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"К границам НАТО". Американские СМИ сделали страшный прогноз по Украине - РИА Новости, 31.01.2025
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10:33 31.01.2025 (обновлено: 14:54 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/prognoz-1996550529.html
"К границам НАТО". Американские СМИ сделали страшный прогноз по Украине
"К границам НАТО". Американские СМИ сделали страшный прогноз по Украине - РИА Новости, 31.01.2025
"К границам НАТО". Американские СМИ сделали страшный прогноз по Украине
Российские военные в 2026 году освободят Киев, если США прекратят поддерживать Украину, пишет Hill. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T10:33:00+03:00
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в мире
украина
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дональд трамп
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российские военные в 2026 году освободят Киев, если США прекратят поддерживать Украину, пишет Hill.&quot;Без поддержки США Россия продвинется вперед в 2025 году, поскольку у Киева закончится оружие. К 2026-му Украина лишится противовоздушной обороны, что позволит России проводить непрерывные крупномасштабные бомбардировки. ВСУ продолжат воевать, но, скорее всего, к концу упомянутого года потерпят крах, и Россия возьмет Киев, а затем продвинется к границам НАТО&quot;, — говорится в материале.Обозреватель также указал, что в случае краха Украины США придется значительно увеличить свои вооруженные силы ради противостояния с Россией.Накануне британская газета The Guardian писала, что Украина потрясена из-за решения администрации президента США Дональда Трампа приостановить все программы внешней помощи, целый ряд проектов были фактически остановлены в одночасье. Белый дом сообщал, что американский лидер подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250131/plan-1996534959.html
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в мире, украина, киев, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, НАТО
"К границам НАТО". Американские СМИ сделали страшный прогноз по Украине

Hill: Россия в 2026 году освободит Киев, если США прекратят поддерживать Украину

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российские военные в 2026 году освободят Киев, если США прекратят поддерживать Украину, пишет Hill.
«

"Без поддержки США Россия продвинется вперед в 2025 году, поскольку у Киева закончится оружие. К 2026-му Украина лишится противовоздушной обороны, что позволит России проводить непрерывные крупномасштабные бомбардировки. ВСУ продолжат воевать, но, скорее всего, к концу упомянутого года потерпят крах, и Россия возьмет Киев, а затем продвинется к границам НАТО", — говорится в материале.

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Обозреватель также указал, что в случае краха Украины США придется значительно увеличить свои вооруженные силы ради противостояния с Россией.
Накануне британская газета The Guardian писала, что Украина потрясена из-за решения администрации президента США Дональда Трампа приостановить все программы внешней помощи, целый ряд проектов были фактически остановлены в одночасье. Белый дом сообщал, что американский лидер подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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