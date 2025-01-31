https://ria.ru/20250131/raketa-1996550427.html

В Курской области сбили две ракеты ВСУ

В Курской области сбили две ракеты ВСУ - РИА Новости, 31.01.2025

В Курской области сбили две ракеты ВСУ

Две украинские ракеты уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T10:32:00+03:00

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курская область

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КУРСК, 31 янв - РИА Новости. Две украинские ракеты уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.Ранее в пятницу на территории региона два раза объявлялась ракетная опасность."Две украинские ракеты были уничтожены в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!"- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250131/bespilotnik-1996537887.html

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2025

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украина, россия, курская область