https://ria.ru/20250131/priznanie-1996526350.html

Опубликованы кадры признания пленного ВСУ в убийстве жителей курского села

Опубликованы кадры признания пленного ВСУ в убийстве жителей курского села - РИА Новости, 31.01.2025

Опубликованы кадры признания пленного ВСУ в убийстве жителей курского села

РИА Новости опубликовало кадры признательных показаний украинского пленного Евгения Фабрисенко, который признался в убийстве 22 мирных жителей в оккупированном... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T07:16:00+03:00

2025-01-31T07:16:00+03:00

2025-01-31T08:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

светлана петренко

валерий герасимов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996530993_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b4b8b275981beb682632184d1992300e.jpg

КУРСК, 31 янв - РИА Новости. РИА Новости опубликовало кадры признательных показаний украинского пленного Евгения Фабрисенко, который признался в убийстве 22 мирных жителей в оккупированном курском приграничном селе Русское Поречное. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. В общей сложности с 28 сентября по 24 ноября 2024 года они убили 22 мирных жителя, в их числе было 8 женщин, которых перед смертью изнасиловали. Фабрисенко принимал непосредственное участие в этих зверствах. Он заявил РИА Новости, что вместе с сослуживцами они "заходили" в жилые дома и "зачищали" их. Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и 3 женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали 8 женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250120/vsu-1994618575.html

https://ria.ru/20250131/spetsoperatsiya-1996521635.html

россия

курская область

брянская область

русское поречное

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Признательные показания украинского боевика Фабрисенко, признавшегося в убийстве 22 мирных жителей РИА Новости публикует кадры признательных показаний украинского боевика Евгения Фабрисенко. Он признался в убийстве 22 мирных жителей, а также изнасиловании 8 женщин в оккупированном курском приграничном селе Русское Поречное. 2025-01-31T07:16 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, брянская область, владимир путин, светлана петренко, валерий герасимов, вооруженные силы украины, убийство мирных жителей в селе русское поречное, русское поречное