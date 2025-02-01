Рейтинг@Mail.ru
Немецких политиков назвали неквалифицированными дилетантами - РИА Новости, 01.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:36 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/germaniya-1996750269.html
Немецких политиков назвали неквалифицированными дилетантами
Немецких политиков назвали неквалифицированными дилетантами - РИА Новости, 01.02.2025
Немецких политиков назвали неквалифицированными дилетантами
Многие немецкие политики федерального уровня - неквалифицированные дилетанты, зарабатывающие на своих постах огромные деньги, считает немецкий профессор Ханс... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T06:36:00+03:00
2025-02-01T06:36:00+03:00
берлин (город)
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836949258_259:724:2188:1809_1920x0_80_0_0_a0875802d64a2251b8a03385e2fe8163.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Многие немецкие политики федерального уровня - неквалифицированные дилетанты, зарабатывающие на своих постах огромные деньги, считает немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф. "Большое количество членов бундестага далеки от реальности, и в лучшем случае им предложили бы в частном секторе довольно рядовую и относительно низкооплачиваемую должность на неруководящих позициях. Однако сегодня в Берлине политикой занимается довольно большое количество неквалифицированных дилетантов", - заявил он в своем докладе, который он презентовал в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. Ученый отметил, что требования к квалификации кандидатов особенно низкие в министерствах, занимаемых "зелеными". Они, добавил профессор, не могут понять и предвидеть взаимосвязи и последствия своей политики. "Эта зеленая секта рассчитывает на то, что мы, граждане, понесем огромные потери в реальных доходах и столкнемся с рецессией, в то время как ее представители будут зарабатывать на своих должностях во много раз больше, чем обычно получают за свою квалификацию", - полагает Вольф. Внушительный доход позволяет авторам вредоносной для Германии политики отправлять своих детей в частные школы и жить в безопасных районах, где не ощущаются последствия их собственных решений, добавил он.
https://ria.ru/20250201/germaniya-1996750111.html
https://ria.ru/20250201/berbok-1996749973.html
берлин (город)
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836949258_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c4fd06fa0feaf45a1ec2828615ec86db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
берлин (город), германия
Берлин (город), Германия
Немецких политиков назвали неквалифицированными дилетантами

Профессор Вольф: политикой в Берлине занимаются неквалифицированные дилетанты

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Многие немецкие политики федерального уровня - неквалифицированные дилетанты, зарабатывающие на своих постах огромные деньги, считает немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф.
"Большое количество членов бундестага далеки от реальности, и в лучшем случае им предложили бы в частном секторе довольно рядовую и относительно низкооплачиваемую должность на неруководящих позициях. Однако сегодня в Берлине политикой занимается довольно большое количество неквалифицированных дилетантов", - заявил он в своем докладе, который он презентовал в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
В Германии заявили, что страна не должна больше воевать с Россией
06:32
Ученый отметил, что требования к квалификации кандидатов особенно низкие в министерствах, занимаемых "зелеными". Они, добавил профессор, не могут понять и предвидеть взаимосвязи и последствия своей политики.
"Эта зеленая секта рассчитывает на то, что мы, граждане, понесем огромные потери в реальных доходах и столкнемся с рецессией, в то время как ее представители будут зарабатывать на своих должностях во много раз больше, чем обычно получают за свою квалификацию", - полагает Вольф.
Внушительный доход позволяет авторам вредоносной для Германии политики отправлять своих детей в частные школы и жить в безопасных районах, где не ощущаются последствия их собственных решений, добавил он.
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Профессор из Германии назвал Бербок тщеславной и позорной
06:30
 
Берлин (город)Германия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала