https://ria.ru/20250131/raketa-1996550427.html
В Курской области сбили две ракеты ВСУ
В Курской области сбили две ракеты ВСУ - РИА Новости, 31.01.2025
В Курской области сбили две ракеты ВСУ
Две украинские ракеты уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T10:32:00+03:00
2025-01-31T10:32:00+03:00
2025-01-31T10:34:00+03:00
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КУРСК, 31 янв - РИА Новости. Две украинские ракеты уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.Ранее в пятницу на территории региона два раза объявлялась ракетная опасность."Две украинские ракеты были уничтожены в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!"- говорится в сообщении.
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украина, россия, курская область
Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, Курская область
В Курской области сбили две ракеты ВСУ
Две украинские ракеты уничтожены в приграничном районе Курской области