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Погибшая в авиакатастрофе в Филадельфии девочка прилетала в США за лечением - РИА Новости, 01.02.2025
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07:32 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/filadelfiya-1996752363.html
Погибшая в авиакатастрофе в Филадельфии девочка прилетала в США за лечением
Погибшая в авиакатастрофе в Филадельфии девочка прилетала в США за лечением - РИА Новости, 01.02.2025
Погибшая в авиакатастрофе в Филадельфии девочка прилетала в США за лечением
Погибшая в результате авиакатастрофы в американском городе Филадельфия девочка прилетела в США за жизненно важным лечением и возвращалась обратно в Мексику,... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T07:32:00+03:00
2025-02-01T07:32:00+03:00
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падение самолета в филадельфии
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Погибшая в результате авиакатастрофы в американском городе Филадельфия девочка прилетела в США за жизненно важным лечением и возвращалась обратно в Мексику, сообщает представитель компании-владельца самолета Jet Rescue Air Ambulance Шай Голд. Ранее компания подтвердила, что борт был медицинским, на нем находились четыре члена экипажа, ребенок и сопровождающий. В компании уточнили, что не могут сообщить о выживших. Как заявил телеканалу Голд, девочка была родом из мексиканского города Тихуана. Она проходила лечение в Штатах в рамках программы благотворительности. "Все, что я могу сказать, это то, что пациент получил средства от... благотворительности, чтобы пройти жизненно важное лечение в США. Она прошла свой курс лечения. Она летела домой", - приводит слова Голда местный филиал телеканала NBC. Он уточнил, что одной из погибших была мать девочки. По словам Голда, девочка долго боролась за жизнь, но, к сожалению, по дороге домой ее настигла трагедия. Ранее президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Филадельфии, заявив о полном вовлечении "своих людей" в реагирование на инцидент. Как заявило Федеральное управление гражданской авиации США, самолет Learjet 55 разбился около 6.30 вечера по местному времени в пятницу (02.30 субботы мск) вскоре после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии в направлении аэропорта в штате Миссури. По данным ведомства, на борту находились шесть человек. По данным телеканала Fox News, самолет выполнял медицинский рейс. Уже через 30 секунд после взлета борт исчез с радаров на высоте около 487 метров. Как сообщила мэр города Шерелл Паркер, в результате происшествия повреждены несколько домов и автомобилей, данных о жертвах среди жителей на данный момент нет.
https://ria.ru/20250201/tramp-1996748975.html
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в мире, филадельфия, сша, мексика, дональд трамп, nbc, падение самолета в филадельфии
В мире, Филадельфия, США, Мексика, Дональд Трамп, NBC, Падение самолета в Филадельфии
Погибшая в авиакатастрофе в Филадельфии девочка прилетала в США за лечением

Погибшая в авиакатастрофе в Филадельфии девочка прилетела из Мексики в США

© AP Photo / Matt RourkeСпасатели работают на месте происшествия после авиакатастрофы в Филадельфии
Спасатели работают на месте происшествия после авиакатастрофы в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Спасатели работают на месте происшествия после авиакатастрофы в Филадельфии. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Погибшая в результате авиакатастрофы в американском городе Филадельфия девочка прилетела в США за жизненно важным лечением и возвращалась обратно в Мексику, сообщает представитель компании-владельца самолета Jet Rescue Air Ambulance Шай Голд.
Ранее компания подтвердила, что борт был медицинским, на нем находились четыре члена экипажа, ребенок и сопровождающий. В компании уточнили, что не могут сообщить о выживших.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Трамп выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Филадельфии
05:36
Как заявил телеканалу Голд, девочка была родом из мексиканского города Тихуана. Она проходила лечение в Штатах в рамках программы благотворительности.
"Все, что я могу сказать, это то, что пациент получил средства от... благотворительности, чтобы пройти жизненно важное лечение в США. Она прошла свой курс лечения. Она летела домой", - приводит слова Голда местный филиал телеканала NBC.
Он уточнил, что одной из погибших была мать девочки.
Спасатели работают на месте происшествия после авиакатастрофы в Филадельфии, о которой говорят очевидцы - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Владелец разбившегося в США самолета подтвердил, что он был медицинским
06:10
По словам Голда, девочка долго боролась за жизнь, но, к сожалению, по дороге домой ее настигла трагедия.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Филадельфии, заявив о полном вовлечении "своих людей" в реагирование на инцидент.
Как заявило Федеральное управление гражданской авиации США, самолет Learjet 55 разбился около 6.30 вечера по местному времени в пятницу (02.30 субботы мск) вскоре после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии в направлении аэропорта в штате Миссури. По данным ведомства, на борту находились шесть человек.
По данным телеканала Fox News, самолет выполнял медицинский рейс. Уже через 30 секунд после взлета борт исчез с радаров на высоте около 487 метров.
Как сообщила мэр города Шерелл Паркер, в результате происшествия повреждены несколько домов и автомобилей, данных о жертвах среди жителей на данный момент нет.
Крушение небольшого самолета в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Появилось видео крушения самолета в Филадельфии
05:08
 
В миреФиладельфияСШАМексикаДональд ТрампNBCПадение самолета в Филадельфии
 
 
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