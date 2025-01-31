https://ria.ru/20250131/zhestyannikov-1996689285.html
Жестянников: вологодские депутаты приняли 276 законов в прошлом году
Жестянников: вологодские депутаты приняли 276 законов в прошлом году - РИА Новости, 31.01.2025
Жестянников: вологодские депутаты приняли 276 законов в прошлом году
Депутаты Вологодской области приняли 276 законов в 2024 году, а годом ранее - 233, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T17:38:00+03:00
2025-01-31T17:38:00+03:00
2025-01-31T17:38:00+03:00
вологодская область
георгий филимонов
сергей жестянников
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Депутаты Вологодской области приняли 276 законов в 2024 году, а годом ранее - 233, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. В пятницу спикер регионального парламента провел информационный день для глав округов и районов вместе с заместителем губернатора области Евгением Тютюковым в Русском доме. "Наш ключевой приоритет – это законодательная деятельность. Мы полностью поменяли подходы. Раньше ЗСО работало в основном с нормативно-правовыми актами, которые необходимо было привести в соответствие с федеральным законодательством. Сейчас мы делаем акцент на собственные инициативы, а также на продвижение их на федеральный уровень. И результат есть: если в 2023 году было принято 233 закона, то в 2024 году - 276. С двух до семи увеличилось количество инициатив федерального уровня", - написал председатель Заксобрания в своем телеграм-канале. По его словам, необходимо плотное взаимодействие с главами. Так, было увеличено количество выездных мероприятий, вернулись региональные парламентские дни, выездные заседания комитетов, где вместе с "хозяевами" территорий разбираются проблемы. Также была запущена "Депутатская программа" и перезапущена "Народная программа". Жестянников упомянул про еще одно важное направление – молодежные проектные сессии. Сейчас в работе уже 27 проектов, их можно реализовать с помощью механизмов и главам округов нужно будет этим заняться. Также ведется работа, опирающаяся на "Стратегию-2030" губернатора Георгия Филимонова, в которой обозначены ключевые векторы развития. Таким образом, от глав требуется активное участие в реализации национальных проектов, федеральных программах, привлечении федеральных средств. А от парламентариев - законодательное обеспечение реализации стратегии. Кроме того, в рамках работы "Проектного офиса" подготовлены программы опорных населенных пунктов и точек роста, где присутствуют хорошие инвестиционные возможности. "Еще один важный шаг во взаимодействии с муниципалитетами – запуск "Школы депутатов" при поддержке губернатора. Куратор проекта Антон Холодов сегодня рассказал коллегам об основных этапах обучения. По итогу ждем повышения эффективности представительных органов. Продолжаем работать в единой связке с главами и депутатами Представительных собраний", - резюмировал Жестянников.
https://ria.ru/20250130/zhestyannikov-1996467922.html
https://ria.ru/20250129/zhestyannikov-1996118180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
георгий филимонов, сергей жестянников
Вологодская область, Георгий Филимонов, Сергей Жестянников
Жестянников: вологодские депутаты приняли 276 законов в прошлом году
Депутаты Вологодской области приняли 276 законов в прошлом году
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Депутаты Вологодской области приняли 276 законов в 2024 году, а годом ранее - 233, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников.
В пятницу спикер регионального парламента провел информационный день для глав округов и районов вместе с заместителем губернатора области Евгением Тютюковым в Русском доме.
"Наш ключевой приоритет – это законодательная деятельность. Мы полностью поменяли подходы. Раньше ЗСО работало в основном с нормативно-правовыми актами, которые необходимо было привести в соответствие с федеральным законодательством. Сейчас мы делаем акцент на собственные инициативы, а также на продвижение их на федеральный уровень. И результат есть: если в 2023 году было принято 233 закона, то в 2024 году - 276. С двух до семи увеличилось количество инициатив федерального уровня", - написал председатель Заксобрания в своем телеграм-канале.
По его словам, необходимо плотное взаимодействие с главами. Так, было увеличено количество выездных мероприятий, вернулись региональные парламентские дни, выездные заседания комитетов, где вместе с "хозяевами" территорий разбираются проблемы. Также была запущена "Депутатская программа" и перезапущена "Народная программа".
Жестянников упомянул про еще одно важное направление – молодежные проектные сессии. Сейчас в работе уже 27 проектов, их можно реализовать с помощью механизмов и главам округов нужно будет этим заняться.
Также ведется работа, опирающаяся на "Стратегию-2030" губернатора Георгия Филимонова, в которой обозначены ключевые векторы развития. Таким образом, от глав требуется активное участие в реализации национальных проектов, федеральных программах, привлечении федеральных средств. А от парламентариев - законодательное обеспечение реализации стратегии. Кроме того, в рамках работы "Проектного офиса" подготовлены программы опорных населенных пунктов и точек роста, где присутствуют хорошие инвестиционные возможности.
"Еще один важный шаг во взаимодействии с муниципалитетами – запуск "Школы депутатов" при поддержке губернатора. Куратор проекта Антон Холодов сегодня рассказал коллегам об основных этапах обучения. По итогу ждем повышения эффективности представительных органов. Продолжаем работать в единой связке с главами и депутатами Представительных собраний", - резюмировал Жестянников.