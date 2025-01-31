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ВСУ за неделю потеряли более четырех тысяч военных в зоне действий "Центра"

ВСУ за неделю потеряли более четырех тысяч военных в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 31.01.2025

ВСУ за неделю потеряли более четырех тысяч военных в зоне действий "Центра"

ВСУ за неделю потеряли свыше 4 тысяч военнослужащих и пять танков в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T12:39:00+03:00

2025-01-31T12:39:00+03:00

2025-01-31T13:28:00+03:00

вооруженные силы украины

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специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли свыше 4 тысяч военнослужащих и пять танков в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение подразделениям пяти механизированных, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 4000 военнослужащих, пять танков, 32 боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты Bradley и три бронетранспортера М113 производства США. Уничтожены 48 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

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вооруженные силы украины, россия, украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)