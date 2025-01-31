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В Ростове-на-Дону произошел пожар в клинико-диагностическом центре
В Ростове-на-Дону произошел пожар в клинико-диагностическом центре - РИА Новости, 31.01.2025
В Ростове-на-Дону произошел пожар в клинико-диагностическом центре
Пожарные ликвидировали возгорание в клинико-диагностическом центре в Ростове-на-Дону, один человек госпитализирован, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T09:29:00+03:00
2025-01-31T09:29:00+03:00
2025-01-31T11:02:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 янв - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в клинико-диагностическом центре в Ростове-на-Дону, один человек госпитализирован, сообщает ГУМЧС России по региону. В 2:31 мск пятницы на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на первом этаже клинико-диагностического центра в переулке Днепровском. "К моменту прибытия первых пожарно-спасательных расчетов наблюдалось сильное задымление, эвакуировали 197 человек. 77-летнего мужчину, надышавшегося дымом, госпитализировали", - говорится в сообщении. В 3:00 пожар был ликвидирован на десяти квадратных метрах. В тушении участвовали 43 специалиста, было задействовано 12 единиц техники. Причину ЧП установят дознаватели МЧС.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону произошел пожар в клинико-диагностическом центре
В Ростове-на-Дону произошел пожар в диагностическом центре, пострадал мужчина