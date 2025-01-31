https://ria.ru/20250131/vashington-1996637572.html

Появилось новое видео столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне

Появилось новое видео столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне - РИА Новости, 31.01.2025

Появилось новое видео столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне

Появилось новое видео столкновения военного вертолета Sikorsky H-60 и пассажирского самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines вблизи Вашингтона. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T14:46:00+03:00

2025-01-31T14:46:00+03:00

2025-01-31T15:05:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Появилось новое видео столкновения военного вертолета Sikorsky H-60 и пассажирского самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines вблизи Вашингтона.На кадрах с другого ракурса можно ближе разглядеть аварию, а затем падение обломков в реку.В ночь на четверг возле вашингтонского аэропорта имени Рейгана столкнулись гражданский самолет и военный вертолет. На борту самолета были 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три члена экипажа. Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет.Американский лидер выразил соболезнования из-за гибели российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину. По его словам, контактов между лидерами России и США по вопросу ЧП не было.В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что США по дипломатическим каналам уведомили Россию об авиакатастрофе над Вашингтоном. Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, по данным посольства, у трех жертв авиакатастрофы есть российские паспорта. Информацию о четвертом погибшем россиянине проверяют.

https://ria.ru/20250131/vertolet-1996534818.html

https://ria.ru/20250131/aviakatastrofa-1996589535.html

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Новые кадры столкновения самолета и вертолета над Вашингтоном Появилось новое видео вчерашнего столкновения самолета и вертолета над Вашингтоном 2025-01-31T14:46 true PT0M12S

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в мире, вашингтон (штат), сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, мария захарова, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном