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Подрыв "Северных потоков" мог быть согласован с Германией - РИА Новости, 01.02.2025
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06:41 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/germaniya-1996750584.html
Подрыв "Северных потоков" мог быть согласован с Германией
Подрыв "Северных потоков" мог быть согласован с Германией - РИА Новости, 01.02.2025
Подрыв "Северных потоков" мог быть согласован с Германией
Подрыв "Северных потоков" мог быть заранее согласован с правительством Германии, которое, судя по всему, принимает даже невыгодные Германии решения США, считает РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T06:41:00+03:00
2025-02-01T06:41:00+03:00
германия
сша
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дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Подрыв "Северных потоков" мог быть заранее согласован с правительством Германии, которое, судя по всему, принимает даже невыгодные Германии решения США, считает немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф. В ходе панельной дискуссии в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов ученый отметил, что сокращение импорта энергоресурсов из России в рамках санкций произошло по инициативе США. "Чтобы дешевый газ из России раз и навсегда перестал поступать в Германию, были взорваны новые газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", стоимость которых исчисляется миллиардами. Когда президент США (Джо) Байден открыто заявил об этом, федеральный канцлер (Олаф) Шольц стоял рядом с ним, как исполнитель приказа. Поэтому я считаю вероятным, что немецкое правительство даже заранее согласилось на взрыв газопроводов в ходе секретных переговоров", - заявил он в своем докладе, который он презентовал в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов Профессор также полагает, что нанесение ущерба экономике Германии, последующая рецессия и падение благосостояния были задуманы США и получили одобрение Берлина. "Судя по всему, нынешнее федеральное правительство принимает решения США, даже если они противоречат интересам нашей страны", - добавил он. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20250201/germaniya-1996750269.html
https://ria.ru/20250201/berbok-1996749973.html
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германия, сша, россия, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
Германия, США, Россия, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Подрыв "Северных потоков" мог быть согласован с Германией

Профессор Вольф: Берлин мог заранее согласиться на подрыв "Северных потоков"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Подрыв "Северных потоков" мог быть заранее согласован с правительством Германии, которое, судя по всему, принимает даже невыгодные Германии решения США, считает немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф.
В ходе панельной дискуссии в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов ученый отметил, что сокращение импорта энергоресурсов из России в рамках санкций произошло по инициативе США.
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"Чтобы дешевый газ из России раз и навсегда перестал поступать в Германию, были взорваны новые газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", стоимость которых исчисляется миллиардами. Когда президент США (Джо) Байден открыто заявил об этом, федеральный канцлер (Олаф) Шольц стоял рядом с ним, как исполнитель приказа. Поэтому я считаю вероятным, что немецкое правительство даже заранее согласилось на взрыв газопроводов в ходе секретных переговоров", - заявил он в своем докладе, который он презентовал в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов
Профессор также полагает, что нанесение ущерба экономике Германии, последующая рецессия и падение благосостояния были задуманы США и получили одобрение Берлина.
"Судя по всему, нынешнее федеральное правительство принимает решения США, даже если они противоречат интересам нашей страны", - добавил он.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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