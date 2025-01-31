https://ria.ru/20250131/zaharova-1996734632.html
Захарова пригласила мордовские молодежные клубы на стажировку в МИД
Захарова пригласила мордовские молодежные клубы на стажировку в МИД - РИА Новости, 31.01.2025
Захарова пригласила мордовские молодежные клубы на стажировку в МИД
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила ребятам из международного клуба Мордовского республиканского молодежного центра принять участие в... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T23:36:00+03:00
2025-01-31T23:36:00+03:00
2025-01-31T23:36:00+03:00
россия
москва
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728467972_0:92:2995:1777_1920x0_80_0_0_82a13ce1a66e20313e7a77c667082c09.jpg
САРАНСК, 31 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила ребятам из международного клуба Мордовского республиканского молодежного центра принять участие в программе стажировок в российском министерстве иностранных дел. "Приезжайте в Москву… Я серьезно. Найдем формат какой-то. Мы можем сделать и стажировку вам, предоставить экскурсию по МИДу, не только по МИДу. Я думаю, что сможем все это организовать правильно. Найдите правильное время, мы это всё сделаем", - сказала Захарова в ходе посещения молодежного центра. Официальный представитель МИД РФ предложила ребятам помочь организовать онлайн-встречи с интересными спикерами, отправить нужную литературу. Одна из девочек поблагодарила Захарову и МИД России за поддержку в посещении международных молодежных форумов, которые позволили познакомить иностранцев с мордовской культурой. Захарова также подарила международному молодежному клубу тагильский жестяной поднос с ручной росписью. На подносе изображено здание министерства иностранных дел России с хештегом #МИДПОДДЕРЖИТЖЕЛЕЗНО. "Идеально для диалога, потому что умещаются две чашки чая или кофе", - сказала официальный представитель российского дипведомства. Затем она посетила молодежную патриотическую команду, оставив ей письменные пожелания. "Патриотизм — не просто слово. Это жизнь, судьба, призвание, ответственность и любовь. Искренне желаю вам Божьей помощи в вашем служении Родине! С любовью, Мария Захарова", - написала в напутствии официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20241106/peskov-1982272553.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728467972_357:129:2914:2047_1920x0_80_0_0_01c1c9715dd960b43417e2386e4b1f70.jpg
Встреча Захаровой с участниками спецоперации в Фонде "Защитники Отечества" в Саранске
Захарова встретилась с участниками спецоперации в Фонде "Защитники Отечества" в столице Мордовии Саранске.
2025-01-31T23:36
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Москва, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова пригласила мордовские молодежные клубы на стажировку в МИД
Захарова предложила молодым людям из Саранска приехать в МИД на практику
САРАНСК, 31 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила ребятам из международного клуба Мордовского республиканского молодежного центра принять участие в программе стажировок в российском министерстве иностранных дел.
«
"Приезжайте в Москву
… Я серьезно. Найдем формат какой-то. Мы можем сделать и стажировку вам, предоставить экскурсию по МИДу, не только по МИДу. Я думаю, что сможем все это организовать правильно. Найдите правильное время, мы это всё сделаем", - сказала Захарова
в ходе посещения молодежного центра.
Официальный представитель МИД РФ предложила ребятам помочь организовать онлайн-встречи с интересными спикерами, отправить нужную литературу.
Одна из девочек поблагодарила Захарову и МИД России за поддержку в посещении международных молодежных форумов, которые позволили познакомить иностранцев с мордовской культурой.
Захарова также подарила международному молодежному клубу тагильский жестяной поднос с ручной росписью. На подносе изображено здание министерства иностранных дел России с хештегом #МИДПОДДЕРЖИТЖЕЛЕЗНО.
«
"Идеально для диалога, потому что умещаются две чашки чая или кофе", - сказала официальный представитель российского дипведомства.
Затем она посетила молодежную патриотическую команду, оставив ей письменные пожелания.
"Патриотизм — не просто слово. Это жизнь, судьба, призвание, ответственность и любовь. Искренне желаю вам Божьей помощи в вашем служении Родине! С любовью, Мария Захарова", - написала в напутствии официальный представитель МИД РФ.