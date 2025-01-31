https://ria.ru/20250131/zaharova-1996734632.html

Захарова пригласила мордовские молодежные клубы на стажировку в МИД

Захарова пригласила мордовские молодежные клубы на стажировку в МИД - РИА Новости, 31.01.2025

Захарова пригласила мордовские молодежные клубы на стажировку в МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила ребятам из международного клуба Мордовского республиканского молодежного центра принять участие в... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T23:36:00+03:00

2025-01-31T23:36:00+03:00

2025-01-31T23:36:00+03:00

россия

москва

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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САРАНСК, 31 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила ребятам из международного клуба Мордовского республиканского молодежного центра принять участие в программе стажировок в российском министерстве иностранных дел. "Приезжайте в Москву… Я серьезно. Найдем формат какой-то. Мы можем сделать и стажировку вам, предоставить экскурсию по МИДу, не только по МИДу. Я думаю, что сможем все это организовать правильно. Найдите правильное время, мы это всё сделаем", - сказала Захарова в ходе посещения молодежного центра. Официальный представитель МИД РФ предложила ребятам помочь организовать онлайн-встречи с интересными спикерами, отправить нужную литературу. Одна из девочек поблагодарила Захарову и МИД России за поддержку в посещении международных молодежных форумов, которые позволили познакомить иностранцев с мордовской культурой. Захарова также подарила международному молодежному клубу тагильский жестяной поднос с ручной росписью. На подносе изображено здание министерства иностранных дел России с хештегом #МИДПОДДЕРЖИТЖЕЛЕЗНО. "Идеально для диалога, потому что умещаются две чашки чая или кофе", - сказала официальный представитель российского дипведомства. Затем она посетила молодежную патриотическую команду, оставив ей письменные пожелания. "Патриотизм — не просто слово. Это жизнь, судьба, призвание, ответственность и любовь. Искренне желаю вам Божьей помощи в вашем служении Родине! С любовью, Мария Захарова", - написала в напутствии официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20241106/peskov-1982272553.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча Захаровой с участниками спецоперации в Фонде "Защитники Отечества" в Саранске Захарова встретилась с участниками спецоперации в Фонде "Защитники Отечества" в столице Мордовии Саранске. 2025-01-31T23:36 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)