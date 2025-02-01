Рейтинг@Mail.ru
Дайверы не обнаружили мазут на морском дне в Анапе - РИА Новости, 01.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 01.02.2025 (обновлено: 19:11 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/anapa-1996821423.html
Дайверы не обнаружили мазут на морском дне в Анапе
Дайверы не обнаружили мазут на морском дне в Анапе - РИА Новости, 01.02.2025
Дайверы не обнаружили мазут на морском дне в Анапе
Дайверы не обнаружили мазут на морском дне в районе Малой бухты и пляжа Высокий берег в Анапе, зато встретили по пути медуз, крабов, рапан и мальков кефали,... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T18:59:00+03:00
2025-02-01T19:11:00+03:00
происшествия
краснодарский край
севастополь
анапа
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996822600_2:0:1273:715_1920x0_80_0_0_7a421bd3c0ee661194e209d20346c153.jpg
КРАСНОДАР, 1 фев - РИА Новости. Дайверы не обнаружили мазут на морском дне в районе Малой бухты и пляжа Высокий берег в Анапе, зато встретили по пути медуз, крабов, рапан и мальков кефали, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "Дайверы и инструкторы центра "Аква-Глобус" обследовали дно Черного моря в районе мыса Кордонный до мыса Средний Анапский, охватив акваторию от глубины 0,5 метра до 8 метров в районе Малой бухты и пляжа Высокий берег. На данный момент дно чистое, мазута на камнях и водорослях не обнаружили. Также отсутствуют следы загрязнения на песчаных отмелях и полянах. По пути дайверы встретили медуз, крабов, рапан, мальков кефали", - говорится в сообщении. При этом среди обнаруженных следов ЧС - отдельные предметы, вымазанные в мазуте, - пластиковые бутылки и мусор. Больших фрагментов нефтепродуктов в акватории на всем участке, который обследовали, не нашли. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250131/mazut-1996583149.html
https://ria.ru/20250201/mazut-1996807391.html
краснодарский край
севастополь
анапа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996822600_161:0:1114:715_1920x0_80_0_0_f46deced5758a09afc4978ca725a576d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, севастополь, анапа, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Краснодарский край, Севастополь, Анапа, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Дайверы не обнаружили мазут на морском дне в Анапе

Дайверы не обнаружили мазута на морском дне в районе пляжа Высокий берег в Анапе

© Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramДайвер исследует морское дно в районе Малой бухты и пляжа Высокий берег в Анапе
Дайвер исследует морское дно в районе Малой бухты и пляжа Высокий берег в Анапе - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Дайвер исследует морское дно в районе Малой бухты и пляжа Высокий берег в Анапе
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 1 фев - РИА Новости. Дайверы не обнаружили мазут на морском дне в районе Малой бухты и пляжа Высокий берег в Анапе, зато встретили по пути медуз, крабов, рапан и мальков кефали, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"Дайверы и инструкторы центра "Аква-Глобус" обследовали дно Черного моря в районе мыса Кордонный до мыса Средний Анапский, охватив акваторию от глубины 0,5 метра до 8 метров в районе Малой бухты и пляжа Высокий берег. На данный момент дно чистое, мазута на камнях и водорослях не обнаружили. Также отсутствуют следы загрязнения на песчаных отмелях и полянах. По пути дайверы встретили медуз, крабов, рапан, мальков кефали", - говорится в сообщении.
Повторный выброс мазута на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
На побережье Анапы зафиксировали повторные выбросы мазута
31 января, 12:09
При этом среди обнаруженных следов ЧС - отдельные предметы, вымазанные в мазуте, - пластиковые бутылки и мусор. Больших фрагментов нефтепродуктов в акватории на всем участке, который обследовали, не нашли.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
На Кубани выкопали более 21 километра защитных сооружений для пляжей
Вчера, 16:41
 
ПроисшествияКраснодарский крайСевастопольАнапаКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала