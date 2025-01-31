Президентский фонд культурных инициатив открыл проектный офис в Саранске
В Саранске открылся проектный офис Президентского фонда культурных инициатив
© Фото : Официальный портал Правительства Республики МордовияПроектный офис Президентского фонда культурных инициатив открыли в Саранске
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв – РИА Новости. Открытие регионального проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) состоялось в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
Офис открыт на базе Национальной библиотеки имени А.С. Пушкина. Цели проектного офиса - создание благоприятных условий для сотрудничества с ПФКИ и продвижение проектов и инициатив в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.
"Место нашего проектного офиса выбрано очень удачно: в центре города, рядом с университетом. Здесь всегда много молодых людей, а молодёжные организации - активные заявители. Желаю всем творческим командам, чтобы хорошие идеи превращались в заявки, которые получали финансирование, а проекты претворялись в жизнь и выходили на межрегиональный уровень", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артема Здунова на открытии офиса.
ПФКИ - ключевой грантодатель в России в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. С 2021 года фондом поддержано более 9,4 тысячи проектов из всех субъектов страны. Мордовия - активный претендент на грантовую поддержку фонда. НКО, муниципальные учреждения и индивидуальные предприниматели республики направили в фонд около тысячи заявок. В результате за три с половиной года реализовано 126 проектов - грантовая поддержка фонда составила почти 350 миллионов рублей.
"Это отличный результат деятельности творческих людей при поддержке власти. Во всех регионах, где я бываю, рассказываю об опыте Мордовии. Республика эффективно работает и конкурирует с очень сильными соседями. Количество выигравших заявок у вас выше, чем в среднем по России - мы поддерживаем каждую седьмую-восьмую вашу заявку. Самый важный показатель: идеи, которые рождаются в республике, востребованы людьми и масштабируются в других субъектах", - приводятся в сообщении слова генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова.
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В Республиканском молодежном центре Здунов и Карманов провели встречу с творческими командами - заявителями Президентского фонда культурных инициатив. Глава ПФКИ напомнил, что в феврале вступает в силу закон о креативных индустриях, а значит возможностей для реализации самых смелых идей и инициатив будет больше.
Глава Мордовии и гендиректор ПФКИ подписали соглашение о взаимодействии, которое предусматривает сотрудничество в сфере популяризации культурных, духовных и патриотических ценностей, а также традиций и творческого наследия нашей страны.
Здунов поблагодарил руководителя фонда за внимание к региону. "Мы смогли по новым направлениям создать в республике то, чего не было ранее. Важнейшими проектами считаю те, которые получили признание и в других регионах. Это премия "Время героев" - реальные примеры жизни и подвигов конкретных людей, это фестиваль молодёжных и национальных культур "Мы вместе". Благодаря поддержке фонда Мордовия вернулась в кинематограф - мы снимаем картины про нашего праведного воина адмирала Федора Ушакова, именитого скульптора Степана Эрьзю. Мы провели несколько фестивалей театрального искусства "Гардемарины". Так должны реализовываться эти проекты - с большим вовлечением людей", - заявил глава Мордовии.