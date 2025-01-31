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Командиру "Грузинского национального легиона"* запретят въезд в Словакию - РИА Новости, 31.01.2025
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14:47 31.01.2025 (обновлено: 14:48 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/slovakija-1996637725.html
Командиру "Грузинского национального легиона"* запретят въезд в Словакию
Командиру "Грузинского национального легиона"* запретят въезд в Словакию - РИА Новости, 31.01.2025
Командиру "Грузинского национального легиона"* запретят въезд в Словакию
Командиру Грузинского национального легиона* Мамуке Мамулашвили** будет запрещен въезд в Словакию из-за сведений о его связи с организацией протестов в... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T14:47:00+03:00
2025-01-31T14:48:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 31 янв - РИА Новости. Командиру Грузинского национального легиона* Мамуке Мамулашвили** будет запрещен въезд в Словакию из-за сведений о его связи с организацией протестов в республике, сообщил глава словацкого МВД Матуш Шутай-Эшток. Ранее в пятницу премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Грузинский национальный легион*, связанный с Украиной, имеет отношение к организации антиправительственных протестов в республике. &quot;Нескольким людям был запрещен въезд в Шенгенскую зону, как и этому &quot;мирному активисту&quot;, которого вы тут (на фотографии - ред.) видите, господину Мамулашвили**, он был внесен в список тех, которому будет запрещен въезд в Словакию&quot;, - сказал Шутай-Эшток на пресс-конференции в пятницу.На пресс-конференции также были продемонстрированы фотографии Мамулашвили** с представителем проукраинского движения, которое занимается в последнее время организацией протестов в Словакии. Ранее полиция в Словакии задержала гражданина Украины в связи с возможной угрозой госпереворота, была начата процедура его выдворения из страны. Глава МВД республики говорил, что в отношении еще четырех лиц уже инициирована процедура запрета въезда в республику, в отношении пяти человек также проводится проверка, чтобы и им был ограничен въезд в страну. Ранее премьер Фицо говорил, что активисты проукраинской организации, которая проводит в Словакии протесты, связаны с иностранными экспертами, которые имели отношение к событиям в Грузии и майдану на Украине. Премьер отмечал, что в ходе антиправительственных акций протеста могут быть осуществлены попытки проникновения в правительственные здания или же попытки их оккупации для того, чтобы помешать работе государственных органов с целью свергнуть действующее в Словакии правительство. Активисты в свою очередь заявляли, что у них таких планов нет, утверждая, что они лишь хотят мирным способом выразить свое несогласие с политикой правительства Фицо.*Организация признана террористической и запрещена в России** Внесен в перечень террористов и экстремистов в России
https://ria.ru/20250125/fitso-1995419531.html
https://ria.ru/20250130/slovakiya-1996393466.html
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в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо
В мире, Словакия, Украина, Россия, Роберт Фицо
Командиру "Грузинского национального легиона"* запретят въезд в Словакию

МВД Словакии: командиру Грузинского легиона Мамулашвили запретят въезд в страну

© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 31 янв - РИА Новости. Командиру Грузинского национального легиона* Мамуке Мамулашвили** будет запрещен въезд в Словакию из-за сведений о его связи с организацией протестов в республике, сообщил глава словацкого МВД Матуш Шутай-Эшток.
Ранее в пятницу премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Грузинский национальный легион*, связанный с Украиной, имеет отношение к организации антиправительственных протестов в республике.
Сотрудники полиции во время акции протеста против политики премьер-министра Роберта Фицо в Братиславе, Словакия - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Власти Словакии готовят выдворение иностранных инструкторов из страны
25 января, 01:16
«

"Нескольким людям был запрещен въезд в Шенгенскую зону, как и этому "мирному активисту", которого вы тут (на фотографии - ред.) видите, господину Мамулашвили**, он был внесен в список тех, которому будет запрещен въезд в Словакию", - сказал Шутай-Эшток на пресс-конференции в пятницу.

На пресс-конференции также были продемонстрированы фотографии Мамулашвили** с представителем проукраинского движения, которое занимается в последнее время организацией протестов в Словакии.
Ранее полиция в Словакии задержала гражданина Украины в связи с возможной угрозой госпереворота, была начата процедура его выдворения из страны. Глава МВД республики говорил, что в отношении еще четырех лиц уже инициирована процедура запрета въезда в республику, в отношении пяти человек также проводится проверка, чтобы и им был ограничен въезд в страну.
Ранее премьер Фицо говорил, что активисты проукраинской организации, которая проводит в Словакии протесты, связаны с иностранными экспертами, которые имели отношение к событиям в Грузии и майдану на Украине. Премьер отмечал, что в ходе антиправительственных акций протеста могут быть осуществлены попытки проникновения в правительственные здания или же попытки их оккупации для того, чтобы помешать работе государственных органов с целью свергнуть действующее в Словакии правительство. Активисты в свою очередь заявляли, что у них таких планов нет, утверждая, что они лишь хотят мирным способом выразить свое несогласие с политикой правительства Фицо.
*Организация признана террористической и запрещена в России
** Внесен в перечень террористов и экстремистов в России
Полиция в Словакии - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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30 января, 16:01
 
В миреСловакияУкраинаРоссияРоберт Фицо
 
 
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