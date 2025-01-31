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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне ответственности "Запада"
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне ответственности "Запада" - РИА Новости, 31.01.2025
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне ответственности "Запада"
Украинские войска за минувшую неделю понесли потери более 2425 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:45:00+03:00
2025-01-31T12:45:00+03:00
2025-01-31T13:00:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшую неделю понесли потери более 2425 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 2425 военнослужащих, два танка, 22 боевые бронированные машины, в том числе девять бронетранспортеров М113 производства США", - говорится в сводке ведомства за период с 25 по 31 января.Кроме того, подразделения российской группировки уничтожили 53 автомобиля, 39 орудий полевой артиллерии, из них 16 производства стран НАТО, шесть станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов боеприпасов.Также за эту неделю был освобожден населенный пункт Двуречная в Харьковской области, напомнили в МО РФ.
https://ria.ru/20250131/vsu-1996534414.html
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вооруженные силы украины, россия, харьковская область
Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне ответственности "Запада"
ВСУ за неделю потеряли свыше 2425 солдат в зоне действий группировки "Запад"