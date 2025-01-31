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Православные праздники в феврале 2025 в России: церковный календарь на месяц
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:00 31.01.2025 (обновлено: 14:09 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/tserkovnyy-1914410309.html
Церковный календарь на февраль 2025
Православные праздники в феврале 2025 в России: церковный календарь на месяц
Церковный календарь на февраль 2025
В феврале православные верующие отмечают Сретение Господне - один из двенадцати главных праздников. О том, какие еще церковные торжества приходятся на последний РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T14:00:00+03:00
2025-01-31T14:09:00+03:00
религия
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иисус христос
русская православная церковь
религиозные праздники
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. В феврале православные верующие отмечают Сретение Господне - один из двенадцати главных праздников. О том, какие еще церковные торжества приходятся на последний месяц зимы в России в 2025 году - в материале РИА Новости. Православные праздники в феврале 2025В церковном календаре содержится немало важных событий из жизни Иисуса Христа, Девы Марии. В частности, в феврале отмечают Сретение Господне – двунадесятый (один из двенадцати главных) непереходящий праздник, посвященный встрече человека с Богом.Кроме того, в этом месяце православные чтят память многих святых. Таких, как святители Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, блаженная Ксения Петербургская, равноапостольного Кирилла, учителя словенского и других. Церковный календарь по дням на месяцВ феврале 2025 года православные верующие будут отмечать более 90 праздников и дней памяти святых.1 февраляДень памяти преподобного Макария Великого, Египетского.День памяти блаженного Феодора, Христа ради юродивого, Новгородского.День памяти святого Марка, архиепископа Ефесского.2 февраляДень памяти преподобного Ефимия Великого.День памяти преподобного Евфимия Сянжемского, Вологодского.День памяти преподобного Евфимия молчальника и Лаврентия затворника, Печерских.3 февраляДень памяти преподобного Максима исповедника.День памяти мученика Неофита.День памяти преподобного Максима Грека.4 февраляДень памяти апостола Тимофея.День памяти преподобномученика Анастасия Персянина.День памяти преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца.5 февраляСобор Костромских святых.День памяти преподобного Геннадия Костромского и Любимоградского.6 февраляДень памяти блаженной Ксении Петербургской.День памяти мученика Иоанна Казанского.7 февраляДень памяти святителя Григория Богослова.Праздник иконы Божией Матери "Утоли моя печали".День памяти священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого.8 февраляДень памяти преподобных Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.День памяти преподобного Ксенофонта Робейского.День памяти преподобного Симеона Ветхого.9 февраляСобор новомучеников и исповедников Церкви Русской.Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову.Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.10 февраляДень памяти преподобного Ефрема Сирина.День памяти преподобного Феодосия Тотемского.Праздник Суморинской-Тотемской иконы Божией Матери.11 февраляСобор святых Пермской митрополии (переходящее празднование).Перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца.День памяти святителя Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского.Собор Екатеринбургских святых.12 февраляСобор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоана Златоуста.День памяти священномученика Ипполита, епископа Римского.13 февраляДень памяти святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского.День памяти бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мучениц Афанасии и дщерей ее.14 февраляПредпразднство Сретения Господня.День памяти мученика Трифона.День памяти преподобного Петра Галатийского.15 февраляСретение Господа нашего Иисуса Христа (двунадесятый непереходящий праздник).16 февраляДень памяти праведного Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.День памяти равноапостольного Николая, архиепископа Японского.День памяти святителя Симеона, епископа Полоцкого, 1-го епископа Тверского.17 февраляДень памяти праведного Кирилла Новоезерского.День памяти преподобного Исидора Пелусиотского.День памяти благоверного великого князя Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирского.18 февраляПраздник иконы Божией Матери "Взыскание погибших".День памяти мученицы Агафии.День памяти святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.19 февраляДень памяти преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка.День памяти преподобного Вукола, епископа Смирнского.День памяти святителя Фотия, патриарха Константинопольского.20 февраляДень памяти преподобного Парфения, епископа Лампсакийского.День памяти преподобного Луки Елладского.День памяти мучеников 1003 Никомидийских.21 февраляДень памяти великомученика Феодора Стратилата.День памяти пророк Захария Серповидец из 12-ти малых пророков.22 февраляВселенская родительская (мясопустная) суббота.Обретение мощей святителя Иннокентия, епископа Иркутского.Обретение мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси.23 февраляНеделя мясопустная, о Страшном Суде. Праздник иконы Божией Матери "Огневидная".День памяти благоверной княгини Анны Новгородской.24 февраляСедмица сырная (масленица) – сплошная.День памяти преподобного Дмитрия Прилуцкого.День памяти священномученика Власия, епископа Севастийского.День памяти благоверного князя Всеволода, во святом Крещении Гавриила, Псковского.25 февраляПраздник Иверской иконы Божией Матери.День памяти святителя Алексия, митрополита Московского и всея России, чудотворца.День памяти святого Мелетия, архиепископа Антиохийского.26 февраляДень памяти преподобного Мартиниана.День памяти преподобного Евлогия, архиепископа Александрийского.Собор святых Омской митрополии.27 февраляДень памяти равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.День памяти преподобного Авксентия.День памяти преподобного Исаакия, затворника Печерского, в Ближних пещерах.28 февраляПраздник Виленской иконы Божией Матери.День памяти апостола от 70-ти Онисима.Какие февральские праздники самые важные в РоссииЕжегодно 15 февраля православные отмечают двунадесятый праздник — Сретение Господне. Славянское слово "сретение" означает "встреча". Торжество установлено в память о встрече, описанной в Евангелии от Луки, которая произошла на сороковой день после Рождества Христова. Тогда Дева Мария и праведный Иосиф Обручник принесли младенца Христа в Иерусалимский храм, чтобы совершить благодарственную жертву Богу.По закону Моисееву, женщине, родившей младенца мужского пола, было запрещено входить в храм 40 дней. После этого срока мать приходила с ним в храм, чтобы принести Господу благодарственную и очистительную жертву. Пресвятая Дева не имела нужды в очищении, так как родила Иисуса в результате непорочного зачатия, но по глубокому смирению подчинилась закону.В то время жил в Иерусалиме праведный старец Симеон. Ему было откровение, что он не умрет, пока не увидит Христа Спасителя. Благочестивый старец пришел в храм тогда же, когда Богородица и праведный Иосиф принесли туда Иисуса. Симеон взял Богомладенца на руки, и благословив Его, изрек пророчество о Спасителе мира: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля".Пресвятой Деве праведный Симеон сказал: "Вот, из-за Него будут спорить в народе: одни спасутся, а другие погибнут. А Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются помышления многих сердец". Споры в народе – это преследования, которые были уготованы Спасителю. Открытие помышлений – Суд Божий. Также там было пророчество о распятии, которое ждало сына Девы Марии – гвозди и копье, от которых принял смерть Иисус Христос, прошли нестерпимой болью через материнское сердце.По преданию, Симеон прожил более 300 лет. Церковь назвала его Богоприимцем и прославила как святого. О пришествии мессии свидетельствовала и жившая при Иерусалимском храме вдова пророчица Анна. Они – последние праведники Ветхого Завета – удостоились встретить носителя Нового Завета. Сретение стало точкой во времени, где встретились древний мир и христианство.Других больших церковных праздников в феврале нет, поскольку многие события имеют переходящие даты. Зато на последний зимний месяц приходится немало дней памяти особо почитаемых святых.Так, 6 февраля верующие вспоминают блаженную Ксению Петербургскую. Святая жила в XVIII веке. После смерти мужа, придворного певчего, оставшись в 26 лет вполне обеспеченной вдовой, она к изумлению родни, пожертвовала свой дом одной из знакомых, надела оставшуюся от супруга одежду и с тех пор откликалась только на его имя. В грязных красно-зеленых лохмотьях она почти полвека ходила по улицам.Все ее разговоры о молитве и добрых делах родственники и друзья воспринимали как помешательство от горя. И тогда Ксения, веруя, что этим искупит грехи любимого человека, решилась взять на себя подвиг добровольного безумия.В начале XIX века она скончалась, ее похоронили на Смоленском кладбище. Сюда она тайно по ночам приносила камни для постройки церкви. На надгробии блаженной выбили надпись: "Кто меня знал, да помянет мою душу для спасения своей души". В начале XX столетия над местом погребения возвели небольшую часовню.А в конце месяца, 27-го числа, православные вспоминают равноапостольного Кирилла, создавшего вместе со своим братом Мефодием русский алфавит и славянскую пиьсменность. Кирилл получил образование в Константинополе. Заведовал патриаршей библиотекой, затем преподавал философию в византийской столице.В 863 году в Константинополь прибыло посольство правителя Великой Моравии Ростислава, просившего прислать ему христианских учителей. Византийский император решил отправить туда Кирилла и Мефодия. Именно с этим событием связывают создание Кириллом первой азбуки – глаголицы.Почти сразу после кончины братья были причислены к лику святых. Сегодня их имена почитают в России, Украине, Белоруссии, Болгарии, Сербии и других стран. В Русской Православной Церкви их память чествуют с XI века.Церковные посты в февралеПост для христиан – не просто воздержание от пищи. Его главная его цель – очистить душу. Из однодневных постов в феврале предписано соблюдать лишь те, которые выпадают на среду и пятницу.Долгих говений в этом году в феврале не будет. Однако на 24-е число приходится начало Масленицы — последней недели перед Великим постом, который в 2025-м начнется 3 марта и закончится 19 апреля. Долгое говение предваряет главный христианский праздник — Пасху. Дни поминовения усопшихВ 2025-м на февраль выпадает первая из Родительских суббот — особых дней поминовения усопших. Вселенскую (Мясопустную) родительскую субботу верующие отметят 22 февраля.При этом священнослужители подчеркивают, поминать почивших родных и близких верующие могут в любую субботу, вне зависимости – родительская она или нет.Приметы и поверьяБольшая часть февральских примет связана с погодой. Так если в этом месяце не было осадков, то конец лета будет жарким.Дикие птицы сидят на верхушках деревьев — значит Масленица обещает быть холодной, а если на земле – жди скорого потепления.Правила поведения в православные праздникиВ праздничные церковных верующие ходят в храм на богослужения. Перед большими церковными торжествами они, как правило, стараются исповедаться – чтобы покаяться и очистить душу от грехов.Также на церковные праздники не рекомендуют заниматься тяжелым физическим трудом. Но это не значит, что под запретом всякая деятельность. Мелкие домашние дела и работу никто не отменял. Главное – помнить, что любое хорошее дело следует посвящать Богу.
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Религия, Россия, Иерусалим, Украина, Иисус Христос, Русская православная церковь, Религиозные праздники

Церковный календарь на февраль 2025

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк Священнослужитель на божественной литургии
Священнослужитель на божественной литургии - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Священнослужитель на божественной литургии
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. В феврале православные верующие отмечают Сретение Господне - один из двенадцати главных праздников. О том, какие еще церковные торжества приходятся на последний месяц зимы в России в 2025 году - в материале РИА Новости.

Православные праздники в феврале 2025

В церковном календаре содержится немало важных событий из жизни Иисуса Христа, Девы Марии. В частности, в феврале отмечают Сретение Господне – двунадесятый (один из двенадцати главных) непереходящий праздник, посвященный встрече человека с Богом.
Кроме того, в этом месяце православные чтят память многих святых. Таких, как святители Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, блаженная Ксения Петербургская, равноапостольного Кирилла, учителя словенского и других.

Церковный календарь по дням на месяц

В феврале 2025 года православные верующие будут отмечать более 90 праздников и дней памяти святых.
1 февраля
День памяти преподобного Макария Великого, Египетского.
День памяти блаженного Феодора, Христа ради юродивого, Новгородского.
День памяти святого Марка, архиепископа Ефесского.
2 февраля
День памяти преподобного Ефимия Великого.
День памяти преподобного Евфимия Сянжемского, Вологодского.
День памяти преподобного Евфимия молчальника и Лаврентия затворника, Печерских.
CC BY-SA 2.0 / Saint-Petersburg Theological Academy / День памяти блаженной Ксении ПетербургскойВерующие возле иконы блаженной Ксении Петербургской
Верующие возле иконы блаженной Ксении Петербургской - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
CC BY-SA 2.0 / Saint-Petersburg Theological Academy / День памяти блаженной Ксении Петербургской
Верующие возле иконы блаженной Ксении Петербургской
3 февраля
День памяти преподобного Максима исповедника.
День памяти мученика Неофита.
День памяти преподобного Максима Грека.
4 февраля
День памяти апостола Тимофея.
День памяти преподобномученика Анастасия Персянина.
День памяти преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца.
5 февраля
Собор Костромских святых.
День памяти преподобного Геннадия Костромского и Любимоградского.
Стела из заповедника Тель-Дан - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
"След найден". Главная загадка легендарного правителя древности
12 января, 08:00
6 февраля
День памяти блаженной Ксении Петербургской.
День памяти мученика Иоанна Казанского.
7 февраля
День памяти святителя Григория Богослова.
Праздник иконы Божией Матери "Утоли моя печали".
День памяти священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого.
8 февраля
День памяти преподобных Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.
День памяти преподобного Ксенофонта Робейского.
День памяти преподобного Симеона Ветхого.
Рождество - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Рождество Христово в 2025 году
7 января, 10:35
9 февраля
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову.
Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.
10 февраля
День памяти преподобного Ефрема Сирина.
День памяти преподобного Феодосия Тотемского.
Праздник Суморинской-Тотемской иконы Божией Матери.
11 февраля
Собор святых Пермской митрополии (переходящее празднование).
Перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца.
День памяти святителя Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского.
Собор Екатеринбургских святых.
© РИА Новости / Владимир Вдовин | Перейти в медиабанкРепродукция иконы "Святые Кирилл и Мефодий"
Репродукция иконы Святые Кирилл и Мефодий - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Владимир Вдовин
Перейти в медиабанк
Репродукция иконы "Святые Кирилл и Мефодий"
12 февраля
Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоана Златоуста.
День памяти священномученика Ипполита, епископа Римского.
13 февраля
День памяти святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского.
День памяти бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мучениц Афанасии и дщерей ее.
14 февраля
Предпразднство Сретения Господня.
День памяти мученика Трифона.
День памяти преподобного Петра Галатийского.
Рождественский пост - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Рождественский пост в 2024-2025 году
7 января, 10:32
15 февраля
Сретение Господа нашего Иисуса Христа (двунадесятый непереходящий праздник).
16 февраля
День памяти праведного Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.
День памяти равноапостольного Николая, архиепископа Японского.
День памяти святителя Симеона, епископа Полоцкого, 1-го епископа Тверского.
17 февраля
День памяти праведного Кирилла Новоезерского.
День памяти преподобного Исидора Пелусиотского.
День памяти благоверного великого князя Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирского.
18 февраля
Праздник иконы Божией Матери "Взыскание погибших".
День памяти мученицы Агафии.
День памяти святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.
Верующая во время всенощного бдения в храме Успения Божией Матери во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Священник рассказал, сколько еще православным можно не поститься
11 января, 07:30
19 февраля
День памяти преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка.
День памяти преподобного Вукола, епископа Смирнского.
День памяти святителя Фотия, патриарха Константинопольского.
20 февраля
День памяти преподобного Парфения, епископа Лампсакийского.
День памяти преподобного Луки Елладского.
День памяти мучеников 1003 Никомидийских.
21 февраля
День памяти великомученика Феодора Стратилата.
День памяти пророк Захария Серповидец из 12-ти малых пророков.
22 февраля
Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
Обретение мощей святителя Иннокентия, епископа Иркутского.
Обретение мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоВерующие в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде во время службы
Верующие в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде во время службы - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Верующие в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде во время службы
23 февраля
Неделя мясопустная, о Страшном Суде.
Праздник иконы Божией Матери "Огневидная".
День памяти благоверной княгини Анны Новгородской.
24 февраля
Седмица сырная (масленица) – сплошная.
День памяти преподобного Дмитрия Прилуцкого.
День памяти священномученика Власия, епископа Севастийского.
День памяти благоверного князя Всеволода, во святом Крещении Гавриила, Псковского.
25 февраля
Праздник Иверской иконы Божией Матери.
День памяти святителя Алексия, митрополита Московского и всея России, чудотворца.
День памяти святого Мелетия, архиепископа Антиохийского.
Православные праздники в январе - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Церковный календарь на январь 2025
Вчера, 14:21
26 февраля
День памяти преподобного Мартиниана.
День памяти преподобного Евлогия, архиепископа Александрийского.
Собор святых Омской митрополии.
27 февраля
День памяти равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.
День памяти преподобного Авксентия.
День памяти преподобного Исаакия, затворника Печерского, в Ближних пещерах.
28 февраля
Праздник Виленской иконы Божией Матери.
День памяти апостола от 70-ти Онисима.
Татьянин день - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Татьянин день: история, традиции церковного и студенческого праздника
26 января, 19:39

Какие февральские праздники самые важные в России

Ежегодно 15 февраля православные отмечают двунадесятый праздник — Сретение Господне. Славянское слово "сретение" означает "встреча". Торжество установлено в память о встрече, описанной в Евангелии от Луки, которая произошла на сороковой день после Рождества Христова. Тогда Дева Мария и праведный Иосиф Обручник принесли младенца Христа в Иерусалимский храм, чтобы совершить благодарственную жертву Богу.
По закону Моисееву, женщине, родившей младенца мужского пола, было запрещено входить в храм 40 дней. После этого срока мать приходила с ним в храм, чтобы принести Господу благодарственную и очистительную жертву. Пресвятая Дева не имела нужды в очищении, так как родила Иисуса в результате непорочного зачатия, но по глубокому смирению подчинилась закону.
В то время жил в Иерусалиме праведный старец Симеон. Ему было откровение, что он не умрет, пока не увидит Христа Спасителя. Благочестивый старец пришел в храм тогда же, когда Богородица и праведный Иосиф принесли туда Иисуса. Симеон взял Богомладенца на руки, и благословив Его, изрек пророчество о Спасителе мира: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля".
© Public domain Сретение Господне
Сретение Господне - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Public domain
Сретение Господне
Пресвятой Деве праведный Симеон сказал: "Вот, из-за Него будут спорить в народе: одни спасутся, а другие погибнут. А Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются помышления многих сердец". Споры в народе – это преследования, которые были уготованы Спасителю. Открытие помышлений – Суд Божий. Также там было пророчество о распятии, которое ждало сына Девы Марии – гвозди и копье, от которых принял смерть Иисус Христос, прошли нестерпимой болью через материнское сердце.
По преданию, Симеон прожил более 300 лет. Церковь назвала его Богоприимцем и прославила как святого. О пришествии мессии свидетельствовала и жившая при Иерусалимском храме вдова пророчица Анна. Они – последние праведники Ветхого Завета – удостоились встретить носителя Нового Завета. Сретение стало точкой во времени, где встретились древний мир и христианство.
Других больших церковных праздников в феврале нет, поскольку многие события имеют переходящие даты. Зато на последний зимний месяц приходится немало дней памяти особо почитаемых святых.
Так, 6 февраля верующие вспоминают блаженную Ксению Петербургскую. Святая жила в XVIII веке. После смерти мужа, придворного певчего, оставшись в 26 лет вполне обеспеченной вдовой, она к изумлению родни, пожертвовала свой дом одной из знакомых, надела оставшуюся от супруга одежду и с тех пор откликалась только на его имя. В грязных красно-зеленых лохмотьях она почти полвека ходила по улицам.
Крещение - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Крещение Господне в 2025 году
19 января, 14:17
Все ее разговоры о молитве и добрых делах родственники и друзья воспринимали как помешательство от горя. И тогда Ксения, веруя, что этим искупит грехи любимого человека, решилась взять на себя подвиг добровольного безумия.
В начале XIX века она скончалась, ее похоронили на Смоленском кладбище. Сюда она тайно по ночам приносила камни для постройки церкви. На надгробии блаженной выбили надпись: "Кто меня знал, да помянет мою душу для спасения своей души". В начале XX столетия над местом погребения возвели небольшую часовню.
А в конце месяца, 27-го числа, православные вспоминают равноапостольного Кирилла, создавшего вместе со своим братом Мефодием русский алфавит и славянскую пиьсменность. Кирилл получил образование в Константинополе. Заведовал патриаршей библиотекой, затем преподавал философию в византийской столице.
В 863 году в Константинополь прибыло посольство правителя Великой Моравии Ростислава, просившего прислать ему христианских учителей. Византийский император решил отправить туда Кирилла и Мефодия. Именно с этим событием связывают создание Кириллом первой азбуки – глаголицы.
Почти сразу после кончины братья были причислены к лику святых. Сегодня их имена почитают в России, Украине, Белоруссии, Болгарии, Сербии и других стран. В Русской Православной Церкви их память чествуют с XI века.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСвечи, зажженные прихожанами в храме Христа Спасителя перед началом богослужения
Свечи, зажженные прихожанами в храме Христа Спасителя перед началом богослужения - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Свечи, зажженные прихожанами в храме Христа Спасителя перед началом богослужения

Церковные посты в феврале

Пост для христиан – не просто воздержание от пищи. Его главная его цель – очистить душу. Из однодневных постов в феврале предписано соблюдать лишь те, которые выпадают на среду и пятницу.
Долгих говений в этом году в феврале не будет. Однако на 24-е число приходится начало Масленицы — последней недели перед Великим постом, который в 2025-м начнется 3 марта и закончится 19 апреля. Долгое говение предваряет главный христианский праздник — Пасху.

Дни поминовения усопших

В 2025-м на февраль выпадает первая из Родительских суббот — особых дней поминовения усопших. Вселенскую (Мясопустную) родительскую субботу верующие отметят 22 февраля.
При этом священнослужители подчеркивают, поминать почивших родных и близких верующие могут в любую субботу, вне зависимости – родительская она или нет.

Приметы и поверья

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриаршая литургия в храме Христа Спасителя в Москве
Патриаршая литургия в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриаршая литургия в храме Христа Спасителя в Москве
Большая часть февральских примет связана с погодой. Так если в этом месяце не было осадков, то конец лета будет жарким.
Дикие птицы сидят на верхушках деревьев — значит Масленица обещает быть холодной, а если на земле – жди скорого потепления.

Правила поведения в православные праздники

В праздничные церковных верующие ходят в храм на богослужения. Перед большими церковными торжествами они, как правило, стараются исповедаться – чтобы покаяться и очистить душу от грехов.
Также на церковные праздники не рекомендуют заниматься тяжелым физическим трудом. Но это не значит, что под запретом всякая деятельность. Мелкие домашние дела и работу никто не отменял. Главное – помнить, что любое хорошее дело следует посвящать Богу.
Распятие в руках священнослужителя - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Церковный календарь православных праздников на 2025 год: важные церковные события на каждый день
30 января, 16:37
 
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