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Спецоперация, 31 января: за неделю освобождено шесть населенных пунктов

Спецоперация, 31 января: за неделю освобождено шесть населенных пунктов - РИА Новости, 31.01.2025

Спецоперация, 31 января: за неделю освобождено шесть населенных пунктов

Российские подразделения в течение недели освободили шесть населенных пунктов на разных направлениях, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T18:23:00+03:00

2025-01-31T18:23:00+03:00

2025-01-31T18:23:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские подразделения в течение недели освободили шесть населенных пунктов на разных направлениях, сообщили в Минобороны РФ. Потери украинских войск за неделю составили до 11400 человек, следует из сводки военного ведомства. По данным Минобороны РФ, за неделю нанесены семь групповых ударов по военным объектам на Украине, в плен сдались 43 украинских военнослужащих, средствами ПВО были сбиты две управляемые авиабомбы Hammer и 31 снаряд РСЗО HIMARS. ВСУ лишились за сутки на курском направлении более 270 человек, уничтожены два танка, также заявили в Минобороны РФ. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал пункт управления группировки войск "Восток", заслушал доклад командующего, отметили в российском оборонном ведомстве РФ. Европейская помощь УкраинеБундестаг проголосовал за предложение Свободной демократической партии Германии (СвДП) по прояснению вопроса о финансировании дополнительной помощи Украине в размере 3 миллиардов евро, заявила председатель парламента Бербель Бас. В пятницу Свободная демократическая партия Германии вынесла на обсуждение бундестага резолюцию под названием "Отсутствие блокады получения парламентского большинства по помощи Украине". По мнению авторов документа, именно позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца и его министра финансов препятствует принятию решения о выделении новой помощи Украине, так как дополнительные бюджетные расходы требуют согласования министра финансов. Как сказано в тексте резолюции, Шольц заявил, что финансированию дополнительной помощи Украине препятствует дефицит при составлении федерального бюджета на 2025 год, сумму которого он оценивает в 26 миллиардов евро, в то время как министр финансов Йорг Кукис указал, что она составляет 16 миллиардов евро. Как сообщал 10 января немецкий журнал Spiegel, офис Шольца якобы тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на 3 миллиарда евро, за которую выступают глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус. Тем не менее 13 января Писториус сказал, что новая помощь украинским властям не блокируется офисом Шольца. Вместе с тем 15 января Шольц заявил, что выделение нового пакета помощи возможно при условии приостановки "долгового тормоза", накладывающего ограничения на государственные заимствования. Кроме того, Финляндия отправляет Украине 27-й пакет военной помощи на сумму 198 миллионов евро, сообщает в пятницу финское минобороны. Содержание, сроки и способ доставки пакета, как и всех предыдущих поставок, ведомство не раскрывает по соображениям безопасности. Совокупная стоимость финской военной помощи, переданной Киеву с 2022 года, составляет 2,5 миллиарда евро, уточнили в минобороны. Фицо передумалПремьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в качестве ответных мер за остановку Киевом транзита газа в республику Братислава не будет останавливать поставки электроэнергии и гуманитарной помощи на Украину, но может использовать право вето в Европейском союзе при решении вопросов, связанных с поддержкой украинской стороны. Фицо ранее говорил, что, если переговоры с Киевом по газу ни к чему не приведут, Братислава может остановить поставки гуманитарной помощи, перестать осуществлять энергопоставки на Украину в аварийных случаях и значительно сократить поддержку украинских граждан, которые находятся сейчас в республике. По его словам, Словакия не будет развязывать проблему с гуманитарной помощью, так как это затронет обычных граждан Украины. Фицо отметил, что самым подходящим способом ответить на решение Киева остановить транзит газа будет использование Словакией права вето в вопросах на уровне Европейского союза. Смертность выше рождаемостиСмертность на Украине в прошлом году превысила рождаемость в 2,8 раза, следует из отчета минюста страны о государственной регистрации актов гражданского состояния. По данным отчета, опубликованного на сайте минюста, в 2024 году в стране было зарегистрировано 495,09 тысячи смертей, в то время как рождений - 176,69 тысячи. Показатель отношения количества зарегистрированных умерших к количеству родившихся составляет 2,8 раза. Отмечается, что в 2016 году смертность на Украине превысила рождаемость в 1,46 раза, в 2019 году - в 1,87 раза, а в 2021 году этот показатель составил 2,61 раза. Увеличение разрыва между смертностью и рождаемостью свидетельствует об ухудшении демографической ситуации. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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