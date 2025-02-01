https://ria.ru/20250201/belousov-1996785851.html
Белоусов поблагодарил военнослужащих, освободивших Крымское
Белоусов поблагодарил военнослужащих, освободивших Крымское - РИА Новости, 01.02.2025
Белоусов поблагодарил военнослужащих, освободивших Крымское
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поблагодарил 101-й отдельный стрелковый полк за освобождение Крымского в ДНР, сообщило возглавляемое им ведомство. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T14:08:00+03:00
2025-02-01T14:08:00+03:00
2025-02-01T14:08:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поблагодарил 101-й отдельный стрелковый полк за освобождение Крымского в ДНР, сообщило возглавляемое им ведомство. Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки "Центр" освободили Крымское. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 101-го отдельного стрелкового полка за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Крымское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов, Вооруженные силы РФ
Белоусов поблагодарил военнослужащих, освободивших Крымское
Белоусов поблагодарил 101-й отдельный стрелковый полк за освобождение Крымского