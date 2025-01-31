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Захарова пригласила мордовские молодежные клубы на стажировку в МИД - РИА Новости, 31.01.2025
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23:36 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/zaharova-1996734632.html
Захарова пригласила мордовские молодежные клубы на стажировку в МИД
Захарова пригласила мордовские молодежные клубы на стажировку в МИД - РИА Новости, 31.01.2025
Захарова пригласила мордовские молодежные клубы на стажировку в МИД
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила ребятам из международного клуба Мордовского республиканского молодежного центра принять участие в... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T23:36:00+03:00
2025-01-31T23:36:00+03:00
россия
москва
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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САРАНСК, 31 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила ребятам из международного клуба Мордовского республиканского молодежного центра принять участие в программе стажировок в российском министерстве иностранных дел. "Приезжайте в Москву… Я серьезно. Найдем формат какой-то. Мы можем сделать и стажировку вам, предоставить экскурсию по МИДу, не только по МИДу. Я думаю, что сможем все это организовать правильно. Найдите правильное время, мы это всё сделаем", - сказала Захарова в ходе посещения молодежного центра. Официальный представитель МИД РФ предложила ребятам помочь организовать онлайн-встречи с интересными спикерами, отправить нужную литературу. Одна из девочек поблагодарила Захарову и МИД России за поддержку в посещении международных молодежных форумов, которые позволили познакомить иностранцев с мордовской культурой. Захарова также подарила международному молодежному клубу тагильский жестяной поднос с ручной росписью. На подносе изображено здание министерства иностранных дел России с хештегом #МИДПОДДЕРЖИТЖЕЛЕЗНО. "Идеально для диалога, потому что умещаются две чашки чая или кофе", - сказала официальный представитель российского дипведомства. Затем она посетила молодежную патриотическую команду, оставив ей письменные пожелания. "Патриотизм — не просто слово. Это жизнь, судьба, призвание, ответственность и любовь. Искренне желаю вам Божьей помощи в вашем служении Родине! С любовью, Мария Захарова", - написала в напутствии официальный представитель МИД РФ.
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353
60
Встреча Захаровой с участниками спецоперации в Фонде "Защитники Отечества" в Саранске
Захарова встретилась с участниками спецоперации в Фонде "Защитники Отечества" в столице Мордовии Саранске.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Москва, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова пригласила мордовские молодежные клубы на стажировку в МИД

Захарова предложила молодым людям из Саранска приехать в МИД на практику

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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САРАНСК, 31 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила ребятам из международного клуба Мордовского республиканского молодежного центра принять участие в программе стажировок в российском министерстве иностранных дел.
«
"Приезжайте в Москву… Я серьезно. Найдем формат какой-то. Мы можем сделать и стажировку вам, предоставить экскурсию по МИДу, не только по МИДу. Я думаю, что сможем все это организовать правильно. Найдите правильное время, мы это всё сделаем", - сказала Захарова в ходе посещения молодежного центра.
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Официальный представитель МИД РФ предложила ребятам помочь организовать онлайн-встречи с интересными спикерами, отправить нужную литературу.
Одна из девочек поблагодарила Захарову и МИД России за поддержку в посещении международных молодежных форумов, которые позволили познакомить иностранцев с мордовской культурой.
Захарова также подарила международному молодежному клубу тагильский жестяной поднос с ручной росписью. На подносе изображено здание министерства иностранных дел России с хештегом #МИДПОДДЕРЖИТЖЕЛЕЗНО.
«
"Идеально для диалога, потому что умещаются две чашки чая или кофе", - сказала официальный представитель российского дипведомства.
Затем она посетила молодежную патриотическую команду, оставив ей письменные пожелания.
"Патриотизм — не просто слово. Это жизнь, судьба, призвание, ответственность и любовь. Искренне желаю вам Божьей помощи в вашем служении Родине! С любовью, Мария Захарова", - написала в напутствии официальный представитель МИД РФ.
 
РоссияМоскваМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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