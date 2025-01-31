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В Ростове-на-Дону произошел пожар в клинико-диагностическом центре - РИА Новости, 31.01.2025
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09:29 31.01.2025 (обновлено: 11:02 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/pozhar-1996539265.html
В Ростове-на-Дону произошел пожар в клинико-диагностическом центре
В Ростове-на-Дону произошел пожар в клинико-диагностическом центре - РИА Новости, 31.01.2025
В Ростове-на-Дону произошел пожар в клинико-диагностическом центре
Пожарные ликвидировали возгорание в клинико-диагностическом центре в Ростове-на-Дону, один человек госпитализирован, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T09:29:00+03:00
2025-01-31T11:02:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 янв - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в клинико-диагностическом центре в Ростове-на-Дону, один человек госпитализирован, сообщает ГУМЧС России по региону. В 2:31 мск пятницы на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на первом этаже клинико-диагностического центра в переулке Днепровском. "К моменту прибытия первых пожарно-спасательных расчетов наблюдалось сильное задымление, эвакуировали 197 человек. 77-летнего мужчину, надышавшегося дымом, госпитализировали", - говорится в сообщении. В 3:00 пожар был ликвидирован на десяти квадратных метрах. В тушении участвовали 43 специалиста, было задействовано 12 единиц техники. Причину ЧП установят дознаватели МЧС.
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происшествия, ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону произошел пожар в клинико-диагностическом центре

В Ростове-на-Дону произошел пожар в диагностическом центре, пострадал мужчина

© Фото : МЧС Ростовской области/TelegramПоследствия пожара в клинико-диагностическом центре в Ростове-на-Дону
Последствия пожара в клинико-диагностическом центре в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : МЧС Ростовской области/Telegram
Последствия пожара в клинико-диагностическом центре в Ростове-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 янв - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в клинико-диагностическом центре в Ростове-на-Дону, один человек госпитализирован, сообщает ГУМЧС России по региону.
В 2:31 мск пятницы на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на первом этаже клинико-диагностического центра в переулке Днепровском.
«
"К моменту прибытия первых пожарно-спасательных расчетов наблюдалось сильное задымление, эвакуировали 197 человек. 77-летнего мужчину, надышавшегося дымом, госпитализировали", - говорится в сообщении.
В 3:00 пожар был ликвидирован на десяти квадратных метрах. В тушении участвовали 43 специалиста, было задействовано 12 единиц техники. Причину ЧП установят дознаватели МЧС.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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