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В Волгоградской области потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе
В Волгоградской области потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости, 31.01.2025
В Волгоградской области потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Пожар, возникший на территории нефтеперерабатывающего завода в Волгоградской области в результате падения обломков БПЛА, ликвидирован, сообщается в... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T07:36:00+03:00
2025-01-31T07:36:00+03:00
2025-01-31T07:36:00+03:00
происшествия
волгоградская область
андрей бочаров
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пожар, возникший на территории нефтеперерабатывающего завода в Волгоградской области в результате падения обломков БПЛА, ликвидирован, сообщается в Telegram-канале администрации Волгоградской области со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова. "Сегодня ночью, 31 января, дежурными средствами ПВО министерства обороны на территории Волгоградской области была отражена атака восьми БПЛА. В результате падения обломков одного из БПЛА на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Один пострадавший рабочий завода госпитализирован", - сообщил Бочаров.
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происшествия, волгоградская область, андрей бочаров
Происшествия, Волгоградская область, Андрей Бочаров
В Волгоградской области потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области ликвидировали