https://ria.ru/20250131/zubarik-1996684740.html

Архитектор: Большой Московский цирк станет объектом мирового уровня

Архитектор: Большой Московский цирк станет объектом мирового уровня - РИА Новости, 31.01.2025

Архитектор: Большой Московский цирк станет объектом мирового уровня

Новая концепция реконструкции здания Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, об определении которой ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин,... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T17:19:00+03:00

2025-01-31T17:19:00+03:00

2025-01-31T20:07:00+03:00

москва

сергей собянин

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Новая концепция реконструкции здания Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, об определении которой ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, позволит создать в столице объект циркового искусства мирового уровня, считает генеральный директор архитектурного бюро "Мастер’c План" Юлия Зубарик. Как сообщил в своем Telegram-канале столичный градоначальник, комплекс будет состоять из центрального здания в форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса, а его общая площадь превысит 80 тысяч квадратных метров. Победителем в конкурсе стало бюро Apex.Зубарик отметила, что уникальные архитектурные объекты, выступающие в роли визитной карточки территории, со временем морально устаревают и требуют не просто реконструкции, а переосмысления концепции существующего здания. В рамках градостроительной политики Москвы предусматривается именно такой вариант развития для уникальных, но устаревших объектов. По ее мнению, примером такого подхода является решение о реконструкции здания Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского."Реконструкция позволит создать в городе объект циркового искусства мирового уровня. Москвичи, при этом получат уникальный формат общественного пространства с зонами для проведения выставок и семейного отдыха. Фактически территория сохранит свою основную функцию и при этом получит новые, способствующие росту посещаемости на территории", - уверена архитектор.Главный архитектор проектного бюро Apex Антон Бондаренко, выступивший автором проекта, рассказал, что архитектурная концепция цирка является переосмыслением традиционного циркового шатра, а также диалогом между историей циркового искусства, его символикой и современной городской средой.Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о строительстве объектов для учреждений культуры в Москве. По его словам, за пять лет культурные организации получили в оперативное управление 15 новых объектов общей площадью около 52,7 тысячи квадратных метров - они переданы театрам, зоопарку и школам искусств.

https://ria.ru/20250131/efimov-1996592799.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы