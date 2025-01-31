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РСПП: "Неделя российского бизнеса" пройдет с 11 по 19 февраля - РИА Новости, 31.01.2025
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Твой бизнес
 
17:07 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/rspp-1996675083.html
РСПП: "Неделя российского бизнеса" пройдет с 11 по 19 февраля
РСПП: "Неделя российского бизнеса" пройдет с 11 по 19 февраля - РИА Новости, 31.01.2025
РСПП: "Неделя российского бизнеса" пройдет с 11 по 19 февраля
"Неделя российского бизнеса", которую проводит Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), пройдет с 11 по 19 февраля, сообщает РСПП. РИА Новости, 31.01.2025
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. "Неделя российского бизнеса", которую проводит Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), пройдет с 11 по 19 февраля, сообщает РСПП. "С 11 по 19 февраля 2025 года под эгидой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве пройдет традиционная "Неделя российского бизнеса" (НРБ). Ключевое мероприятие, в ходе которого формируются и обсуждаются предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и бизнеса", - говорится в сообщении союза. В рамках деловой программы состоятся: Форум по техническому регулированию, Форум импортозамещения, Международный форум, Кадровый форум, Форум цифровой трансформации, Налоговый форум, Форум по контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, Финансовый форум, Энергетический форум и другие. Съезд РСПП традиционно станет важнейшим событием "Недели российского бизнеса". В рамках съезда планируется подвести итоги национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса". РИА новости выступают генеральным информационным партнером НРБ.
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твой бизнес – новости, москва, российский союз промышленников и предпринимателей, промышленность
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Москва, Российский союз промышленников и предпринимателей, Промышленность
РСПП: "Неделя российского бизнеса" пройдет с 11 по 19 февраля

В Москве с 11 по 19 февраля состоится "Неделя российского бизнеса"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФорум "Стратегические направления развития технического регулирования и стандартизации" в рамках Недели российского бизнеса-2024 в конференц-зале РСПП в Москве
Форум Стратегические направления развития технического регулирования и стандартизации в рамках Недели российского бизнеса-2024 в конференц-зале РСПП в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Форум "Стратегические направления развития технического регулирования и стандартизации" в рамках Недели российского бизнеса-2024 в конференц-зале РСПП в Москве
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. "Неделя российского бизнеса", которую проводит Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), пройдет с 11 по 19 февраля, сообщает РСПП.
"С 11 по 19 февраля 2025 года под эгидой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве пройдет традиционная "Неделя российского бизнеса" (НРБ). Ключевое мероприятие, в ходе которого формируются и обсуждаются предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и бизнеса", - говорится в сообщении союза.
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В рамках деловой программы состоятся: Форум по техническому регулированию, Форум импортозамещения, Международный форум, Кадровый форум, Форум цифровой трансформации, Налоговый форум, Форум по контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, Финансовый форум, Энергетический форум и другие.
Съезд РСПП традиционно станет важнейшим событием "Недели российского бизнеса". В рамках съезда планируется подвести итоги национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса".
РИА новости выступают генеральным информационным партнером НРБ.
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