https://ria.ru/20250131/rspp-1996675083.html

РСПП: "Неделя российского бизнеса" пройдет с 11 по 19 февраля

РСПП: "Неделя российского бизнеса" пройдет с 11 по 19 февраля - РИА Новости, 31.01.2025

РСПП: "Неделя российского бизнеса" пройдет с 11 по 19 февраля

"Неделя российского бизнеса", которую проводит Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), пройдет с 11 по 19 февраля, сообщает РСПП. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T17:07:00+03:00

2025-01-31T17:07:00+03:00

2025-01-31T17:07:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. "Неделя российского бизнеса", которую проводит Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), пройдет с 11 по 19 февраля, сообщает РСПП. "С 11 по 19 февраля 2025 года под эгидой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве пройдет традиционная "Неделя российского бизнеса" (НРБ). Ключевое мероприятие, в ходе которого формируются и обсуждаются предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и бизнеса", - говорится в сообщении союза. В рамках деловой программы состоятся: Форум по техническому регулированию, Форум импортозамещения, Международный форум, Кадровый форум, Форум цифровой трансформации, Налоговый форум, Форум по контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, Финансовый форум, Энергетический форум и другие. Съезд РСПП традиционно станет важнейшим событием "Недели российского бизнеса". В рамках съезда планируется подвести итоги национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса". РИА новости выступают генеральным информационным партнером НРБ.

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, москва, российский союз промышленников и предпринимателей, промышленность