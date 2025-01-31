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"К границам НАТО". Американские СМИ сделали страшный прогноз по Украине
"К границам НАТО". Американские СМИ сделали страшный прогноз по Украине - РИА Новости, 31.01.2025
"К границам НАТО". Американские СМИ сделали страшный прогноз по Украине
Российские военные в 2026 году освободят Киев, если США прекратят поддерживать Украину, пишет Hill. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T10:33:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российские военные в 2026 году освободят Киев, если США прекратят поддерживать Украину, пишет Hill."Без поддержки США Россия продвинется вперед в 2025 году, поскольку у Киева закончится оружие. К 2026-му Украина лишится противовоздушной обороны, что позволит России проводить непрерывные крупномасштабные бомбардировки. ВСУ продолжат воевать, но, скорее всего, к концу упомянутого года потерпят крах, и Россия возьмет Киев, а затем продвинется к границам НАТО", — говорится в материале.Обозреватель также указал, что в случае краха Украины США придется значительно увеличить свои вооруженные силы ради противостояния с Россией.Накануне британская газета The Guardian писала, что Украина потрясена из-за решения администрации президента США Дональда Трампа приостановить все программы внешней помощи, целый ряд проектов были фактически остановлены в одночасье. Белый дом сообщал, что американский лидер подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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"К границам НАТО". Американские СМИ сделали страшный прогноз по Украине
Hill: Россия в 2026 году освободит Киев, если США прекратят поддерживать Украину