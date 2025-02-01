https://ria.ru/20250201/germaniya-1996750269.html

Немецких политиков назвали неквалифицированными дилетантами

Немецких политиков назвали неквалифицированными дилетантами - РИА Новости, 01.02.2025

Немецких политиков назвали неквалифицированными дилетантами

Многие немецкие политики федерального уровня - неквалифицированные дилетанты, зарабатывающие на своих постах огромные деньги, считает немецкий профессор Ханс... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T06:36:00+03:00

2025-02-01T06:36:00+03:00

2025-02-01T06:36:00+03:00

берлин (город)

германия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Многие немецкие политики федерального уровня - неквалифицированные дилетанты, зарабатывающие на своих постах огромные деньги, считает немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф. "Большое количество членов бундестага далеки от реальности, и в лучшем случае им предложили бы в частном секторе довольно рядовую и относительно низкооплачиваемую должность на неруководящих позициях. Однако сегодня в Берлине политикой занимается довольно большое количество неквалифицированных дилетантов", - заявил он в своем докладе, который он презентовал в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. Ученый отметил, что требования к квалификации кандидатов особенно низкие в министерствах, занимаемых "зелеными". Они, добавил профессор, не могут понять и предвидеть взаимосвязи и последствия своей политики. "Эта зеленая секта рассчитывает на то, что мы, граждане, понесем огромные потери в реальных доходах и столкнемся с рецессией, в то время как ее представители будут зарабатывать на своих должностях во много раз больше, чем обычно получают за свою квалификацию", - полагает Вольф. Внушительный доход позволяет авторам вредоносной для Германии политики отправлять своих детей в частные школы и жить в безопасных районах, где не ощущаются последствия их собственных решений, добавил он.

https://ria.ru/20250201/germaniya-1996750111.html

https://ria.ru/20250201/berbok-1996749973.html

берлин (город)

германия

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берлин (город), германия