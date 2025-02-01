https://ria.ru/20250201/anapa-1996821423.html

Дайверы не обнаружили мазут на морском дне в Анапе

Дайверы не обнаружили мазут на морском дне в Анапе - РИА Новости, 01.02.2025

Дайверы не обнаружили мазут на морском дне в Анапе

Дайверы не обнаружили мазут на морском дне в районе Малой бухты и пляжа Высокий берег в Анапе, зато встретили по пути медуз, крабов, рапан и мальков кефали,... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T18:59:00+03:00

2025-02-01T18:59:00+03:00

2025-02-01T19:11:00+03:00

происшествия

краснодарский край

севастополь

анапа

крушение двух танкеров в керченском проливе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996822600_2:0:1273:715_1920x0_80_0_0_7a421bd3c0ee661194e209d20346c153.jpg

КРАСНОДАР, 1 фев - РИА Новости. Дайверы не обнаружили мазут на морском дне в районе Малой бухты и пляжа Высокий берег в Анапе, зато встретили по пути медуз, крабов, рапан и мальков кефали, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "Дайверы и инструкторы центра "Аква-Глобус" обследовали дно Черного моря в районе мыса Кордонный до мыса Средний Анапский, охватив акваторию от глубины 0,5 метра до 8 метров в районе Малой бухты и пляжа Высокий берег. На данный момент дно чистое, мазута на камнях и водорослях не обнаружили. Также отсутствуют следы загрязнения на песчаных отмелях и полянах. По пути дайверы встретили медуз, крабов, рапан, мальков кефали", - говорится в сообщении. При этом среди обнаруженных следов ЧС - отдельные предметы, вымазанные в мазуте, - пластиковые бутылки и мусор. Больших фрагментов нефтепродуктов в акватории на всем участке, который обследовали, не нашли. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250131/mazut-1996583149.html

https://ria.ru/20250201/mazut-1996807391.html

краснодарский край

севастополь

анапа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край, севастополь, анапа, крушение двух танкеров в керченском проливе