https://ria.ru/20250131/serafim-sarovskiy-1996390050.html

Серафим Саровский – великий подвижник Русской Церкви

Серафим Саровский – великий подвижник Русской Церкви - РИА Новости, 31.01.2025

Серафим Саровский – великий подвижник Русской Церкви

Преподобный Серафим Саровский в течение своей жизни двенадцать раз удостаивался чудесных явлений Царицы Небесной. Мы расскажем о жизни, чудесах и исцелениях преподобного Серафима Саровского, каким был святой старец, почему так сильно любят и почитают его дивеевские сестры и как его заветы соблюдаются в обители по сей день.

2025-01-31T09:00:00+03:00

2025-01-31T09:00:00+03:00

2025-01-31T09:00:00+03:00

вот оно, дивеево

серафим саровский (прохор мошнин)

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Серафим Саровский – великий подвижник Русской Церкви Преподобный Серафим Саровский в течение своей жизни двенадцать раз удостаивался чудесных явлений Царицы Небесной. Батюшка всегда повторял, что ни одного указания об Дивеевской обители не давал от себя, делал всё по воле Царицы Небесной. Мы расскажем о жизни, чудесах и исцелениях преподобного Серафима Саровского, каким был святой старец, почему так сильно любят и почитают его дивеевские сестры и как его заветы соблюдаются в обители по сей день. audio/mpeg

Серафим Саровский – великий подвижник Русской Церкви Преподобный Серафим Саровский в течение своей жизни двенадцать раз удостаивался чудесных явлений Царицы Небесной. Батюшка всегда повторял, что ни одного указания об Дивеевской обители не давал от себя, делал всё по воле Царицы Небесной. Мы расскажем о жизни, чудесах и исцелениях преподобного Серафима Саровского, каким был святой старец, почему так сильно любят и почитают его дивеевские сестры и как его заветы соблюдаются в обители по сей день. audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

серафим саровский (прохор мошнин), аудио