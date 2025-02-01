Рязанский губернатор назвал приоритетом сохранение исторической памяти
Рязанский губернатор Малков назвал сохранение исторической памяти приоритетом
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РЯЗАНЬ, 1 фев – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что в Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне приоритетом является работа по сохранению исторической памяти и поддержке ветеранов.
По данным пресс-службы правительства Рязанской области, губернатор провел заседание Координационного совета по делам ветеранов. В его рамках глава региона вручил юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" ветеранам-жителям блокадного Ленинграда.
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"В Год защитника Отечества, год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в приоритете работа по сохранению исторической памяти, всесторонней поддержке ветеранов. Фронтовому поколению пришлось пережить тяжелое, страшное время. О том, какой ценой была завоевана Победа, забывать никому нельзя. Огромная благодарность тем, кто до сих пор принимает участие в патриотической работе, всем ветеранским общественным организациям", - приводятся в сообщении слова Малкова.
Отмечается, что во всех муниципалитетах региона ведется благоустройство памятных мест. В этом году работа продолжится, в том числе на площади Победы и Скорбященском мемориальном комплексе Рязани. Планируется открытие новых памятников. В Рязани появится мемориальная стела "Город трудовой доблести", а в Центральном парке культуры и отдыха города установят монумент в честь защитников Отечества, участвующих в локальных конфликтах и специальной военной операции.
Продолжится работа по развитию областного госпиталя для ветеранов, подчеркивает пресс-служба регионального правительства. В учреждении обновлено медоборудование и палаты. Открыто два дополнительных отделения реабилитации, водолечебница, поэтапно приводится в порядок прилегающая территория.
Малков также поручил завершить в текущем году работу по паспортизации воинских захоронений. Особое внимание он обратил на исполнение поручения президента РФ о присвоении звания Почетный гражданин региона, города или муниципалитета фронтовикам Великой Отечественной войны. Губернатор подчеркнул, что необходимые поправки в положения о наградах должны быть приняты максимально оперативно, уточняется в сообщении.
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