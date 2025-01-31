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В Волгоградской области потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В Волгоградской области потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости, 31.01.2025

В Волгоградской области потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Пожар, возникший на территории нефтеперерабатывающего завода в Волгоградской области в результате падения обломков БПЛА, ликвидирован, сообщается в... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T07:36:00+03:00

2025-01-31T07:36:00+03:00

2025-01-31T07:36:00+03:00

происшествия

волгоградская область

андрей бочаров

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пожар, возникший на территории нефтеперерабатывающего завода в Волгоградской области в результате падения обломков БПЛА, ликвидирован, сообщается в Telegram-канале администрации Волгоградской области со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова. "Сегодня ночью, 31 января, дежурными средствами ПВО министерства обороны на территории Волгоградской области была отражена атака восьми БПЛА. В результате падения обломков одного из БПЛА на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Один пострадавший рабочий завода госпитализирован", - сообщил Бочаров.

https://ria.ru/20250115/bpla-1993927487.html

волгоградская область

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2025

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происшествия, волгоградская область, андрей бочаров