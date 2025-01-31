https://ria.ru/20250131/zubarik-1996684740.html
Архитектор: Большой Московский цирк станет объектом мирового уровня
Архитектор: Большой Московский цирк станет объектом мирового уровня - РИА Новости, 31.01.2025
Архитектор: Большой Московский цирк станет объектом мирового уровня
Новая концепция реконструкции здания Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, об определении которой ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин,... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T17:19:00+03:00
2025-01-31T17:19:00+03:00
2025-01-31T20:07:00+03:00
москва
сергей собянин
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996684068_45:0:1280:695_1920x0_80_0_0_384223e35cc91cb5af31efb45a74c853.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Новая концепция реконструкции здания Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, об определении которой ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, позволит создать в столице объект циркового искусства мирового уровня, считает генеральный директор архитектурного бюро "Мастер’c План" Юлия Зубарик. Как сообщил в своем Telegram-канале столичный градоначальник, комплекс будет состоять из центрального здания в форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса, а его общая площадь превысит 80 тысяч квадратных метров. Победителем в конкурсе стало бюро Apex.Зубарик отметила, что уникальные архитектурные объекты, выступающие в роли визитной карточки территории, со временем морально устаревают и требуют не просто реконструкции, а переосмысления концепции существующего здания. В рамках градостроительной политики Москвы предусматривается именно такой вариант развития для уникальных, но устаревших объектов. По ее мнению, примером такого подхода является решение о реконструкции здания Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского."Реконструкция позволит создать в городе объект циркового искусства мирового уровня. Москвичи, при этом получат уникальный формат общественного пространства с зонами для проведения выставок и семейного отдыха. Фактически территория сохранит свою основную функцию и при этом получит новые, способствующие росту посещаемости на территории", - уверена архитектор.Главный архитектор проектного бюро Apex Антон Бондаренко, выступивший автором проекта, рассказал, что архитектурная концепция цирка является переосмыслением традиционного циркового шатра, а также диалогом между историей циркового искусства, его символикой и современной городской средой.Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о строительстве объектов для учреждений культуры в Москве. По его словам, за пять лет культурные организации получили в оперативное управление 15 новых объектов общей площадью около 52,7 тысячи квадратных метров - они переданы театрам, зоопарку и школам искусств.
https://ria.ru/20250131/efimov-1996592799.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996684068_244:0:1166:691_1920x0_80_0_0_68d4be75c1421842c1b32d114d7c4681.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Сергей Собянин, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Архитектор: Большой Московский цирк станет объектом мирового уровня
Архитектор Зубарик: Большой Московский цирк превратится в объект мирового уровня
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Новая концепция реконструкции здания Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, об определении которой ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, позволит создать в столице объект циркового искусства мирового уровня, считает генеральный директор архитектурного бюро "Мастер’c План" Юлия Зубарик.
Как сообщил
в своем Telegram-канале столичный градоначальник, комплекс будет состоять из центрального здания в форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса, а его общая площадь превысит 80 тысяч квадратных метров. Победителем в конкурсе стало бюро Apex.
Зубарик отметила, что уникальные архитектурные объекты, выступающие в роли визитной карточки территории, со временем морально устаревают и требуют не просто реконструкции, а переосмысления концепции существующего здания. В рамках градостроительной политики Москвы
предусматривается именно такой вариант развития для уникальных, но устаревших объектов. По ее мнению, примером такого подхода является решение о реконструкции здания Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского.
"Реконструкция позволит создать в городе объект циркового искусства мирового уровня. Москвичи, при этом получат уникальный формат общественного пространства с зонами для проведения выставок и семейного отдыха. Фактически территория сохранит свою основную функцию и при этом получит новые, способствующие росту посещаемости на территории", - уверена архитектор.
Главный архитектор проектного бюро Apex Антон Бондаренко, выступивший автором проекта, рассказал, что архитектурная концепция цирка является переосмыслением традиционного циркового шатра, а также диалогом между историей циркового искусства, его символикой и современной городской средой.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
сообщил о строительстве объектов для учреждений культуры в Москве. По его словам, за пять лет культурные организации получили в оперативное управление 15 новых объектов общей площадью около 52,7 тысячи квадратных метров - они переданы театрам, зоопарку и школам искусств.