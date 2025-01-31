https://ria.ru/20250131/zaharova-1996725921.html

Захарова встретилась с участниками спецоперации в Саранске

Захарова встретилась с участниками спецоперации в Саранске - РИА Новости, 31.01.2025

Захарова встретилась с участниками спецоперации в Саранске

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова встретилась с участниками спецоперации в Фонде "Защитники Отечества" в Саранске. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T21:59:00+03:00

2025-01-31T21:59:00+03:00

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общество

россия

саранск

мария захарова

владимир путин

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САРАНСК, 31 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова встретилась с участниками спецоперации в Фонде "Защитники Отечества" в Саранске. Перед встречей Захаровой показали ролик о ходе реабилитации раненых бойцов, а также ознакомили с работой саранского филиала Фонда. Так, участники спецоперации могут рассчитывать на профессиональную психологическую и медицинскую помощь, поддержку в решении социальных проблем. В Фонде могут помочь и семьям участников СВО, в том числе провести опознание пропавших без вести. Захарова также повестила фотовыставку, посвященную семьям участников спецоперации из Мордовии. Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" был создан указом президента России Владимира Путина в апреле 2023 года. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов. В числе мер поддержки - медицинская и социальная реабилитация, лекарственное обеспечение, психологическая помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение, а также переобучение и трудоустройство ветеранов. Филиалы фонда начали работу в каждом субъекте РФ 1 июня 2023 года.

https://ria.ru/20240402/fond-1937458651.html

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Встреча Захаровой с участниками спецоперации в Фонде "Защитники Отечества" в Саранске Захарова встретилась с участниками спецоперации в Фонде "Защитники Отечества" в столице Мордовии Саранске. 2025-01-31T21:59 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, саранск, мария захарова, владимир путин