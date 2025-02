Defense One рассказал о трудностях создания "Железного купола" для США

https://ria.ru/20250131/ssha-1996607591.html

Реализация указа президента США Дональда Трампа о создании "Железного купола" для Америки по аналогии с израильской системой ПРО Iron Dome сталкивается с... РИА Новости, 31.01.2025

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Реализация указа президента США Дональда Трампа о создании "Железного купола" для Америки по аналогии с израильской системой ПРО Iron Dome сталкивается с серьезными техническими трудностями и потребует колоссальных финансовых вложений, сообщает портал Defense One. "Исполнительный указ президента Дональда Трампа о создании "системы противоракетной обороны нового поколения", которая должна "защищать граждан и критически важную инфраструктуру от любых воздушных атак со стороны иностранных государств", сталкивается с серьезными техническими и финансовыми трудностями", - отмечает Defense One. Опрошенные порталом специалисты подчеркивают, что израильский Iron Dome не предназначен для таких угроз и масштабов, на которые должна быть рассчитана ПРО, защищающая территорию США. "Iron Dome предназначен для перехвата ракет малой дальности и артиллерийских снарядов, что представляет собой совершенно иную угрозу по сравнению с баллистическими ракетами большой дальности, нацеливающимися на США", - заявила Лора Грего, старший научный сотрудник Программы глобальной безопасности Союза обеспокоенных ученых (Union of Concerned Scientists). По ее словам, перехват межконтинентальных баллистических ракет требует совершенно иной, значительно более сложной системы. "Каждая батарея Iron Dome может защищать территорию площадью примерно 150 квадратных миль. Чтобы покрыть континентальные США, потребовалось бы более 24 700 таких батарей. С учетом стоимости в 100 миллионов долларов за каждую, общая цена системы составила бы около 2,47 триллиона долларов", - подсчитал специалист по ядерной безопасности Джо Сиринчионе в комментарии Defense One. Аналитики подчеркивают, что концепция "Железного купола для Америки" включает в себя размещение перехватчиков в космосе. Подобная идея обсуждалась с 1960-х годов, но так и не реализованная из-за технических и финансовых препятствий. "Противоспутниковые атаки могут поставить под угрозу всю систему защиты, уничтожив критические спутники и фактически сведя на нет оборонительные возможности", - добавляет Defense One. Несмотря на сомнения экспертов, сторонники инициативы утверждают, что США необходимо укреплять систему ПРО, включая орбитальные перехватчики, чтобы противостоять гиперзвуковым ракетам России и Китая. Трамп 28 января поручил министру обороны США в течение 60 дней представить проект системы ПРО "Железный купол". Архитектура будет включать среди прочего планы по обороне против баллистических, гиперзвуковых, передовых крылатых ракет, ускорению развертывания гиперзвуковых и баллистических космических датчиков слежения, разработке и развертыванию перехватчиков космического базирования, способных к перехвату на этапе разгона, сказано в документе.

