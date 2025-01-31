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Роспотребнадзор готов помочь Уганде в борьбе с Эболой
Роспотребнадзор готов помочь Уганде в борьбе с Эболой - РИА Новости, 31.01.2025
Роспотребнадзор готов помочь Уганде в борьбе с Эболой
Роспотребнадзор готов оказать содействие Уганде, где подтвержден случай заболевания Эболой, уже направлены предложения по оказанию помощи, сообщила пресс-служба РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T11:03:00+03:00
2025-01-31T11:03:00+03:00
2025-01-31T11:04:00+03:00
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор готов оказать содействие Уганде, где подтвержден случай заболевания Эболой, уже направлены предложения по оказанию помощи, сообщила пресс-служба ведомства. В четверг действующий постоянный секретарь министерства здравоохранения Уганды Диана Антвин сообщила, что случай заболевания лихорадкой Эбола зафиксирован в столице страны городе Кампала. "Роспотребнадзор находится в контакте с угандийскими коллегами, направлены предложения по оказанию помощи в проведении эпидемиологического расследования и противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении. Ранее в 2024 году для повышения лабораторного потенциала Уганды Роспотребнадзор поставил в Кампалу мобильную лабораторию, которая позволяет максимально оперативно проводить лабораторную диагностику опасных инфекционных болезней, уточнили в пресс-службе. С 2019 года между Роспотребнадзором и минздравом Уганды действует меморандум о сотрудничестве в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, отметили в ведомстве. Ситуация по выявлению случая лихорадки Эбола в Уганде находится на оперативном контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20241109/marburg-1982840166.html
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в мире, уганда, кампала, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
В мире, Уганда, Кампала, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор готов помочь Уганде в борьбе с Эболой
Роспотребнадзор готов помочь Уганде, где зафиксирован случай заболевания Эболой