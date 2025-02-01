https://ria.ru/20250201/filadelfiya-1996752363.html

Погибшая в авиакатастрофе в Филадельфии девочка прилетала в США за лечением

Погибшая в авиакатастрофе в Филадельфии девочка прилетала в США за лечением - РИА Новости, 01.02.2025

Погибшая в авиакатастрофе в Филадельфии девочка прилетала в США за лечением

Погибшая в результате авиакатастрофы в американском городе Филадельфия девочка прилетела в США за жизненно важным лечением и возвращалась обратно в Мексику,... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T07:32:00+03:00

2025-02-01T07:32:00+03:00

2025-02-01T07:32:00+03:00

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падение самолета в филадельфии

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Погибшая в результате авиакатастрофы в американском городе Филадельфия девочка прилетела в США за жизненно важным лечением и возвращалась обратно в Мексику, сообщает представитель компании-владельца самолета Jet Rescue Air Ambulance Шай Голд. Ранее компания подтвердила, что борт был медицинским, на нем находились четыре члена экипажа, ребенок и сопровождающий. В компании уточнили, что не могут сообщить о выживших. Как заявил телеканалу Голд, девочка была родом из мексиканского города Тихуана. Она проходила лечение в Штатах в рамках программы благотворительности. "Все, что я могу сказать, это то, что пациент получил средства от... благотворительности, чтобы пройти жизненно важное лечение в США. Она прошла свой курс лечения. Она летела домой", - приводит слова Голда местный филиал телеканала NBC. Он уточнил, что одной из погибших была мать девочки. По словам Голда, девочка долго боролась за жизнь, но, к сожалению, по дороге домой ее настигла трагедия. Ранее президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Филадельфии, заявив о полном вовлечении "своих людей" в реагирование на инцидент. Как заявило Федеральное управление гражданской авиации США, самолет Learjet 55 разбился около 6.30 вечера по местному времени в пятницу (02.30 субботы мск) вскоре после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии в направлении аэропорта в штате Миссури. По данным ведомства, на борту находились шесть человек. По данным телеканала Fox News, самолет выполнял медицинский рейс. Уже через 30 секунд после взлета борт исчез с радаров на высоте около 487 метров. Как сообщила мэр города Шерелл Паркер, в результате происшествия повреждены несколько домов и автомобилей, данных о жертвах среди жителей на данный момент нет.

https://ria.ru/20250201/tramp-1996748975.html

https://ria.ru/20250201/ssha-1996749552.html

https://ria.ru/20250201/padenie-1996748259.html

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в мире, филадельфия, сша, мексика, дональд трамп, nbc, падение самолета в филадельфии