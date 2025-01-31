https://ria.ru/20250131/vzryvy-1996536043.html

В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 31.01.2025

В Хмельницкой области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в пятницу в Хмельницкой области на западе Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T08:59:00+03:00

2025-01-31T08:59:00+03:00

2025-01-31T08:59:00+03:00

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дмитрий песков

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Хмельницкой области на западе Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Хмельницкой области звучит воздушная тревога. "Взрывы в Хмельницкой области", - говорится в сообщении ТСН. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250131/parom-1996535937.html

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Варвара Скокшина

в мире, хмельницкая область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины