памятников. В Рязани появится мемориальная стела "Город трудовой доблести", а в Центральном парке культуры и отдыха города установят монумент в честь защитников Отечества, участвующих в локальных конфликтах и специальной военной операции.
Продолжится работа по развитию областного госпиталя для ветеранов, подчеркивает пресс-служба регионального правительства. В учреждении обновлено медоборудование и палаты. Открыто два дополнительных отделения реабилитации, водолечебница, поэтапно приводится в порядок прилегающая территория.
Малков также поручил завершить в текущем году работу по паспортизации воинских захоронений. Особое внимание он обратил на исполнение поручения президента РФ о присвоении звания Почетный гражданин региона, города или муниципалитета фронтовикам Великой Отечественной войны. Губернатор подчеркнул, что необходимые поправки в положения о наградах должны быть приняты максимально оперативно, уточняется в сообщении.
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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Рязанская областьРязаньПавел МалковВеликая Отечественная война (1941-1945)Ленинград
 
 
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