https://ria.ru/20250131/zhestyannikov-1996689285.html

Жестянников: вологодские депутаты приняли 276 законов в прошлом году

Жестянников: вологодские депутаты приняли 276 законов в прошлом году - РИА Новости, 31.01.2025

Жестянников: вологодские депутаты приняли 276 законов в прошлом году

Депутаты Вологодской области приняли 276 законов в 2024 году, а годом ранее - 233, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T17:38:00+03:00

2025-01-31T17:38:00+03:00

2025-01-31T17:38:00+03:00

вологодская область

георгий филимонов

сергей жестянников

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Депутаты Вологодской области приняли 276 законов в 2024 году, а годом ранее - 233, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. В пятницу спикер регионального парламента провел информационный день для глав округов и районов вместе с заместителем губернатора области Евгением Тютюковым в Русском доме. "Наш ключевой приоритет – это законодательная деятельность. Мы полностью поменяли подходы. Раньше ЗСО работало в основном с нормативно-правовыми актами, которые необходимо было привести в соответствие с федеральным законодательством. Сейчас мы делаем акцент на собственные инициативы, а также на продвижение их на федеральный уровень. И результат есть: если в 2023 году было принято 233 закона, то в 2024 году - 276. С двух до семи увеличилось количество инициатив федерального уровня", - написал председатель Заксобрания в своем телеграм-канале. По его словам, необходимо плотное взаимодействие с главами. Так, было увеличено количество выездных мероприятий, вернулись региональные парламентские дни, выездные заседания комитетов, где вместе с "хозяевами" территорий разбираются проблемы. Также была запущена "Депутатская программа" и перезапущена "Народная программа". Жестянников упомянул про еще одно важное направление – молодежные проектные сессии. Сейчас в работе уже 27 проектов, их можно реализовать с помощью механизмов и главам округов нужно будет этим заняться. Также ведется работа, опирающаяся на "Стратегию-2030" губернатора Георгия Филимонова, в которой обозначены ключевые векторы развития. Таким образом, от глав требуется активное участие в реализации национальных проектов, федеральных программах, привлечении федеральных средств. А от парламентариев - законодательное обеспечение реализации стратегии. Кроме того, в рамках работы "Проектного офиса" подготовлены программы опорных населенных пунктов и точек роста, где присутствуют хорошие инвестиционные возможности. "Еще один важный шаг во взаимодействии с муниципалитетами – запуск "Школы депутатов" при поддержке губернатора. Куратор проекта Антон Холодов сегодня рассказал коллегам об основных этапах обучения. По итогу ждем повышения эффективности представительных органов. Продолжаем работать в единой связке с главами и депутатами Представительных собраний", - резюмировал Жестянников.

https://ria.ru/20250130/zhestyannikov-1996467922.html

https://ria.ru/20250129/zhestyannikov-1996118180.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

георгий филимонов, сергей жестянников