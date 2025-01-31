https://ria.ru/20250131/pridnestrove-1996604973.html

Россия пытается поставить Приднестровью газ по альтернативным маршрутам

Россия пытается поставить Приднестровью газ по альтернативным маршрутам - РИА Новости, 31.01.2025

Россия пытается поставить Приднестровью газ по альтернативным маршрутам

Москва предпринимает все усилия по гуманитарным поставкам газа в Приднестровье по альтернативным маршрутам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T13:20:00+03:00

2025-01-31T13:20:00+03:00

2025-01-31T14:07:00+03:00

россия

экономика

украина

мария захарова

газпром

молдавия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москва предпринимает все усилия по гуманитарным поставкам газа в Приднестровье по альтернативным маршрутам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, для урегулирования энергокризиса Украине достаточно дать транзит газа через свою территорию, а властям Молдавии - "признать долг перед "Газпромом"."Пока этого не произошло, профильные российские структуры предпринимают всевозможные усилия по организации гуманитарных поставок газа в регион по альтернативным маршрутам", - сказала она в ходе брифинга.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и непризнанная Приднестровская Молдавская Республика остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде.

https://ria.ru/20250130/pridnestrove-1996237412.html

россия

украина

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россия, экономика, украина, мария захарова, газпром, молдавия