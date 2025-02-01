https://ria.ru/20250201/efimov-1996744429.html

Ефимов: Москва в декабре опубликовала 11 проектов КРТ

Ефимов: Москва в декабре опубликовала 11 проектов КРТ - РИА Новости, 01.02.2025

Ефимов: Москва в декабре опубликовала 11 проектов КРТ

В декабре 2024 года столица опубликовала 11 проектов комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которых планируется редевелопмент 63,5 гектара земли,... РИА Новости, 01.02.2025

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москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В декабре 2024 года столица опубликовала 11 проектов комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которых планируется редевелопмент 63,5 гектара земли, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. "Столица продолжает проработку проектов для создания новых сбалансированных кварталов по программе КРТ. Так, в рамках проектов редевелопмента, опубликованных в декабре 2024 года, реорганизуют участки общей площадью 63,5 гектара. Там запланировано строительство современного жилья, а также всей необходимой инфраструктуры", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Он отметил, что в данные проекты планируется инвестировать до 450 миллиардов рублей. При этом ежегодный бюджетный эффект составит 2,4 миллиарда рублей. Будет создано 1,2 тысячи рабочих мест.Проекты будут реализованы в восьми административных округах Москвы. Владельцам территорий и зданий на них были отправлены предложения заключить договоры о КРТ. Как рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман, по этим проектам планируется построить 1,4 миллиона квадратных метров различной недвижимости.Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщили, что за 2024 год число проектов КРТ выросло в 1,6 раза.

https://ria.ru/20250131/efimov-1996580240.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)