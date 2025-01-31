https://ria.ru/20250131/zakupki-1996592953.html
Объем закупок у МСП-поставщиков Оренбуржья превысил 40 млрд рублей
Объем закупок у МСП-поставщиков Оренбуржья превысил 40 млрд рублей - РИА Новости, 31.01.2025
Объем закупок у МСП-поставщиков Оренбуржья превысил 40 млрд рублей
Суммарный объем закупок у МСП-поставщиков Оренбуржья превысил 40 миллиардов рублей в 2024 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:40:00+03:00
2025-01-31T12:40:00+03:00
2025-01-31T12:40:00+03:00
твой бизнес
денис паслер
твой бизнес – новости
оренбургская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996591350_0:40:2901:1672_1920x0_80_0_0_06e4c5fdb3475fa98af8154c8138c8c3.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Суммарный объем закупок у МСП-поставщиков Оренбуржья превысил 40 миллиардов рублей в 2024 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. Сумма сделок, осуществленных в рамках 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", достигла в регионе 9,8 миллиарда рублей. По 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" – 34,2 миллиарда рублей. По словам губернатора региона Дениса Паслера, бизнес региона все активнее участвует в торгах, и динамика контрактации с предпринимателями опережает показатели предыдущих лет. При этом суммарный объем закупок у МСП-поставщиков в 2024 году превысил 40 миллиардов рублей. "Развитие малого и среднего бизнеса является одним из стратегических вопросов экономики. Поэтому предприниматели региона получают финансовую и консультационную помощь и активнее участвуют в закупках. Это позволяет осваивать новые рынки сбыта, получать новые компетенции и опыт, более эффективно планировать свою работу, обеспечивает гарантированный сбыт и доход", – сказал Паслер, его слова приводит пресс-служба. МСБ региона в прошлом году чаще всего участвовал в закупках услуг по строительству и ремонту зданий и помещений, а также работ по ремонту дорог, транспортных средств, нефтепродуктов, офисной техники и продуктов питания. Вице-губернатор – заместитель председателя правительства региона по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов добавил, что увеличение спроса на продукцию и услуги МСП говорят о высокой конкурентоспособности и качестве работы оренбургского бизнеса.
https://ria.ru/20250130/kareliya-1996457723.html
https://ria.ru/20250130/skfo-1996345876.html
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996591350_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1efe4b92994f6e8ebf7a85d0e980d3a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер, твой бизнес – новости, оренбургская область
Твой бизнес, Денис Паслер, Твой бизнес – новости, Оренбургская область
Объем закупок у МСП-поставщиков Оренбуржья превысил 40 млрд рублей
Число закупок выросло у МСП Оренбургской области
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Суммарный объем закупок у МСП-поставщиков Оренбуржья превысил 40 миллиардов рублей в 2024 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.
Сумма сделок, осуществленных в рамках 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", достигла в регионе 9,8 миллиарда рублей. По 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" – 34,2 миллиарда рублей.
По словам губернатора региона Дениса Паслера
, бизнес региона все активнее участвует в торгах, и динамика контрактации с предпринимателями опережает показатели предыдущих лет. При этом суммарный объем закупок у МСП-поставщиков в 2024 году превысил 40 миллиардов рублей.
"Развитие малого и среднего бизнеса является одним из стратегических вопросов экономики. Поэтому предприниматели региона получают финансовую и консультационную помощь и активнее участвуют в закупках. Это позволяет осваивать новые рынки сбыта, получать новые компетенции и опыт, более эффективно планировать свою работу, обеспечивает гарантированный сбыт и доход", – сказал Паслер, его слова приводит пресс-служба.
МСБ региона в прошлом году чаще всего участвовал в закупках услуг по строительству и ремонту зданий и помещений, а также работ по ремонту дорог, транспортных средств, нефтепродуктов, офисной техники и продуктов питания.
Вице-губернатор – заместитель председателя правительства региона по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов добавил, что увеличение спроса на продукцию и услуги МСП говорят о высокой конкурентоспособности и качестве работы оренбургского бизнеса.