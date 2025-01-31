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Матушкин: выплаты будут предоставлять победителям и участникам олимпиад
Матушкин: выплаты будут предоставлять победителям и участникам олимпиад - РИА Новости, 31.01.2025
Матушкин: выплаты будут предоставлять победителям и участникам олимпиад
В Тамбовской области вводятся денежные выплаты участникам, призерам и победителям Всероссийской олимпиады школьников и чемпионатов, а также подготовившим их... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T16:51:00+03:00
2025-01-31T16:51:00+03:00
2025-01-31T17:09:00+03:00
тамбовская область
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В Тамбовской области вводятся денежные выплаты участникам, призерам и победителям Всероссийской олимпиады школьников и чемпионатов, а также подготовившим их педагогическим работникам, сообщил спикер областной думы Евгений Матушкин. Законопроект "О денежных выплатах участникам, призерам и победителям заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", финала чемпионата высоких технологий, финала национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", а также подготовившим их педагогическим работникам" в первом чтении был принят депутатами Тамбовской областной думы. По словам Матушкина, законопроект разработан для привлечения внимания молодых людей к Всероссийской олимпиаде школьников и чемпионатам, мотивации к победе на заключительном этапе, обеспечения морального и материального поощрения как участников, так и подготовивших их педагогов, а также стимулирования школьников к поступлению в государственные организации профобразования и вузы, расположенные на территории Тамбовской области. "Одаренные, талантливые дети и молодежь - это потенциал нашего общества. Поддержка талантливой молодежи одна из приоритетных задач нашего государства. Именно они обеспечат его интенсивное развитие. Участие в олимпиадах и чемпионатах дает молодым людям хороший шанс определиться с будущей профессией, убедиться в верном выборе пути, а также развить различные компетенции, практические навыки и личные качества", - цитирует пресс-служба Матушкина. Как уточнил председатель, законопроект будет способствовать увеличению количества участников, призеров, победителей олимпиады и чемпионатов. "Единовременная денежная выплата в размере от 20 до 70 тысяч рублей будет предоставляться участникам, призерам, победителям заключительного этапа олимпиады или финала чемпионата, а также подготовившим их педагогическим работникам", - отметил Матушкин. Принятый в первом чтении законопроект предусматривает, что студентам государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Тамбовской области, которые ранее являлись участниками, призерами и победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", финала чемпионата высоких технологий, финала национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" или "хорошо" по итогам каждого семестра, будет предоставляться денежная выплата в размере 50 тысяч рублей по итогам каждого семестра в течение всего срока обучения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума
Тамбовская область, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума
Матушкин: выплаты будут предоставлять победителям и участникам олимпиад
На Тамбовщине выплаты будут предоставлять победителям и участникам олимпиад
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В Тамбовской области вводятся денежные выплаты участникам, призерам и победителям Всероссийской олимпиады школьников и чемпионатов, а также подготовившим их педагогическим работникам, сообщил спикер областной думы Евгений Матушкин.
Законопроект "О денежных выплатах участникам, призерам и победителям заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", финала чемпионата высоких технологий, финала национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", а также подготовившим их педагогическим работникам" в первом чтении был принят депутатами Тамбовской областной думы
.
По словам Матушкина
, законопроект разработан для привлечения внимания молодых людей к Всероссийской олимпиаде школьников и чемпионатам, мотивации к победе на заключительном этапе, обеспечения морального и материального поощрения как участников, так и подготовивших их педагогов, а также стимулирования школьников к поступлению в государственные организации профобразования и вузы, расположенные на территории Тамбовской области
.
"Одаренные, талантливые дети и молодежь - это потенциал нашего общества. Поддержка талантливой молодежи одна из приоритетных задач нашего государства. Именно они обеспечат его интенсивное развитие. Участие в олимпиадах и чемпионатах дает молодым людям хороший шанс определиться с будущей профессией, убедиться в верном выборе пути, а также развить различные компетенции, практические навыки и личные качества", - цитирует пресс-служба Матушкина.
Как уточнил председатель, законопроект будет способствовать увеличению количества участников, призеров, победителей олимпиады и чемпионатов.
"Единовременная денежная выплата в размере от 20 до 70 тысяч рублей будет предоставляться участникам, призерам, победителям заключительного этапа олимпиады или финала чемпионата, а также подготовившим их педагогическим работникам", - отметил Матушкин.
Принятый в первом чтении законопроект предусматривает, что студентам государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Тамбовской области, которые ранее являлись участниками, призерами и победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", финала чемпионата высоких технологий, финала национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" или "хорошо" по итогам каждого семестра, будет предоставляться денежная выплата в размере 50 тысяч рублей по итогам каждого семестра в течение всего срока обучения.