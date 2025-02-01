https://ria.ru/20250201/elektrichestvo-1996821174.html

ПМР заявила, что и не думала перекрывать транзитные поставки электричества

ПМР заявила, что и не думала перекрывать транзитные поставки электричества - РИА Новости, 01.02.2025

ПМР заявила, что и не думала перекрывать транзитные поставки электричества

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что Тирасполь и не помышлял перекрывать транзитные поставки... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T18:52:00+03:00

2025-02-01T18:52:00+03:00

2025-02-01T18:52:00+03:00

жкх

молдавия

румыния

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вадим красносельский

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дорин речан

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ТИРАСПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что Тирасполь и не помышлял перекрывать транзитные поставки электричества из Румынии в Молдавию. Недостающий для своего потребления объем электроэнергии Молдавия закупает в Румынии. Транзит электричества проходит через Молдавскую ГРЭС, расположенную в Приднестровье. "Я в сетях, в молдавских сетях наблюдал такие вещи, что через Приднестровье идет транзит электроэнергии. Румыния, Молдова. И вот Приднестровье может отключить. Я очень ответственный и понимаю возможные последствия всех этих действий. Вот это называется эскалация. И мы этого не делали и не сделаем. Потому что мы понимаем, что это полностью разбалансирует всю систему, энергосистему в целом региональную. От этого пострадают все, и мы в том числе, и Молдова в том числе. Этого делать нельзя", - сказал Красносельский на брифинге. Он подчеркнул, что Приднестровье не будет предметом спекуляции на фоне энергетического кризиса и не будет выступать двигателем эскалации. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики 15 января, после поездки в Москву, заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.

https://ria.ru/20250131/pridnestrove-1996524237.html

https://ria.ru/20250127/pridnestrove-1995783702.html

молдавия

румыния

кишинев

тирасполь

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, молдавия, румыния, кишинев, вадим красносельский, майя санду, дорин речан, молдовагаз, газпром, транзит газа через украину, тирасполь