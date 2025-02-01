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ПМР заявила, что и не думала перекрывать транзитные поставки электричества - РИА Новости, 01.02.2025
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18:52 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/elektrichestvo-1996821174.html
ПМР заявила, что и не думала перекрывать транзитные поставки электричества
ПМР заявила, что и не думала перекрывать транзитные поставки электричества - РИА Новости, 01.02.2025
ПМР заявила, что и не думала перекрывать транзитные поставки электричества
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что Тирасполь и не помышлял перекрывать транзитные поставки... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T18:52:00+03:00
2025-02-01T18:52:00+03:00
жкх
молдавия
румыния
кишинев
вадим красносельский
майя санду
дорин речан
молдовагаз
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ТИРАСПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что Тирасполь и не помышлял перекрывать транзитные поставки электричества из Румынии в Молдавию. Недостающий для своего потребления объем электроэнергии Молдавия закупает в Румынии. Транзит электричества проходит через Молдавскую ГРЭС, расположенную в Приднестровье. "Я в сетях, в молдавских сетях наблюдал такие вещи, что через Приднестровье идет транзит электроэнергии. Румыния, Молдова. И вот Приднестровье может отключить. Я очень ответственный и понимаю возможные последствия всех этих действий. Вот это называется эскалация. И мы этого не делали и не сделаем. Потому что мы понимаем, что это полностью разбалансирует всю систему, энергосистему в целом региональную. От этого пострадают все, и мы в том числе, и Молдова в том числе. Этого делать нельзя", - сказал Красносельский на брифинге. Он подчеркнул, что Приднестровье не будет предметом спекуляции на фоне энергетического кризиса и не будет выступать двигателем эскалации. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики 15 января, после поездки в Москву, заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.
https://ria.ru/20250131/pridnestrove-1996524237.html
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кишинев
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жкх, молдавия, румыния, кишинев, вадим красносельский, майя санду, дорин речан, молдовагаз, газпром, транзит газа через украину, тирасполь
ЖКХ, Молдавия, Румыния, Кишинев, Вадим Красносельский, Майя Санду, Дорин Речан, Молдовагаз, Газпром, транзит газа через Украину, Тирасполь
ПМР заявила, что и не думала перекрывать транзитные поставки электричества

Красносельский: ПМР не перекроет поставки электричества из Румынии в Молдавию

© AP Photo / Aurel ObrejaЭлектростанция на окраине Кишинева
Электростанция на окраине Кишинева - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Aurel Obreja
Электростанция на окраине Кишинева. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что Тирасполь и не помышлял перекрывать транзитные поставки электричества из Румынии в Молдавию.
Недостающий для своего потребления объем электроэнергии Молдавия закупает в Румынии. Транзит электричества проходит через Молдавскую ГРЭС, расположенную в Приднестровье.
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Глава ПМР заявил, что Россия предлагала помочь с энергетическим кризисом
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«
"Я в сетях, в молдавских сетях наблюдал такие вещи, что через Приднестровье идет транзит электроэнергии. Румыния, Молдова. И вот Приднестровье может отключить. Я очень ответственный и понимаю возможные последствия всех этих действий. Вот это называется эскалация. И мы этого не делали и не сделаем. Потому что мы понимаем, что это полностью разбалансирует всю систему, энергосистему в целом региональную. От этого пострадают все, и мы в том числе, и Молдова в том числе. Этого делать нельзя", - сказал Красносельский на брифинге.
Он подчеркнул, что Приднестровье не будет предметом спекуляции на фоне энергетического кризиса и не будет выступать двигателем эскалации.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде.
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики 15 января, после поездки в Москву, заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.
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ЖКХМолдавияРумынияКишиневВадим КрасносельскийМайя СандуДорин РечанМолдовагазГазпромтранзит газа через УкраинуТирасполь
 
 
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