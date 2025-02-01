https://ria.ru/20250201/filadelfiya-1996752363.html
Погибшая в авиакатастрофе в Филадельфии девочка прилетала в США за лечением
Погибшая в авиакатастрофе в Филадельфии девочка прилетала в США за лечением - РИА Новости, 01.02.2025
Погибшая в авиакатастрофе в Филадельфии девочка прилетала в США за лечением
Погибшая в результате авиакатастрофы в американском городе Филадельфия девочка прилетела в США за жизненно важным лечением и возвращалась обратно в Мексику,... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T07:32:00+03:00
2025-02-01T07:32:00+03:00
2025-02-01T07:32:00+03:00
в мире
филадельфия
сша
мексика
дональд трамп
nbc
падение самолета в филадельфии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996744856_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5dc69696165affcd7421619a0effb615.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Погибшая в результате авиакатастрофы в американском городе Филадельфия девочка прилетела в США за жизненно важным лечением и возвращалась обратно в Мексику, сообщает представитель компании-владельца самолета Jet Rescue Air Ambulance Шай Голд. Ранее компания подтвердила, что борт был медицинским, на нем находились четыре члена экипажа, ребенок и сопровождающий. В компании уточнили, что не могут сообщить о выживших. Как заявил телеканалу Голд, девочка была родом из мексиканского города Тихуана. Она проходила лечение в Штатах в рамках программы благотворительности. "Все, что я могу сказать, это то, что пациент получил средства от... благотворительности, чтобы пройти жизненно важное лечение в США. Она прошла свой курс лечения. Она летела домой", - приводит слова Голда местный филиал телеканала NBC. Он уточнил, что одной из погибших была мать девочки. По словам Голда, девочка долго боролась за жизнь, но, к сожалению, по дороге домой ее настигла трагедия. Ранее президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Филадельфии, заявив о полном вовлечении "своих людей" в реагирование на инцидент. Как заявило Федеральное управление гражданской авиации США, самолет Learjet 55 разбился около 6.30 вечера по местному времени в пятницу (02.30 субботы мск) вскоре после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии в направлении аэропорта в штате Миссури. По данным ведомства, на борту находились шесть человек. По данным телеканала Fox News, самолет выполнял медицинский рейс. Уже через 30 секунд после взлета борт исчез с радаров на высоте около 487 метров. Как сообщила мэр города Шерелл Паркер, в результате происшествия повреждены несколько домов и автомобилей, данных о жертвах среди жителей на данный момент нет.
https://ria.ru/20250201/tramp-1996748975.html
https://ria.ru/20250201/ssha-1996749552.html
https://ria.ru/20250201/padenie-1996748259.html
филадельфия
сша
мексика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996744856_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f5edcb82bea6b7d0113e0abd7cbcbf93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филадельфия, сша, мексика, дональд трамп, nbc, падение самолета в филадельфии
В мире, Филадельфия, США, Мексика, Дональд Трамп, NBC, Падение самолета в Филадельфии
Погибшая в авиакатастрофе в Филадельфии девочка прилетала в США за лечением
Погибшая в авиакатастрофе в Филадельфии девочка прилетела из Мексики в США
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Погибшая в результате авиакатастрофы в американском городе Филадельфия девочка прилетела в США за жизненно важным лечением и возвращалась обратно в Мексику, сообщает представитель компании-владельца самолета Jet Rescue Air Ambulance Шай Голд.
Ранее компания подтвердила, что борт был медицинским, на нем находились четыре члена экипажа, ребенок и сопровождающий. В компании уточнили, что не могут сообщить о выживших.
Как заявил телеканалу Голд, девочка была родом из мексиканского города Тихуана
. Она проходила лечение в Штатах в рамках программы благотворительности.
"Все, что я могу сказать, это то, что пациент получил средства от... благотворительности, чтобы пройти жизненно важное лечение в США
. Она прошла свой курс лечения. Она летела домой", - приводит слова Голда местный филиал телеканала NBC
.
Он уточнил, что одной из погибших была мать девочки.
По словам Голда, девочка долго боролась за жизнь, но, к сожалению, по дороге домой ее настигла трагедия.
Ранее президент США Дональд Трамп
выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Филадельфии
, заявив о полном вовлечении "своих людей" в реагирование на инцидент.
Как заявило Федеральное управление гражданской авиации США, самолет Learjet 55 разбился около 6.30 вечера по местному времени в пятницу (02.30 субботы мск) вскоре после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии в направлении аэропорта в штате Миссури
. По данным ведомства, на борту находились шесть человек.
По данным телеканала Fox News, самолет выполнял медицинский рейс. Уже через 30 секунд после взлета борт исчез с радаров на высоте около 487 метров.
Как сообщила мэр города Шерелл Паркер, в результате происшествия повреждены несколько домов и автомобилей, данных о жертвах среди жителей на данный момент нет.