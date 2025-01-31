МСБ Челябинской области получил 4,3 млрд рублей льготных займов за пять лет
Челябинское МСП получило 4,3 млрд рублей льготных займов за пять лет
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкРабота молочного цеха сельскохозяйственного производственного кооператива в Челябинской области
Работа молочного цеха сельскохозяйственного производственного кооператива в Челябинской области
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Малый и средний бизнес Челябинской области получил с 2019 по 2024 годы финансовую поддержку в виде займов и микрозаймов на общую сумму 4,3 миллиарда рублей, помощь была оказана 1511 предпринимателям, сообщает пресс-служба правительства региона.
На данный момент число субъектов МСП в регионе составляет свыше 144,7 тысячи, что на 28% больше по сравнению с началом 2024 года.
По словам министра экономического развития региона Марины Клочковой, в 2019 году по поручению губернатора Алексея Текслера активизировалась работа по поддержке МСБ. Так, на сегодняшний день она включает несколько больших блоков: снижение фискальной нагрузки, формирование комфортной среды для ведения бизнеса, возвратные инструменты поддержки (займы, гарантии) и прямое финансирование (гранты).
Она отметила, что с 2019 года 144 социальных и молодых предпринимателей получили гранты почти на 67 миллионов рублей. Поручительствами воспользовались 1512 субъектов МСП, что помогло привлечь свыше 26 миллиардов рублей кредитных средств.