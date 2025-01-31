https://ria.ru/20250131/zakupki-1996592953.html

Объем закупок у МСП-поставщиков Оренбуржья превысил 40 млрд рублей

Объем закупок у МСП-поставщиков Оренбуржья превысил 40 млрд рублей - РИА Новости, 31.01.2025

Объем закупок у МСП-поставщиков Оренбуржья превысил 40 млрд рублей

Суммарный объем закупок у МСП-поставщиков Оренбуржья превысил 40 миллиардов рублей в 2024 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T12:40:00+03:00

2025-01-31T12:40:00+03:00

2025-01-31T12:40:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Суммарный объем закупок у МСП-поставщиков Оренбуржья превысил 40 миллиардов рублей в 2024 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. Сумма сделок, осуществленных в рамках 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", достигла в регионе 9,8 миллиарда рублей. По 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" – 34,2 миллиарда рублей. По словам губернатора региона Дениса Паслера, бизнес региона все активнее участвует в торгах, и динамика контрактации с предпринимателями опережает показатели предыдущих лет. При этом суммарный объем закупок у МСП-поставщиков в 2024 году превысил 40 миллиардов рублей. "Развитие малого и среднего бизнеса является одним из стратегических вопросов экономики. Поэтому предприниматели региона получают финансовую и консультационную помощь и активнее участвуют в закупках. Это позволяет осваивать новые рынки сбыта, получать новые компетенции и опыт, более эффективно планировать свою работу, обеспечивает гарантированный сбыт и доход", – сказал Паслер, его слова приводит пресс-служба. МСБ региона в прошлом году чаще всего участвовал в закупках услуг по строительству и ремонту зданий и помещений, а также работ по ремонту дорог, транспортных средств, нефтепродуктов, офисной техники и продуктов питания. Вице-губернатор – заместитель председателя правительства региона по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов добавил, что увеличение спроса на продукцию и услуги МСП говорят о высокой конкурентоспособности и качестве работы оренбургского бизнеса.

https://ria.ru/20250130/kareliya-1996457723.html

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Артем Смирнов

денис паслер, твой бизнес – новости, оренбургская область