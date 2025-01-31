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На Бали задержали россиянина - РИА Новости, 31.01.2025
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14:27 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/rossiyanin-1996627137.html
На Бали задержали россиянина
На Бали задержали россиянина - РИА Новости, 31.01.2025
На Бали задержали россиянина
Власти индонезийского острова Бали задержали гражданина России, его подозревают в причастности к вооруженному ограблению, передает индонезийское агентство... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T14:27:00+03:00
2025-01-31T14:27:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 31 янв - РИА Новости. Власти индонезийского острова Бали задержали гражданина России, его подозревают в причастности к вооруженному ограблению, передает индонезийское агентство ANTARA. По его данным, инцидент с ограблением произошел 15 декабря 2024 года. Когда потерпевший находился в своем автомобиле, его заблокировали две машины. "Из машин вышли по четыре человека, одетых в черное, в масках и с закрытыми лицами, вооруженных ножами, молотками и пистолетами. Они посадили потерпевшего в одну из машин... Преступники... силой отобрали у жертвы мобильный телефон. Затем они избили жертву, чтобы заставить перевести криптовалютные активы на два счета, предположительно, принадлежащих преступникам", - пишет агентство. Индонезийская полиция координирует свои действия с Интерполом, чтобы найти всех подозреваемых в ограблении. Пострадавший смог описать одного из предполагаемых преступников, благодаря чему полиции удалось установить его личность. "В настоящее время полиция Бали арестовала одного из подозреваемых преступников с инициалами К.А., гражданина России, когда он собирался покинуть Бали и отправиться в Дубай через международный аэропорт Денпасара", - говорится в сообщении. Пострадавший получил травмы, материальный ущерб оценил в 40 миллионов долларов.
https://ria.ru/20250131/torden-1996621446.html
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в мире, бали, россия, дубай, интерпол
В мире, Бали, Россия, Дубай, Интерпол
На Бали задержали россиянина

ANTARA: на Бали задержали гражданина РФ, подозреваемого в вооруженном ограблении

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции на Бали
Сотрудник полиции на Бали - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сотрудник полиции на Бали. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 31 янв - РИА Новости. Власти индонезийского острова Бали задержали гражданина России, его подозревают в причастности к вооруженному ограблению, передает индонезийское агентство ANTARA.
По его данным, инцидент с ограблением произошел 15 декабря 2024 года. Когда потерпевший находился в своем автомобиле, его заблокировали две машины.
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"Из машин вышли по четыре человека, одетых в черное, в масках и с закрытыми лицами, вооруженных ножами, молотками и пистолетами. Они посадили потерпевшего в одну из машин... Преступники... силой отобрали у жертвы мобильный телефон. Затем они избили жертву, чтобы заставить перевести криптовалютные активы на два счета, предположительно, принадлежащих преступникам", - пишет агентство.
Индонезийская полиция координирует свои действия с Интерполом, чтобы найти всех подозреваемых в ограблении. Пострадавший смог описать одного из предполагаемых преступников, благодаря чему полиции удалось установить его личность.
"В настоящее время полиция Бали арестовала одного из подозреваемых преступников с инициалами К.А., гражданина России, когда он собирался покинуть Бали и отправиться в Дубай через международный аэропорт Денпасара", - говорится в сообщении.
Пострадавший получил травмы, материальный ущерб оценил в 40 миллионов долларов.
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