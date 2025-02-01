Дайверы не обнаружили мазут на морском дне в Анапе
Дайверы не обнаружили мазута на морском дне в районе пляжа Высокий берег в Анапе
© Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramДайвер исследует морское дно в районе Малой бухты и пляжа Высокий берег в Анапе
Дайвер исследует морское дно в районе Малой бухты и пляжа Высокий берег в Анапе
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КРАСНОДАР, 1 фев - РИА Новости. Дайверы не обнаружили мазут на морском дне в районе Малой бухты и пляжа Высокий берег в Анапе, зато встретили по пути медуз, крабов, рапан и мальков кефали, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"Дайверы и инструкторы центра "Аква-Глобус" обследовали дно Черного моря в районе мыса Кордонный до мыса Средний Анапский, охватив акваторию от глубины 0,5 метра до 8 метров в районе Малой бухты и пляжа Высокий берег. На данный момент дно чистое, мазута на камнях и водорослях не обнаружили. Также отсутствуют следы загрязнения на песчаных отмелях и полянах. По пути дайверы встретили медуз, крабов, рапан, мальков кефали", - говорится в сообщении.
На побережье Анапы зафиксировали повторные выбросы мазута
31 января, 12:09
При этом среди обнаруженных следов ЧС - отдельные предметы, вымазанные в мазуте, - пластиковые бутылки и мусор. Больших фрагментов нефтепродуктов в акватории на всем участке, который обследовали, не нашли.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.