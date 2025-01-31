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American Airlines возобновит рейсы по маршруту разбившегося самолета
American Airlines возобновит рейсы по маршруту разбившегося самолета - РИА Новости, 31.01.2025
American Airlines возобновит рейсы по маршруту разбившегося самолета
Американская авиакомпания American Airlines с вечера пятницы возобновит рейсы по маршруту, которым следовал самолет, потерпевший крушение в Вашингтоне, сообщает РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T10:14:00+03:00
2025-01-31T10:14:00+03:00
2025-01-31T10:14:00+03:00
в мире
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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Американская авиакомпания American Airlines с вечера пятницы возобновит рейсы по маршруту, которым следовал самолет, потерпевший крушение в Вашингтоне, сообщает телеканал ABC. В четверг газета New York Times сообщала, что авиакомпания отменила все рейсы на маршруте после авиакатастрофы. "Возобновление рейса из Уичито (город в штате Канзас - ред.) в округ Колумбия запланировано на вечер пятницы", - сообщает телеканал. Помимо этого телеканал сообщает со ссылкой на уведомление, направленное пилотам, что взлетно-посадочная полоса в вашингтонском аэропорту, на которую должен был сесть разбившийся самолет, будет закрыта до 7 февраля. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета – три человека. В результате авиакатастрофы никто не выжил.
https://ria.ru/20250131/ssha-1996535416.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), уичито, канзас, рональд рейган, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, Вашингтон (штат), Уичито, Канзас, Рональд Рейган, American Airlines, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
American Airlines возобновит рейсы по маршруту разбившегося самолета
American Airlines возобновит рейсы по маршруту упавшего самолета в пятницу