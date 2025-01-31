https://ria.ru/20250131/rheinmetall-1996689756.html

Rheinmetall не считает взрыв на заводе в Испании терактом

Rheinmetall не считает взрыв на заводе в Испании терактом - РИА Новости, 31.01.2025

Rheinmetall не считает взрыв на заводе в Испании терактом

Взрыв, произошедший на одном из пороховых складов фабрики боеприпасов Rheinmetall в испанской провинции Мурсия, не имеет признаков, указывающих на теракт,... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T17:39:00+03:00

2025-01-31T17:39:00+03:00

2025-01-31T18:09:00+03:00

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БЕРЛИН, 31 янв - РИА Новости. Взрыв, произошедший на одном из пороховых складов фабрики боеприпасов Rheinmetall в испанской провинции Мурсия, не имеет признаков, указывающих на теракт, сообщила пресс-служба Rheinmetall на запрос РИА Новости."Компания на данный момент не видит признаков, указывающих на теракт", - сообщили представитель концерна Оливер Хоффманн.Ранее сообщалось, что в результате взрыва и последовавшего пожара на предприятии в окрестностях города Мурсия были ранены шесть человек.Предприятие в деревне Хавали-Вьехо было основано в XVIII веке как фабрика по производству пороха. С 2010 года предприятием владеет Rheinmetall Expal Munitions - дочерняя компания немецкого конгломерата Rheinmetall. В настоящее время она производит все типы снарядов, взрывателей, гильз и бомб. Expal поставляет свою продукцию турецкой и израильской армиям, а также является одним из поставщиков испанских вооруженных сил.В декабре компания сообщала о контракте с министерством обороны Украины на поставку модулей метательных зарядов для артиллерийских орудий калибром 155 миллиметров. Стоимость заказа, размещенного в четвертом квартале 2024 года, составляет около 9 миллионов евро.Предусматривается поставка нескольких десятков тысяч модулей калибра 155 миллиметров различных типов. Они должны были быть доставлены в январе 2025 года.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250106/ukraina-1992667713.html

https://ria.ru/20250108/lynx-1992777993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

испания, украина, rheinmetall ag, в мире, россия, сергей лавров, нато