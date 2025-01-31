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Как был нарушен "мир и покой Божьего Дивеева" - РИА Новости, 31.01.2025
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09:00 31.01.2025 (обновлено: 13:20 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/smuta-dlinoyu-29-let-1996392390.html
Как был нарушен "мир и покой Божьего Дивеева"
Как был нарушен "мир и покой Божьего Дивеева" - РИА Новости, 31.01.2025
Как был нарушен "мир и покой Божьего Дивеева"
После смерти батюшки Серафима в мирную жизнь двух общин — Мельничной и Казанской — стал вмешиваться саровский послушник Иван Толстошеев. Как этот самозванец, названный преподобным Серафимом чуждопосетителем, стремился подчинить сестёр, завладеть их доверием и отвлечь от исполнения заветов святого старца и почему его усилия не увенчались успехом?
2025-01-31T09:00:00+03:00
2025-01-31T13:20:00+03:00
вот оно, дивеево
серафим саровский (прохор мошнин)
религия
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Смута длиною двадцать девять лет. Как был нарушен «прежде царивший мир и покой Божьего Дивеева»
После смерти батюшки Серафима в мирную жизнь двух общин – Мельничной и Казанской – самовольно стал вмешиваться саровский послушник Иван Толстошеев. Как этот самозванец, которого преподобный Серафим назвал чуждопосетителем, стремился подчинить себе сестёр, завладеть их доверием и отвлечь их от исполнения заветов святого старца и почему все его усилия не увенчались успехом?
audio/mpeg
Смута длиною двадцать девять лет. Как был нарушен «прежде царивший мир и покой Божьего Дивеева»
После смерти батюшки Серафима в мирную жизнь двух общин – Мельничной и Казанской – самовольно стал вмешиваться саровский послушник Иван Толстошеев. Как этот самозванец, которого преподобный Серафим назвал чуждопосетителем, стремился подчинить себе сестёр, завладеть их доверием и отвлечь их от исполнения заветов святого старца и почему все его усилия не увенчались успехом?
audio/mpeg
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях:Яндекс.МузыкаApple PodcastsSoundstreamСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Автор эпизода: Ильинцева КаринаГолоса эпизода: Юрий Беляев, Артем Буфтяк, Анастасия КудрявцеваМонтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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серафим саровский (прохор мошнин), религия, аудио
Вот оно, Дивеево, Серафим Саровский (Прохор Мошнин), Религия
Вот оно, Дивеево

Как был нарушен "мир и покой Божьего Дивеева"

Вот оно, Дивеево
Смута длиною двадцать девять лет. Как был нарушен «прежде царивший мир и покой Божьего Дивеева»
Вчера, 09:00
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После смерти батюшки Серафима в мирную жизнь двух общин — Мельничной и Казанской — стал вмешиваться саровский послушник Иван Толстошеев. Как этот самозванец, названный преподобным Серафимом чуждопосетителем, стремился подчинить сестёр, завладеть их доверием и отвлечь от исполнения заветов святого старца и почему его усилия не увенчались успехом?
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Автор эпизода: Ильинцева Карина
Голоса эпизода: Юрий Беляев, Артем Буфтяк, Анастасия Кудрявцева
Монтаж: Андрей Темнов
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
Вот оно, ДивеевоСерафим Саровский (Прохор Мошнин)Религия
 
 
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