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Как был нарушен "мир и покой Божьего Дивеева"
Как был нарушен "мир и покой Божьего Дивеева" - РИА Новости, 31.01.2025
Как был нарушен "мир и покой Божьего Дивеева"
После смерти батюшки Серафима в мирную жизнь двух общин — Мельничной и Казанской — стал вмешиваться саровский послушник Иван Толстошеев. Как этот самозванец, названный преподобным Серафимом чуждопосетителем, стремился подчинить сестёр, завладеть их доверием и отвлечь от исполнения заветов святого старца и почему его усилия не увенчались успехом?
2025-01-31T09:00:00+03:00
2025-01-31T09:00:00+03:00
2025-01-31T13:20:00+03:00
вот оно, дивеево
серафим саровский (прохор мошнин)
религия
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Смута длиною двадцать девять лет. Как был нарушен «прежде царивший мир и покой Божьего Дивеева»
После смерти батюшки Серафима в мирную жизнь двух общин – Мельничной и Казанской – самовольно стал вмешиваться саровский послушник Иван Толстошеев. Как этот самозванец, которого преподобный Серафим назвал чуждопосетителем, стремился подчинить себе сестёр, завладеть их доверием и отвлечь их от исполнения заветов святого старца и почему все его усилия не увенчались успехом?
audio/mpeg
Смута длиною двадцать девять лет. Как был нарушен «прежде царивший мир и покой Божьего Дивеева»
После смерти батюшки Серафима в мирную жизнь двух общин – Мельничной и Казанской – самовольно стал вмешиваться саровский послушник Иван Толстошеев. Как этот самозванец, которого преподобный Серафим назвал чуждопосетителем, стремился подчинить себе сестёр, завладеть их доверием и отвлечь их от исполнения заветов святого старца и почему все его усилия не увенчались успехом?
audio/mpeg
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серафим саровский (прохор мошнин), религия, аудио
Вот оно, Дивеево, Серафим Саровский (Прохор Мошнин), Религия
Как был нарушен "мир и покой Божьего Дивеева"
После смерти батюшки Серафима в мирную жизнь двух общин — Мельничной и Казанской — стал вмешиваться саровский послушник Иван Толстошеев. Как этот самозванец, названный преподобным Серафимом чуждопосетителем, стремился подчинить сестёр, завладеть их доверием и отвлечь от исполнения заветов святого старца и почему его усилия не увенчались успехом?