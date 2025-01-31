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ВСУ за неделю потеряли более четырех тысяч военных в зоне действий "Центра"
ВСУ за неделю потеряли более четырех тысяч военных в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 31.01.2025
ВСУ за неделю потеряли более четырех тысяч военных в зоне действий "Центра"
ВСУ за неделю потеряли свыше 4 тысяч военнослужащих и пять танков в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:39:00+03:00
2025-01-31T12:39:00+03:00
2025-01-31T13:28:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли свыше 4 тысяч военнослужащих и пять танков в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение подразделениям пяти механизированных, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 4000 военнослужащих, пять танков, 32 боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты Bradley и три бронетранспортера М113 производства США. Уничтожены 48 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, россия, украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за неделю потеряли более четырех тысяч военных в зоне действий "Центра"
Минобороны: ВСУ за неделю потеряли свыше четырех тысяч военных и пять танков