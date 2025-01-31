В Одессе в третий раз за час прогремели мощные взрывы
На Украине третий раз за час сообщили о мощных взрывах в Одессе на фоне тревоги
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте взрыва
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте взрыва. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" в третий раз за час сообщило о мощных взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги.
Ранее в пятницу вечером в Одесской области и ряде соседних регионов была объявлена воздушная тревога. Мэр Одессы Геннадий Труханов и глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщали о мощных взрывах в городе.
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"Новый сильный взрыв в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания "Страна.ua" в 21.06 мск.
До этого "Страна" уже дважды за час писала о мощных взрывах в Одессе: в 20.21 и 20.55 мск.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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