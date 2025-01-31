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Архитектор: Большой Московский цирк станет объектом мирового уровня - РИА Новости, 31.01.2025
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17:19 31.01.2025 (обновлено: 20:07 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/zubarik-1996684740.html
Архитектор: Большой Московский цирк станет объектом мирового уровня
Архитектор: Большой Московский цирк станет объектом мирового уровня - РИА Новости, 31.01.2025
Архитектор: Большой Московский цирк станет объектом мирового уровня
Новая концепция реконструкции здания Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, об определении которой ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин,... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T17:19:00+03:00
2025-01-31T20:07:00+03:00
москва
сергей собянин
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Новая концепция реконструкции здания Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, об определении которой ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, позволит создать в столице объект циркового искусства мирового уровня, считает генеральный директор архитектурного бюро "Мастер’c План" Юлия Зубарик. Как сообщил в своем Telegram-канале столичный градоначальник, комплекс будет состоять из центрального здания в форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса, а его общая площадь превысит 80 тысяч квадратных метров. Победителем в конкурсе стало бюро Apex.Зубарик отметила, что уникальные архитектурные объекты, выступающие в роли визитной карточки территории, со временем морально устаревают и требуют не просто реконструкции, а переосмысления концепции существующего здания. В рамках градостроительной политики Москвы предусматривается именно такой вариант развития для уникальных, но устаревших объектов. По ее мнению, примером такого подхода является решение о реконструкции здания Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского."Реконструкция позволит создать в городе объект циркового искусства мирового уровня. Москвичи, при этом получат уникальный формат общественного пространства с зонами для проведения выставок и семейного отдыха. Фактически территория сохранит свою основную функцию и при этом получит новые, способствующие росту посещаемости на территории", - уверена архитектор.Главный архитектор проектного бюро Apex Антон Бондаренко, выступивший автором проекта, рассказал, что архитектурная концепция цирка является переосмыслением традиционного циркового шатра, а также диалогом между историей циркового искусства, его символикой и современной городской средой.Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о строительстве объектов для учреждений культуры в Москве. По его словам, за пять лет культурные организации получили в оперативное управление 15 новых объектов общей площадью около 52,7 тысячи квадратных метров - они переданы театрам, зоопарку и школам искусств.
https://ria.ru/20250131/efimov-1996592799.html
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москва, сергей собянин, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Сергей Собянин, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Архитектор: Большой Московский цирк станет объектом мирового уровня

Архитектор Зубарик: Большой Московский цирк превратится в объект мирового уровня

© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramПроект реконструкции здания Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского
Проект реконструкции здания Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Новая концепция реконструкции здания Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, об определении которой ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, позволит создать в столице объект циркового искусства мирового уровня, считает генеральный директор архитектурного бюро "Мастер’c План" Юлия Зубарик.
Как сообщил в своем Telegram-канале столичный градоначальник, комплекс будет состоять из центрального здания в форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса, а его общая площадь превысит 80 тысяч квадратных метров. Победителем в конкурсе стало бюро Apex.
Зубарик отметила, что уникальные архитектурные объекты, выступающие в роли визитной карточки территории, со временем морально устаревают и требуют не просто реконструкции, а переосмысления концепции существующего здания. В рамках градостроительной политики Москвы предусматривается именно такой вариант развития для уникальных, но устаревших объектов. По ее мнению, примером такого подхода является решение о реконструкции здания Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского.
"Реконструкция позволит создать в городе объект циркового искусства мирового уровня. Москвичи, при этом получат уникальный формат общественного пространства с зонами для проведения выставок и семейного отдыха. Фактически территория сохранит свою основную функцию и при этом получит новые, способствующие росту посещаемости на территории", - уверена архитектор.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Ефимов: в ТиНАО предоставили почти 240 гектаров земли для инвестпроектов
Вчера, 16:14
Главный архитектор проектного бюро Apex Антон Бондаренко, выступивший автором проекта, рассказал, что архитектурная концепция цирка является переосмыслением традиционного циркового шатра, а также диалогом между историей циркового искусства, его символикой и современной городской средой.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о строительстве объектов для учреждений культуры в Москве. По его словам, за пять лет культурные организации получили в оперативное управление 15 новых объектов общей площадью около 52,7 тысячи квадратных метров - они переданы театрам, зоопарку и школам искусств.
 
МоскваСергей СобянинВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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