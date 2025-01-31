https://ria.ru/20250131/saransk-1996589126.html

Президентский фонд культурных инициатив открыл проектный офис в Саранске

Президентский фонд культурных инициатив открыл проектный офис в Саранске - РИА Новости, 31.01.2025

Президентский фонд культурных инициатив открыл проектный офис в Саранске

Открытие регионального проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) состоялось в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T12:26:00+03:00

2025-01-31T12:26:00+03:00

2025-01-31T12:26:00+03:00

республика мордовия

саранск

артем здунов

федор ушаков

президентский фонд культурных инициатив

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв – РИА Новости. Открытие регионального проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) состоялось в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии. Офис открыт на базе Национальной библиотеки имени А.С. Пушкина. Цели проектного офиса - создание благоприятных условий для сотрудничества с ПФКИ и продвижение проектов и инициатив в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. "Место нашего проектного офиса выбрано очень удачно: в центре города, рядом с университетом. Здесь всегда много молодых людей, а молодёжные организации - активные заявители. Желаю всем творческим командам, чтобы хорошие идеи превращались в заявки, которые получали финансирование, а проекты претворялись в жизнь и выходили на межрегиональный уровень", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артема Здунова на открытии офиса. ПФКИ - ключевой грантодатель в России в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. С 2021 года фондом поддержано более 9,4 тысячи проектов из всех субъектов страны. Мордовия - активный претендент на грантовую поддержку фонда. НКО, муниципальные учреждения и индивидуальные предприниматели республики направили в фонд около тысячи заявок. В результате за три с половиной года реализовано 126 проектов - грантовая поддержка фонда составила почти 350 миллионов рублей. "Это отличный результат деятельности творческих людей при поддержке власти. Во всех регионах, где я бываю, рассказываю об опыте Мордовии. Республика эффективно работает и конкурирует с очень сильными соседями. Количество выигравших заявок у вас выше, чем в среднем по России - мы поддерживаем каждую седьмую-восьмую вашу заявку. Самый важный показатель: идеи, которые рождаются в республике, востребованы людьми и масштабируются в других субъектах", - приводятся в сообщении слова генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова. В Республиканском молодежном центре Здунов и Карманов провели встречу с творческими командами - заявителями Президентского фонда культурных инициатив. Глава ПФКИ напомнил, что в феврале вступает в силу закон о креативных индустриях, а значит возможностей для реализации самых смелых идей и инициатив будет больше. Глава Мордовии и гендиректор ПФКИ подписали соглашение о взаимодействии, которое предусматривает сотрудничество в сфере популяризации культурных, духовных и патриотических ценностей, а также традиций и творческого наследия нашей страны. Здунов поблагодарил руководителя фонда за внимание к региону. "Мы смогли по новым направлениям создать в республике то, чего не было ранее. Важнейшими проектами считаю те, которые получили признание и в других регионах. Это премия "Время героев" - реальные примеры жизни и подвигов конкретных людей, это фестиваль молодёжных и национальных культур "Мы вместе". Благодаря поддержке фонда Мордовия вернулась в кинематограф - мы снимаем картины про нашего праведного воина адмирала Федора Ушакова, именитого скульптора Степана Эрьзю. Мы провели несколько фестивалей театрального искусства "Гардемарины". Так должны реализовываться эти проекты - с большим вовлечением людей", - заявил глава Мордовии.

https://ria.ru/20250131/shkoly-1996587207.html

https://ria.ru/20250129/soglashenie-1996174415.html

https://ria.ru/20250129/chernyshenko-1996172899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

саранск, артем здунов, федор ушаков, президентский фонд культурных инициатив