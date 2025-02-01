https://ria.ru/20250201/chikhuakhua-1996815843.html

В Ленинградской области разыскали похитительницу двух чихуахуа

В Ленинградской области разыскали похитительницу двух чихуахуа - РИА Новости, 01.02.2025

В Ленинградской области разыскали похитительницу двух чихуахуа

Полиция разыскала похитительницу двух собак породы чихуахуа из квартиры в Кудрово Ленобласти, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T17:56:00+03:00

2025-02-01T17:56:00+03:00

2025-02-01T18:00:00+03:00

происшествия

всеволожский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Полиция разыскала похитительницу двух собак породы чихуахуа из квартиры в Кудрово Ленобласти, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. "Тридцатого января в 13.20 сотрудниками уголовного розыска у дома 29 корпус 2 по улице Крыленко по подозрению в совершении этого преступления задержана неработающая, неоднократно судимая 37-летняя женщина. Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ", - сообщает пресс-служба ГУ МВД. Добавляется, что питомцы найдены и возвращены хозяевам. Ранее сообщалось, что в полицию Всеволожского района Ленинградской области обратилась 56-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный проник в квартиру в доме №11 по Пражской улице в городе Кудрово, принадлежащую ее 33-летней дочери, и похитил оттуда двух собак породы чихуахуа, а также личные вещи.

https://ria.ru/20240816/moskva-1966520221.html

https://ria.ru/20241004/kenguryata-1976356357.html

всеволожский район

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происшествия, всеволожский район, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, домашние животные