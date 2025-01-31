Командиру "Грузинского национального легиона"* запретят въезд в Словакию
МВД Словакии: командиру Грузинского легиона Мамулашвили запретят въезд в страну
© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
© AP Photo / Petr David Josek
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 31 янв - РИА Новости. Командиру Грузинского национального легиона* Мамуке Мамулашвили** будет запрещен въезд в Словакию из-за сведений о его связи с организацией протестов в республике, сообщил глава словацкого МВД Матуш Шутай-Эшток.
Ранее в пятницу премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Грузинский национальный легион*, связанный с Украиной, имеет отношение к организации антиправительственных протестов в республике.
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"Нескольким людям был запрещен въезд в Шенгенскую зону, как и этому "мирному активисту", которого вы тут (на фотографии - ред.) видите, господину Мамулашвили**, он был внесен в список тех, которому будет запрещен въезд в Словакию", - сказал Шутай-Эшток на пресс-конференции в пятницу.
На пресс-конференции также были продемонстрированы фотографии Мамулашвили** с представителем проукраинского движения, которое занимается в последнее время организацией протестов в Словакии.
Ранее полиция в Словакии задержала гражданина Украины в связи с возможной угрозой госпереворота, была начата процедура его выдворения из страны. Глава МВД республики говорил, что в отношении еще четырех лиц уже инициирована процедура запрета въезда в республику, в отношении пяти человек также проводится проверка, чтобы и им был ограничен въезд в страну.
Ранее премьер Фицо говорил, что активисты проукраинской организации, которая проводит в Словакии протесты, связаны с иностранными экспертами, которые имели отношение к событиям в Грузии и майдану на Украине. Премьер отмечал, что в ходе антиправительственных акций протеста могут быть осуществлены попытки проникновения в правительственные здания или же попытки их оккупации для того, чтобы помешать работе государственных органов с целью свергнуть действующее в Словакии правительство. Активисты в свою очередь заявляли, что у них таких планов нет, утверждая, что они лишь хотят мирным способом выразить свое несогласие с политикой правительства Фицо.
*Организация признана террористической и запрещена в России
** Внесен в перечень террористов и экстремистов в России