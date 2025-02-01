https://ria.ru/20250201/domokhazyayka-1996673228.html

Как простая домохозяйка стала "Вангой для Белого дома"

Как простая домохозяйка стала "Вангой для Белого дома" - РИА Новости, 01.02.2025

Как простая домохозяйка стала "Вангой для Белого дома"

Поначалу рядовые американцы, а уж тем более мир, не воспринимали Джин Диксон всерьез. Все изменилось, когда она предсказала скорую смерть президента. Так... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T08:00:00+03:00

2025-02-01T08:00:00+03:00

2025-02-01T08:00:00+03:00

сша

россия

висконсин

джон кеннеди (политик)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Поначалу рядовые американцы, а уж тем более мир, не воспринимали Джин Диксон всерьез. Все изменилось, когда она предсказала скорую смерть президента. Так домохозяйка из Висконсина на долгие годы стала рупором будущего. Многие из ее пророчеств открываются только сейчас. И похоже американская Ванга не ошиблась.Подарок цыганкиЛидия Эмма Пинкерт (Джин Диксон – псевдоним) родилась в городке Медфорд (штат Висконсин) в семье немецких эмигрантов. Как это часто бывает с провидцами, необычный дар проявился еще в детстве.Началось это, вспоминала сама Диксон, после встречи с цыганкой. Та пообещала, что девочка станет "великой провидицей", и подарила маленький хрустальный шар. С ним Диксон не расставалась до конца жизни.Семья и близкие начали всерьез относится к сверхспособностям Джин после того, как она буквально спасла своего мужа от смерти. Рейс, которым должен был лететь супруг, потерпел крушение. В последний момент Диксон с трудом уговорила его обменять билет.Сарафанное радио быстро разнесло весть о сенсации. Имя провидицы все чаще появлялось на страницах газет и журналов. А вскоре Диксон даже предложили вести собственную колонку в одном крупном издании.Параллельно "шарлатанкой" заинтересовались спецслужбы. Однако после нескольких бесед Диксон уже приглашали не на допросы. А для консультаций.Чиновники из Пентагона и администрации президента, миллиардеры и успешные бизнесмены, что уж говорить о простых обывателях… Чтобы попасть на прием к провидице, выстроилась целая очередь.Не все шло гладко. Многие критиковали ее за "неточность сроков" и "размытость формулировок". Некоторые и вовсе ворчали о "потраченных зря деньгах".Дело в том, что Диксон не всегда могла просчитать судьбу человека с точностью до минуты. А некоторые грядущие катастрофы открывались в виде странных видений. Ей и самой подчас было трудно их интерпретировать.Так за ней приклеилась слава американской Кассандры – прорицательницы, которой по воле рока никто не верил. Но мудрые люди знали: пройдет время, и все с сожалением признают, что Диксон была права.Не хотели слушать – не сумели предотвратитьНачало триумфа Диксон положила встреча с президентом Франклином Рузвельтом. Говорили долго и обстоятельно. Лидер США интересовался окончанием войны и будущим переделом мира. Но потом задал неосторожный вопрос – о собственной судьбе."Сколько мне осталось, чтобы завершить дела", – спросил Рузвельт. "Не больше полугода", – тут же ответила Диксон.Президент лишь усмехнулся. Встреча проходила осенью 1944-го. А уже в апреле следующего года США и мир с горестью узнали о кончине Франклина Рузвельта. После этого инцидента Белый Дом сделал Диксон своим "внештатным советником".Но жизнь показала, что американские бонзы не всегда прислушивались к ее советам. Либо не хотели прислушиваться.Например, в начале 1962-го Диксон всерьез заявила, что "в один год с неба упадут две звезды". Одни думали, речь идет о некоей космической катастрофе. Другие – о скором начале ядерной войны.Правда вскрылась позднее: в ноябре 1962-го был убит президент Джон Кеннеди, а в августе 1963-го умерла Мэрилин Монро. Да, с точки зрения общепринятого летоисчисления, года разные. Но кто сказал, что Диксон пользовалась именно им? Да и год – понятие растяжимое.В 1964-м провидица отчаянно била во все колокола – необходимо спасать Аляску, эвакуировать оттуда людей. Кто же знал, что она наперед знала о Великом землетрясении – сильнейшем в истории США, унесшем жизни 131 человека.Тремя годами позже она так же безуспешно пыталась спасти космонавтов, готовящихся совершить полет на корабле "Аполлон-1".После ухода с поста президента Рональда Рейгана Диксон тоже решила завершить карьеру. Уйдя от публичной жизни, она сосредоточилась на предсказаниях для своих родных и близких. А свои страшные видения о будущем человечество тайно записывала в дневник.Лишь одно из них было опубликовано под конец жизни прорицательницы. В 1990-м Диксон сообщила о скором распаде СССР. Так показал хрустальный шар. По иронии судьбы провидица умерла от своего же магического талисмана.В 1997-м шар похитили. Диксон не смогла пережить потерю "верного друга и помощника". И вскоре тихо скончалась.Страна-фениксСразу после смерти жадные до сенсаций журналисты ринулись искать тайный дневник Диксон. С разрешения родственников его опубликовали. Но всех ждало разочарование.На старости лет Диксон писала о горящих "башнях-близнецах" на Манхэттене и о скорой децентрализации Америки. Якобы в XXI столетии сверхдержава распадется на мини-государства. Власти слишком увлекутся внешней политикой, а про внутреннюю благополучно забудут.Но в один день американский народ, уставший от безработицы и разгула преступности, призовет своих политиков к ответу. Те, в свою очередь, решат на силу отвечать силой. Согласно Диксон, все закончится либо гражданской войной, либо обрушившимся, как кара с неба, стихийным бедствием.Глядя на то, как Дональд Трамп сейчас спасает США от самих себя, невольно думаешь: быть может, Диксон была права?Не менее интересно и то, что несколько страниц в дневнике американской Ванги посвящено России. Она обещает, что северный гигант в будущем вновь станет великим. И займет подобающее себе место на мировом политическом Олимпе."Россия покажет миру новый способ союзного правления, – писала Диксон. – Это будет новая жизненная философия, не имеющая ничего общего с коммунизмом. Такой политической организации мир не видел, это будет нечто новое".Не сильно навредят России и грядущие природные катаклизмы, коих будет немало. Сибирь и Дальний Восток, например, вовсе не пострадает. Именно туда, предрекала Диксон, и ринутся все выжившие после удара стихии.Кроме того, России уготована другая миссия – "дать миру новое учение". Что это – Диксон не уточняет. Вероятно, качественно иной мировой уклад или политический курс.Уже к середине ХХI века, заключает американская Ванга, Россия превратится в "край благоденствия". А благодаря мощному союзу с Индией, русский народ преодолеет все тяготы и "вновь, как феникс, поднимется из пепла".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

сша, россия, висконсин, джон кеннеди (политик), франклин рузвельт