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Россия пытается поставить Приднестровью газ по альтернативным маршрутам - РИА Новости, 31.01.2025
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13:20 31.01.2025 (обновлено: 14:07 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/pridnestrove-1996604973.html
Россия пытается поставить Приднестровью газ по альтернативным маршрутам
Россия пытается поставить Приднестровью газ по альтернативным маршрутам - РИА Новости, 31.01.2025
Россия пытается поставить Приднестровью газ по альтернативным маршрутам
Москва предпринимает все усилия по гуманитарным поставкам газа в Приднестровье по альтернативным маршрутам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T13:20:00+03:00
2025-01-31T14:07:00+03:00
россия
экономика
украина
мария захарова
газпром
молдавия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москва предпринимает все усилия по гуманитарным поставкам газа в Приднестровье по альтернативным маршрутам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, для урегулирования энергокризиса Украине достаточно дать транзит газа через свою территорию, а властям Молдавии - "признать долг перед "Газпромом"."Пока этого не произошло, профильные российские структуры предпринимают всевозможные усилия по организации гуманитарных поставок газа в регион по альтернативным маршрутам", - сказала она в ходе брифинга.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и непризнанная Приднестровская Молдавская Республика остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде.
https://ria.ru/20250130/pridnestrove-1996237412.html
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россия, экономика, украина, мария захарова, газпром, молдавия
Россия, Экономика, Украина, Мария Захарова, Газпром, Молдавия
Россия пытается поставить Приднестровью газ по альтернативным маршрутам

Россия принимает все усилия для поставки газа ПМР по альтернативным маршрутам

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москва предпринимает все усилия по гуманитарным поставкам газа в Приднестровье по альтернативным маршрутам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, для урегулирования энергокризиса Украине достаточно дать транзит газа через свою территорию, а властям Молдавии - "признать долг перед "Газпромом".
"Пока этого не произошло, профильные российские структуры предпринимают всевозможные усилия по организации гуманитарных поставок газа в регион по альтернативным маршрутам", - сказала она в ходе брифинга.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и непризнанная Приднестровская Молдавская Республика остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде.
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РоссияЭкономикаУкраинаМария ЗахароваГазпромМолдавия
 
 
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