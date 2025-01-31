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American Airlines возобновит рейсы по маршруту разбившегося самолета - РИА Новости, 31.01.2025
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10:14 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/rejsy-1996545687.html
American Airlines возобновит рейсы по маршруту разбившегося самолета
American Airlines возобновит рейсы по маршруту разбившегося самолета - РИА Новости, 31.01.2025
American Airlines возобновит рейсы по маршруту разбившегося самолета
Американская авиакомпания American Airlines с вечера пятницы возобновит рейсы по маршруту, которым следовал самолет, потерпевший крушение в Вашингтоне, сообщает РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T10:14:00+03:00
2025-01-31T10:14:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
уичито
канзас
рональд рейган
american airlines
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Американская авиакомпания American Airlines с вечера пятницы возобновит рейсы по маршруту, которым следовал самолет, потерпевший крушение в Вашингтоне, сообщает телеканал ABC. В четверг газета New York Times сообщала, что авиакомпания отменила все рейсы на маршруте после авиакатастрофы. "Возобновление рейса из Уичито (город в штате Канзас - ред.) в округ Колумбия запланировано на вечер пятницы", - сообщает телеканал. Помимо этого телеканал сообщает со ссылкой на уведомление, направленное пилотам, что взлетно-посадочная полоса в вашингтонском аэропорту, на которую должен был сесть разбившийся самолет, будет закрыта до 7 февраля. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета – три человека. В результате авиакатастрофы никто не выжил.
https://ria.ru/20250131/ssha-1996535416.html
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уичито
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в мире, вашингтон (штат), уичито, канзас, рональд рейган, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, Вашингтон (штат), Уичито, Канзас, Рональд Рейган, American Airlines, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
American Airlines возобновит рейсы по маршруту разбившегося самолета

American Airlines возобновит рейсы по маршруту упавшего самолета в пятницу

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПоисково-спасательные работы на месте крушения самолета на реке Потомак
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета на реке Потомак - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета на реке Потомак
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Американская авиакомпания American Airlines с вечера пятницы возобновит рейсы по маршруту, которым следовал самолет, потерпевший крушение в Вашингтоне, сообщает телеканал ABC.
В четверг газета New York Times сообщала, что авиакомпания отменила все рейсы на маршруте после авиакатастрофы.
Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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"Возобновление рейса из Уичито (город в штате Канзас - ред.) в округ Колумбия запланировано на вечер пятницы", - сообщает телеканал.
Помимо этого телеканал сообщает со ссылкой на уведомление, направленное пилотам, что взлетно-посадочная полоса в вашингтонском аэропорту, на которую должен был сесть разбившийся самолет, будет закрыта до 7 февраля.
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета – три человека. В результате авиакатастрофы никто не выжил.
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В миреВашингтон (штат)УичитоКанзасРональд РейганAmerican AirlinesСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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