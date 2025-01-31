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Как был нарушен "мир и покой Божьего Дивеева"

Как был нарушен "мир и покой Божьего Дивеева" - РИА Новости, 31.01.2025

Как был нарушен "мир и покой Божьего Дивеева"

После смерти батюшки Серафима в мирную жизнь двух общин — Мельничной и Казанской — стал вмешиваться саровский послушник Иван Толстошеев. Как этот самозванец, названный преподобным Серафимом чуждопосетителем, стремился подчинить сестёр, завладеть их доверием и отвлечь от исполнения заветов святого старца и почему его усилия не увенчались успехом?

2025-01-31T09:00:00+03:00

2025-01-31T09:00:00+03:00

2025-01-31T13:20:00+03:00

вот оно, дивеево

серафим саровский (прохор мошнин)

религия

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Смута длиною двадцать девять лет. Как был нарушен «прежде царивший мир и покой Божьего Дивеева» После смерти батюшки Серафима в мирную жизнь двух общин – Мельничной и Казанской – самовольно стал вмешиваться саровский послушник Иван Толстошеев. Как этот самозванец, которого преподобный Серафим назвал чуждопосетителем, стремился подчинить себе сестёр, завладеть их доверием и отвлечь их от исполнения заветов святого старца и почему все его усилия не увенчались успехом? audio/mpeg

Смута длиною двадцать девять лет. Как был нарушен «прежде царивший мир и покой Божьего Дивеева» После смерти батюшки Серафима в мирную жизнь двух общин – Мельничной и Казанской – самовольно стал вмешиваться саровский послушник Иван Толстошеев. Как этот самозванец, которого преподобный Серафим назвал чуждопосетителем, стремился подчинить себе сестёр, завладеть их доверием и отвлечь их от исполнения заветов святого старца и почему все его усилия не увенчались успехом? audio/mpeg

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серафим саровский (прохор мошнин), религия, аудио