https://ria.ru/20250131/vzryvy-1996536043.html
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 31.01.2025
В Хмельницкой области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в пятницу в Хмельницкой области на западе Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T08:59:00+03:00
2025-01-31T08:59:00+03:00
2025-01-31T08:59:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Хмельницкой области на западе Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Хмельницкой области звучит воздушная тревога. "Взрывы в Хмельницкой области", - говорится в сообщении ТСН. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Хмельницкая область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Хмельницкой области прогремели взрывы
ТСН: в Хмельницкой области на западе Украины прогремели взрывы