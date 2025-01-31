В Саратове проверяют сообщение о драке между подростками у ТЦ
Полиция и прокуратура проверяют сообщение о драке подростков у ТЦ в Саратове
Сотрудник полиции. Архивное фото
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САРАТОВ, 31 янв - РИА Новости. Полиция и прокуратура начали проверки после сообщения о драке с участием подростков в Саратове.
"Прокуратура Ленинского района Саратова незамедлительно организовала проверку информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних. В ходе мониторинга сети интернет выявлена видеозапись, на которой зафиксирован инцидент с участием несовершеннолетних. Предварительно установлено, что в дневное время 31 января у торгового центра на проспекте Строителей в Саратове произошла драка между молодыми людьми, в том числе подростками. В настоящее время устанавливаются лица, участвовавшие в указанных действиях", - говорится в Telegram-канале регионального надзорного ведомства.
В областной прокуратуре добавили, что дадут оценку профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, установят причины и условия происшествия, и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
В областном главке МВД заявили, что полицейские также устанавливают обстоятельства инцидента с молодыми людьми. "Саратовские полицейские проводят проверку по факту конфликта у одного из торговых центров. Сегодня в ходе мониторинга СМИ и сети интернет выявлена информация о конфликте между молодыми людьми у одного из торговых центров Ленинского района Саратова. Сообщение зарегистрировано в установленном порядке. В настоящее время сотрудники УМВД России по Саратову выясняют обстоятельства происшествия и лиц, причастных к нему", - говорится в сообщении полицейского главка в Telegram-канале.
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