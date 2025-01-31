https://ria.ru/20250131/pozhar-1996539265.html

В Ростове-на-Дону произошел пожар в клинико-диагностическом центре

В Ростове-на-Дону произошел пожар в клинико-диагностическом центре - РИА Новости, 31.01.2025

В Ростове-на-Дону произошел пожар в клинико-диагностическом центре

Пожарные ликвидировали возгорание в клинико-диагностическом центре в Ростове-на-Дону, один человек госпитализирован, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T09:29:00+03:00

2025-01-31T09:29:00+03:00

2025-01-31T11:02:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996556891_0:210:960:750_1920x0_80_0_0_63d8715cedc6e7b2da095964177c548f.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 янв - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в клинико-диагностическом центре в Ростове-на-Дону, один человек госпитализирован, сообщает ГУМЧС России по региону. В 2:31 мск пятницы на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на первом этаже клинико-диагностического центра в переулке Днепровском. "К моменту прибытия первых пожарно-спасательных расчетов наблюдалось сильное задымление, эвакуировали 197 человек. 77-летнего мужчину, надышавшегося дымом, госпитализировали", - говорится в сообщении. В 3:00 пожар был ликвидирован на десяти квадратных метрах. В тушении участвовали 43 специалиста, было задействовано 12 единиц техники. Причину ЧП установят дознаватели МЧС.

https://ria.ru/20241222/pozhar-1990735258.html

ростов-на-дону

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)