https://ria.ru/20250131/serafim-sarovskiy-1996390050.html
Серафим Саровский – великий подвижник Русской Церкви
Серафим Саровский – великий подвижник Русской Церкви - РИА Новости, 31.01.2025
Серафим Саровский – великий подвижник Русской Церкви
Преподобный Серафим Саровский в течение своей жизни двенадцать раз удостаивался чудесных явлений Царицы Небесной. Мы расскажем о жизни, чудесах и исцелениях преподобного Серафима Саровского, каким был святой старец, почему так сильно любят и почитают его дивеевские сестры и как его заветы соблюдаются в обители по сей день.
2025-01-31T09:00:00+03:00
2025-01-31T09:00:00+03:00
2025-01-31T09:00:00+03:00
вот оно, дивеево
серафим саровский (прохор мошнин)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996389707_0:243:1736:1220_1920x0_80_0_0_612bd1194f4eb66c6767c0e771861bfc.jpg
Серафим Саровский – великий подвижник Русской Церкви
Преподобный Серафим Саровский в течение своей жизни двенадцать раз удостаивался чудесных явлений Царицы Небесной. Батюшка всегда повторял, что ни одного указания об Дивеевской обители не давал от себя, делал всё по воле Царицы Небесной. Мы расскажем о жизни, чудесах и исцелениях преподобного Серафима Саровского, каким был святой старец, почему так сильно любят и почитают его дивеевские сестры и как его заветы соблюдаются в обители по сей день.
audio/mpeg
Серафим Саровский – великий подвижник Русской Церкви
Преподобный Серафим Саровский в течение своей жизни двенадцать раз удостаивался чудесных явлений Царицы Небесной. Батюшка всегда повторял, что ни одного указания об Дивеевской обители не давал от себя, делал всё по воле Царицы Небесной. Мы расскажем о жизни, чудесах и исцелениях преподобного Серафима Саровского, каким был святой старец, почему так сильно любят и почитают его дивеевские сестры и как его заветы соблюдаются в обители по сей день.
audio/mpeg
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серафим саровский (прохор мошнин), аудио
Вот оно, Дивеево, Серафим Саровский (Прохор Мошнин)
Серафим Саровский – великий подвижник Русской Церкви
Преподобный Серафим Саровский в течение своей жизни двенадцать раз удостаивался чудесных явлений Царицы Небесной. Мы расскажем о жизни, чудесах и исцелениях преподобного Серафима Саровского, каким был святой старец, почему так сильно любят и почитают его дивеевские сестры и как его заветы соблюдаются в обители по сей день.