Rheinmetall не считает взрыв на заводе в Испании терактом
Rheinmetall: Взрыв на производящем порох для Украины заводе не является терактом
© Getty Images / Europa Press News/DIMAВъезд на территорию завода концерна Rheinmetall в Мурсии
© Getty Images / Europa Press News/DIMA
Въезд на территорию завода концерна Rheinmetall в Мурсии
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БЕРЛИН, 31 янв - РИА Новости. Взрыв, произошедший на одном из пороховых складов фабрики боеприпасов Rheinmetall в испанской провинции Мурсия, не имеет признаков, указывающих на теракт, сообщила пресс-служба Rheinmetall на запрос РИА Новости.
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"Компания на данный момент не видит признаков, указывающих на теракт", - сообщили представитель концерна Оливер Хоффманн.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва и последовавшего пожара на предприятии в окрестностях города Мурсия были ранены шесть человек.
Предприятие в деревне Хавали-Вьехо было основано в XVIII веке как фабрика по производству пороха. С 2010 года предприятием владеет Rheinmetall Expal Munitions - дочерняя компания немецкого конгломерата Rheinmetall. В настоящее время она производит все типы снарядов, взрывателей, гильз и бомб. Expal поставляет свою продукцию турецкой и израильской армиям, а также является одним из поставщиков испанских вооруженных сил.
В декабре компания сообщала о контракте с министерством обороны Украины на поставку модулей метательных зарядов для артиллерийских орудий калибром 155 миллиметров. Стоимость заказа, размещенного в четвертом квартале 2024 года, составляет около 9 миллионов евро.
Предусматривается поставка нескольких десятков тысяч модулей калибра 155 миллиметров различных типов. Они должны были быть доставлены в январе 2025 года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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