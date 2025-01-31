Рейтинг@Mail.ru
Defense One рассказал о трудностях создания "Железного купола" для США - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 31.01.2025 (обновлено: 14:16 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/ssha-1996607591.html
Defense One рассказал о трудностях создания "Железного купола" для США
Defense One рассказал о трудностях создания "Железного купола" для США - РИА Новости, 31.01.2025
Defense One рассказал о трудностях создания "Железного купола" для США
Реализация указа президента США Дональда Трампа о создании "Железного купола" для Америки по аналогии с израильской системой ПРО Iron Dome сталкивается с... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T13:28:00+03:00
2025-01-31T14:16:00+03:00
в мире
сша
америка
россия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996622578_0:245:3001:1933_1920x0_80_0_0_7f9538f17a5d30e6bfbcca2eba477aec.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Реализация указа президента США Дональда Трампа о создании "Железного купола" для Америки по аналогии с израильской системой ПРО Iron Dome сталкивается с серьезными техническими трудностями и потребует колоссальных финансовых вложений, сообщает портал Defense One. "Исполнительный указ президента Дональда Трампа о создании "системы противоракетной обороны нового поколения", которая должна "защищать граждан и критически важную инфраструктуру от любых воздушных атак со стороны иностранных государств", сталкивается с серьезными техническими и финансовыми трудностями", - отмечает Defense One. Опрошенные порталом специалисты подчеркивают, что израильский Iron Dome не предназначен для таких угроз и масштабов, на которые должна быть рассчитана ПРО, защищающая территорию США. "Iron Dome предназначен для перехвата ракет малой дальности и артиллерийских снарядов, что представляет собой совершенно иную угрозу по сравнению с баллистическими ракетами большой дальности, нацеливающимися на США", - заявила Лора Грего, старший научный сотрудник Программы глобальной безопасности Союза обеспокоенных ученых (Union of Concerned Scientists). По ее словам, перехват межконтинентальных баллистических ракет требует совершенно иной, значительно более сложной системы. "Каждая батарея Iron Dome может защищать территорию площадью примерно 150 квадратных миль. Чтобы покрыть континентальные США, потребовалось бы более 24 700 таких батарей. С учетом стоимости в 100 миллионов долларов за каждую, общая цена системы составила бы около 2,47 триллиона долларов", - подсчитал специалист по ядерной безопасности Джо Сиринчионе в комментарии Defense One. Аналитики подчеркивают, что концепция "Железного купола для Америки" включает в себя размещение перехватчиков в космосе. Подобная идея обсуждалась с 1960-х годов, но так и не реализованная из-за технических и финансовых препятствий. "Противоспутниковые атаки могут поставить под угрозу всю систему защиты, уничтожив критические спутники и фактически сведя на нет оборонительные возможности", - добавляет Defense One. Несмотря на сомнения экспертов, сторонники инициативы утверждают, что США необходимо укреплять систему ПРО, включая орбитальные перехватчики, чтобы противостоять гиперзвуковым ракетам России и Китая. Трамп 28 января поручил министру обороны США в течение 60 дней представить проект системы ПРО "Железный купол". Архитектура будет включать среди прочего планы по обороне против баллистических, гиперзвуковых, передовых крылатых ракет, ускорению развертывания гиперзвуковых и баллистических космических датчиков слежения, разработке и развертыванию перехватчиков космического базирования, способных к перехвату на этапе разгона, сказано в документе.
https://ria.ru/20250125/kongressmeny-1995447165.html
https://ria.ru/20250123/tramp-1995230867.html
https://ria.ru/20250121/tramp-1994722030.html
сша
америка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996622578_0:327:2142:1933_1920x0_80_0_0_c8fe8cbcc7c3cfa80b26641e43d7ef4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, америка, россия, дональд трамп
В мире, США, Америка, Россия, Дональд Трамп
Defense One рассказал о трудностях создания "Железного купола" для США

Defense One: создание "Железного купола" для США потребует колоссальных вложений

© Getty Images / Mark WilsonРакетная система Avenger в Вашингтоне
Ракетная система Avenger в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Getty Images / Mark Wilson
Ракетная система Avenger в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Реализация указа президента США Дональда Трампа о создании "Железного купола" для Америки по аналогии с израильской системой ПРО Iron Dome сталкивается с серьезными техническими трудностями и потребует колоссальных финансовых вложений, сообщает портал Defense One.
"Исполнительный указ президента Дональда Трампа о создании "системы противоракетной обороны нового поколения", которая должна "защищать граждан и критически важную инфраструктуру от любых воздушных атак со стороны иностранных государств", сталкивается с серьезными техническими и финансовыми трудностями", - отмечает Defense One.
Здание Конгресса США - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
В Конгрессе призвали отменить указ о приостановке помощи США другим странам
25 января, 10:58
Опрошенные порталом специалисты подчеркивают, что израильский Iron Dome не предназначен для таких угроз и масштабов, на которые должна быть рассчитана ПРО, защищающая территорию США.
"Iron Dome предназначен для перехвата ракет малой дальности и артиллерийских снарядов, что представляет собой совершенно иную угрозу по сравнению с баллистическими ракетами большой дальности, нацеливающимися на США", - заявила Лора Грего, старший научный сотрудник Программы глобальной безопасности Союза обеспокоенных ученых (Union of Concerned Scientists).
По ее словам, перехват межконтинентальных баллистических ракет требует совершенно иной, значительно более сложной системы.
"Каждая батарея Iron Dome может защищать территорию площадью примерно 150 квадратных миль. Чтобы покрыть континентальные США, потребовалось бы более 24 700 таких батарей. С учетом стоимости в 100 миллионов долларов за каждую, общая цена системы составила бы около 2,47 триллиона долларов", - подсчитал специалист по ядерной безопасности Джо Сиринчионе в комментарии Defense One.
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Трамп подписал указ о рассекречивании документов об убийстве Кеннеди
23 января, 23:50
Аналитики подчеркивают, что концепция "Железного купола для Америки" включает в себя размещение перехватчиков в космосе. Подобная идея обсуждалась с 1960-х годов, но так и не реализованная из-за технических и финансовых препятствий.
"Противоспутниковые атаки могут поставить под угрозу всю систему защиты, уничтожив критические спутники и фактически сведя на нет оборонительные возможности", - добавляет Defense One.
Несмотря на сомнения экспертов, сторонники инициативы утверждают, что США необходимо укреплять систему ПРО, включая орбитальные перехватчики, чтобы противостоять гиперзвуковым ракетам России и Китая.
Трамп 28 января поручил министру обороны США в течение 60 дней представить проект системы ПРО "Железный купол". Архитектура будет включать среди прочего планы по обороне против баллистических, гиперзвуковых, передовых крылатых ракет, ускорению развертывания гиперзвуковых и баллистических космических датчиков слежения, разработке и развертыванию перехватчиков космического базирования, способных к перехвату на этапе разгона, сказано в документе.
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Трамп подписал указ о выходе США из Парижского соглашения
21 января, 03:00
 
В миреСШААмерикаРоссияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала