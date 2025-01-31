https://ria.ru/20250131/saratov-1996728407.html

В Саратове проверяют сообщение о драке между подростками у ТЦ

В Саратове проверяют сообщение о драке между подростками у ТЦ - РИА Новости, 31.01.2025

В Саратове проверяют сообщение о драке между подростками у ТЦ

Полиция и прокуратура начали проверки после сообщения о драке с участием подростков в Саратове. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T22:26:00+03:00

2025-01-31T22:26:00+03:00

2025-01-31T22:27:00+03:00

происшествия

саратов

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россия

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САРАТОВ, 31 янв - РИА Новости. Полиция и прокуратура начали проверки после сообщения о драке с участием подростков в Саратове. "Прокуратура Ленинского района Саратова незамедлительно организовала проверку информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних. В ходе мониторинга сети интернет выявлена видеозапись, на которой зафиксирован инцидент с участием несовершеннолетних. Предварительно установлено, что в дневное время 31 января у торгового центра на проспекте Строителей в Саратове произошла драка между молодыми людьми, в том числе подростками. В настоящее время устанавливаются лица, участвовавшие в указанных действиях", - говорится в Telegram-канале регионального надзорного ведомства. В областной прокуратуре добавили, что дадут оценку профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, установят причины и условия происшествия, и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В областном главке МВД заявили, что полицейские также устанавливают обстоятельства инцидента с молодыми людьми. "Саратовские полицейские проводят проверку по факту конфликта у одного из торговых центров. Сегодня в ходе мониторинга СМИ и сети интернет выявлена информация о конфликте между молодыми людьми у одного из торговых центров Ленинского района Саратова. Сообщение зарегистрировано в установленном порядке. В настоящее время сотрудники УМВД России по Саратову выясняют обстоятельства происшествия и лиц, причастных к нему", - говорится в сообщении полицейского главка в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250120/draka-1994648812.html

https://ria.ru/20250113/prokuratura-1993501166.html

саратов

ленинский район

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происшествия, саратов, ленинский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия