https://ria.ru/20250131/pridnestrove-1996604973.html
Россия пытается поставить Приднестровью газ по альтернативным маршрутам
Россия пытается поставить Приднестровью газ по альтернативным маршрутам - РИА Новости, 31.01.2025
Россия пытается поставить Приднестровью газ по альтернативным маршрутам
Москва предпринимает все усилия по гуманитарным поставкам газа в Приднестровье по альтернативным маршрутам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T13:20:00+03:00
2025-01-31T13:20:00+03:00
2025-01-31T14:07:00+03:00
россия
экономика
украина
мария захарова
газпром
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854137217_0:83:3202:1884_1920x0_80_0_0_797f7e1b70edad0a40221cb1587dce13.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москва предпринимает все усилия по гуманитарным поставкам газа в Приднестровье по альтернативным маршрутам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, для урегулирования энергокризиса Украине достаточно дать транзит газа через свою территорию, а властям Молдавии - "признать долг перед "Газпромом"."Пока этого не произошло, профильные российские структуры предпринимают всевозможные усилия по организации гуманитарных поставок газа в регион по альтернативным маршрутам", - сказала она в ходе брифинга.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и непризнанная Приднестровская Молдавская Республика остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде.
https://ria.ru/20250130/pridnestrove-1996237412.html
россия
украина
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854137217_999:219:3026:1739_1920x0_80_0_0_271b26a6d3477cb77c0ba75a489adae6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, украина, мария захарова, газпром, молдавия
Россия, Экономика, Украина, Мария Захарова, Газпром, Молдавия
Россия пытается поставить Приднестровью газ по альтернативным маршрутам
Россия принимает все усилия для поставки газа ПМР по альтернативным маршрутам