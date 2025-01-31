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Опубликованы кадры признания пленного ВСУ в убийстве жителей курского села - РИА Новости, 31.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:16 31.01.2025 (обновлено: 08:43 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/priznanie-1996526350.html
Опубликованы кадры признания пленного ВСУ в убийстве жителей курского села
Опубликованы кадры признания пленного ВСУ в убийстве жителей курского села - РИА Новости, 31.01.2025
Опубликованы кадры признания пленного ВСУ в убийстве жителей курского села
РИА Новости опубликовало кадры признательных показаний украинского пленного Евгения Фабрисенко, который признался в убийстве 22 мирных жителей в оккупированном... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T07:16:00+03:00
2025-01-31T08:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
светлана петренко
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 31 янв - РИА Новости. РИА Новости опубликовало кадры признательных показаний украинского пленного Евгения Фабрисенко, который признался в убийстве 22 мирных жителей в оккупированном курском приграничном селе Русское Поречное. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. В общей сложности с 28 сентября по 24 ноября 2024 года они убили 22 мирных жителя, в их числе было 8 женщин, которых перед смертью изнасиловали. Фабрисенко принимал непосредственное участие в этих зверствах. Он заявил РИА Новости, что вместе с сослуживцами они "заходили" в жилые дома и "зачищали" их. Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и 3 женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали 8 женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250120/vsu-1994618575.html
https://ria.ru/20250131/spetsoperatsiya-1996521635.html
россия
курская область
брянская область
русское поречное
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Признательные показания украинского боевика Фабрисенко, признавшегося в убийстве 22 мирных жителей
РИА Новости публикует кадры признательных показаний украинского боевика Евгения Фабрисенко. Он признался в убийстве 22 мирных жителей, а также изнасиловании 8 женщин в оккупированном курском приграничном селе Русское Поречное.
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, светлана петренко, валерий герасимов, вооруженные силы украины, убийство мирных жителей в селе русское поречное, русское поречное
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Светлана Петренко, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Убийство мирных жителей в селе Русское Поречное, Русское Поречное
Опубликованы кадры признания пленного ВСУ в убийстве жителей курского села

Опубликовано признание пленного ВСУ в убийстве жителей села Русское Поречное

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КУРСК, 31 янв - РИА Новости. РИА Новости опубликовало кадры признательных показаний украинского пленного Евгения Фабрисенко, который признался в убийстве 22 мирных жителей в оккупированном курском приграничном селе Русское Поречное.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. В общей сложности с 28 сентября по 24 ноября 2024 года они убили 22 мирных жителя, в их числе было 8 женщин, которых перед смертью изнасиловали.
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Фабрисенко принимал непосредственное участие в этих зверствах. Он заявил РИА Новости, что вместе с сослуживцами они "заходили" в жилые дома и "зачищали" их.
Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и 3 женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали 8 женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинСветлана ПетренкоВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныУбийство мирных жителей в селе Русское ПоречноеРусское Поречное
 
 
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