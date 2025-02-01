https://ria.ru/20250201/germaniya-1996750584.html

Подрыв "Северных потоков" мог быть согласован с Германией

Подрыв "Северных потоков" мог быть согласован с Германией - РИА Новости, 01.02.2025

Подрыв "Северных потоков" мог быть согласован с Германией

Подрыв "Северных потоков" мог быть заранее согласован с правительством Германии, которое, судя по всему, принимает даже невыгодные Германии решения США, считает РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T06:41:00+03:00

2025-02-01T06:41:00+03:00

2025-02-01T06:41:00+03:00

германия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Подрыв "Северных потоков" мог быть заранее согласован с правительством Германии, которое, судя по всему, принимает даже невыгодные Германии решения США, считает немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф. В ходе панельной дискуссии в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов ученый отметил, что сокращение импорта энергоресурсов из России в рамках санкций произошло по инициативе США. "Чтобы дешевый газ из России раз и навсегда перестал поступать в Германию, были взорваны новые газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", стоимость которых исчисляется миллиардами. Когда президент США (Джо) Байден открыто заявил об этом, федеральный канцлер (Олаф) Шольц стоял рядом с ним, как исполнитель приказа. Поэтому я считаю вероятным, что немецкое правительство даже заранее согласилось на взрыв газопроводов в ходе секретных переговоров", - заявил он в своем докладе, который он презентовал в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов Профессор также полагает, что нанесение ущерба экономике Германии, последующая рецессия и падение благосостояния были задуманы США и получили одобрение Берлина. "Судя по всему, нынешнее федеральное правительство принимает решения США, даже если они противоречат интересам нашей страны", - добавил он. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20250201/germaniya-1996750269.html

https://ria.ru/20250201/berbok-1996749973.html

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германия, сша, россия, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2