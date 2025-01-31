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В Ингушетии потушили пожар на мукомольном комбинате
В Ингушетии потушили пожар на мукомольном комбинате - РИА Новости, 31.01.2025
В Ингушетии потушили пожар на мукомольном комбинате
Пожар на мукомольном комбинате в городе Карабулак в Ингушетии ликвидирован, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T19:26:00+03:00
2025-01-31T19:26:00+03:00
2025-01-31T19:36:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 31 янв - РИА Новости. Пожар на мукомольном комбинате в городе Карабулак в Ингушетии ликвидирован, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.В 17.45 мск в пятницу поступило сообщение, что в городе Карабулак произошел пожар на мукомольном комбинате. В пресс-службе ведомства РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет."В 18.47 мск ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250128/pozhar-1995831709.html
республика ингушетия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика ингушетия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Ингушетия
В Ингушетии потушили пожар на мукомольном комбинате
МЧС сообщило о ликвидации пожара на мукомольном комбинате в Ингушетии