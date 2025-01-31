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American Airlines возобновит рейсы по маршруту разбившегося самолета

American Airlines возобновит рейсы по маршруту разбившегося самолета - РИА Новости, 31.01.2025

American Airlines возобновит рейсы по маршруту разбившегося самолета

Американская авиакомпания American Airlines с вечера пятницы возобновит рейсы по маршруту, которым следовал самолет, потерпевший крушение в Вашингтоне, сообщает РИА Новости, 31.01.2025

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в мире

вашингтон (штат)

уичито

канзас

рональд рейган

american airlines

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Американская авиакомпания American Airlines с вечера пятницы возобновит рейсы по маршруту, которым следовал самолет, потерпевший крушение в Вашингтоне, сообщает телеканал ABC. В четверг газета New York Times сообщала, что авиакомпания отменила все рейсы на маршруте после авиакатастрофы. "Возобновление рейса из Уичито (город в штате Канзас - ред.) в округ Колумбия запланировано на вечер пятницы", - сообщает телеканал. Помимо этого телеканал сообщает со ссылкой на уведомление, направленное пилотам, что взлетно-посадочная полоса в вашингтонском аэропорту, на которую должен был сесть разбившийся самолет, будет закрыта до 7 февраля. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета – три человека. В результате авиакатастрофы никто не выжил.

https://ria.ru/20250131/ssha-1996535416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вашингтон (штат), уичито, канзас, рональд рейган, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном