https://ria.ru/20250131/slovakija-1996637725.html

Командиру "Грузинского национального легиона"* запретят въезд в Словакию

Командиру "Грузинского национального легиона"* запретят въезд в Словакию - РИА Новости, 31.01.2025

Командиру "Грузинского национального легиона"* запретят въезд в Словакию

Командиру Грузинского национального легиона* Мамуке Мамулашвили** будет запрещен въезд в Словакию из-за сведений о его связи с организацией протестов в... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T14:47:00+03:00

2025-01-31T14:47:00+03:00

2025-01-31T14:48:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 31 янв - РИА Новости. Командиру Грузинского национального легиона* Мамуке Мамулашвили** будет запрещен въезд в Словакию из-за сведений о его связи с организацией протестов в республике, сообщил глава словацкого МВД Матуш Шутай-Эшток. Ранее в пятницу премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Грузинский национальный легион*, связанный с Украиной, имеет отношение к организации антиправительственных протестов в республике. "Нескольким людям был запрещен въезд в Шенгенскую зону, как и этому "мирному активисту", которого вы тут (на фотографии - ред.) видите, господину Мамулашвили**, он был внесен в список тех, которому будет запрещен въезд в Словакию", - сказал Шутай-Эшток на пресс-конференции в пятницу.На пресс-конференции также были продемонстрированы фотографии Мамулашвили** с представителем проукраинского движения, которое занимается в последнее время организацией протестов в Словакии. Ранее полиция в Словакии задержала гражданина Украины в связи с возможной угрозой госпереворота, была начата процедура его выдворения из страны. Глава МВД республики говорил, что в отношении еще четырех лиц уже инициирована процедура запрета въезда в республику, в отношении пяти человек также проводится проверка, чтобы и им был ограничен въезд в страну. Ранее премьер Фицо говорил, что активисты проукраинской организации, которая проводит в Словакии протесты, связаны с иностранными экспертами, которые имели отношение к событиям в Грузии и майдану на Украине. Премьер отмечал, что в ходе антиправительственных акций протеста могут быть осуществлены попытки проникновения в правительственные здания или же попытки их оккупации для того, чтобы помешать работе государственных органов с целью свергнуть действующее в Словакии правительство. Активисты в свою очередь заявляли, что у них таких планов нет, утверждая, что они лишь хотят мирным способом выразить свое несогласие с политикой правительства Фицо.*Организация признана террористической и запрещена в России** Внесен в перечень террористов и экстремистов в России

https://ria.ru/20250125/fitso-1995419531.html

https://ria.ru/20250130/slovakiya-1996393466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо