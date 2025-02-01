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Финляндия впала в русофобию, заявил глава Карелии - РИА Новости, 01.02.2025
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19:50 01.02.2025 (обновлено: 19:52 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/finlyandiya-1996826904.html
Финляндия впала в русофобию, заявил глава Карелии
Финляндия впала в русофобию, заявил глава Карелии - РИА Новости, 01.02.2025
Финляндия впала в русофобию, заявил глава Карелии
"Финские соседи" настолько глубоко впали в русофобию, что считают 10-летнего ребенка с гражданством РФ угрозой национальной безопасности, заявил глава Карелии... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T19:50:00+03:00
2025-02-01T19:52:00+03:00
россия
финляндия
артур парфенчиков
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. "Финские соседи" настолько глубоко впали в русофобию, что считают 10-летнего ребенка с гражданством РФ угрозой национальной безопасности, заявил глава Карелии Артур Парфенчиков, выразив сожаление по этому поводу. Ранее телерадиовещатель Yle сообщал, что школьника в Финляндии не пустили на экскурсию на АЭС "Олкилуото" из-за его российского гражданства, руководство электростанции сочло, что россияне могут представлять угрозу безопасности. Отмечалось, что ученик имеет два гражданства: финское и российское. "Мама ребенка – и я вместе с ней – возмущены такой дискриминацией. Очень жаль, что наши финские соседи настолько глубоко впали в русофобию и охоту за ведьмами, что считают 10-летнего российского ребенка угрозой национальной безопасности. Это мало что говорит о русских, но много что говорит о современной Финляндии", - написал Парфенчиков в своем Telegram-канале. Он предложил мальчику и его семье приехать в Карелию и посетить промышленные предприятия региона. "Когда вы в следующий раз будете в России – приезжайте к нам в Карелию! Я лично проведу… экскурсию по нашим ведущим промышленным предприятиям республики – Онежскому судостроительно-судоремонтному заводу, "Петрозаводскмашу" или любому другому. В гостях хорошо, а дома лучше! А насильно за рубежом мил не будешь", - отметил глава Карелии.
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россия, финляндия, артур парфенчиков, в мире, республика карелия
Россия, Финляндия, Артур Парфенчиков, В мире, Республика Карелия
Финляндия впала в русофобию, заявил глава Карелии

Парфенчиков о ситуации со школьником-россиянином: Финляндия впала в русофобию

CC BY 2.0 / Eran Sandler / Good night SaloФинляндия
Финляндия - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
CC BY 2.0 / Eran Sandler / Good night Salo
Финляндия. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. "Финские соседи" настолько глубоко впали в русофобию, что считают 10-летнего ребенка с гражданством РФ угрозой национальной безопасности, заявил глава Карелии Артур Парфенчиков, выразив сожаление по этому поводу.
Ранее телерадиовещатель Yle сообщал, что школьника в Финляндии не пустили на экскурсию на АЭС "Олкилуото" из-за его российского гражданства, руководство электростанции сочло, что россияне могут представлять угрозу безопасности. Отмечалось, что ученик имеет два гражданства: финское и российское.
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"Мама ребенка – и я вместе с ней – возмущены такой дискриминацией. Очень жаль, что наши финские соседи настолько глубоко впали в русофобию и охоту за ведьмами, что считают 10-летнего российского ребенка угрозой национальной безопасности. Это мало что говорит о русских, но много что говорит о современной Финляндии", - написал Парфенчиков в своем Telegram-канале.
Он предложил мальчику и его семье приехать в Карелию и посетить промышленные предприятия региона.
"Когда вы в следующий раз будете в России – приезжайте к нам в Карелию! Я лично проведу… экскурсию по нашим ведущим промышленным предприятиям республики – Онежскому судостроительно-судоремонтному заводу, "Петрозаводскмашу" или любому другому. В гостях хорошо, а дома лучше! А насильно за рубежом мил не будешь", - отметил глава Карелии.
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РоссияФинляндияАртур ПарфенчиковВ миреРеспублика Карелия
 
 
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