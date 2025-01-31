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Посольство России в Словакии осудило осквернение мемориала красноармейцам - РИА Новости, 31.01.2025
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20:22 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/posolstvo-1996716939.html
Посольство России в Словакии осудило осквернение мемориала красноармейцам
Посольство России в Словакии осудило осквернение мемориала красноармейцам - РИА Новости, 31.01.2025
Посольство России в Словакии осудило осквернение мемориала красноармейцам
Посольство России в Словакии назвало гнусным преступлением осквернение мемориала, установленного на юго-востоке страны в честь погибших в кровопролитных боях с... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T20:22:00+03:00
2025-01-31T20:22:00+03:00
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россия
роберт фицо
великая отечественная война (1941-1945)
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БРАТИСЛАВА, 31 янв - РИА Новости. Посольство России в Словакии назвало гнусным преступлением осквернение мемориала, установленного на юго-востоке страны в честь погибших в кровопролитных боях с фашистами красноармейцев, дипломаты надеются, что виновные будут наказаны, а власти приведут памятник первоначальное состояние в кратчайшие сроки. "Тридцатого января в Кошицком крае на Дарговском перевале был совершен акт вандализма в отношении мемориала Советской армии "Победа". Нанесенные на памятник желто-голубой краской оскорбительные надписи и свастика выдают идейные корни нынешних последователей тех, с кем сражались за свободу Европы красноармейцы в 1945 году. Совершившие это гнусное преступление осквернили память 22 тысяч солдат Советской армии, которые погибли в кровопролитных боях с фашистами в этих местах и которым, как это следует из надписи на монументе, "благодарный народ Кошице" посвятил этот мемориал", - говорится в заявлении российской дипмиссии, текст которого есть распоряжении РИА Новости. В посольстве РФ выразили надежду на то, что "словацкие власти, чьи представители - вместе с многочисленными общественными деятелями и обычными гражданами страны 18 января - в 80-ю годовщину завершения боев за Дарговский перевал - возложили венки к подножию памятника, проведут тщательное расследование, найдут и накажут преступников, а также в кратчайшие сроки приведут монумент в первоначальное состояние". Активисты объединения "Брат за Брата", которые неоднократно устраняли последствия вандализма на советских памятниках, опубликовали видео, на кадрах которого видны оскорбительные надписи, сделанные на мемориале желто-голубой краской, в том числе в адрес действующего министра Словакии Роберта Фицо, а также свастику. Это не первый случай вандализма в этом регионе Словакии. В августе 2024 года активисты из объединения "Брат за брата" закрасили несколько украинских флагов на советском танке и противотанковой самоходной артиллерийской установке в районе населенного пункта Даргов на юго-востоке Словакии. Во время Второй мировой войны здесь происходили ожесточенные бои между советской и немецкой армиями. Советская техника установлена там в память о погибших в кровопролитных сражениях за Дарговский перевал.
https://ria.ru/20241228/slovakija-1991777313.html
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в мире, словакия, россия, роберт фицо, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Великая Отечественная война (1941-1945)
Посольство России в Словакии осудило осквернение мемориала красноармейцам

Посольство России в Словакии назвало осквернение мемориала гнусным преступлением

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСловакия
Словакия - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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БРАТИСЛАВА, 31 янв - РИА Новости. Посольство России в Словакии назвало гнусным преступлением осквернение мемориала, установленного на юго-востоке страны в честь погибших в кровопролитных боях с фашистами красноармейцев, дипломаты надеются, что виновные будут наказаны, а власти приведут памятник первоначальное состояние в кратчайшие сроки.
"Тридцатого января в Кошицком крае на Дарговском перевале был совершен акт вандализма в отношении мемориала Советской армии "Победа". Нанесенные на памятник желто-голубой краской оскорбительные надписи и свастика выдают идейные корни нынешних последователей тех, с кем сражались за свободу Европы красноармейцы в 1945 году. Совершившие это гнусное преступление осквернили память 22 тысяч солдат Советской армии, которые погибли в кровопролитных боях с фашистами в этих местах и которым, как это следует из надписи на монументе, "благодарный народ Кошице" посвятил этот мемориал", - говорится в заявлении российской дипмиссии, текст которого есть распоряжении РИА Новости.
Словакия - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
В Словакии вандал сломал серпы и молоты на памятнике советским воинам
28 декабря 2024, 00:58
В посольстве РФ выразили надежду на то, что "словацкие власти, чьи представители - вместе с многочисленными общественными деятелями и обычными гражданами страны 18 января - в 80-ю годовщину завершения боев за Дарговский перевал - возложили венки к подножию памятника, проведут тщательное расследование, найдут и накажут преступников, а также в кратчайшие сроки приведут монумент в первоначальное состояние".
Активисты объединения "Брат за Брата", которые неоднократно устраняли последствия вандализма на советских памятниках, опубликовали видео, на кадрах которого видны оскорбительные надписи, сделанные на мемориале желто-голубой краской, в том числе в адрес действующего министра Словакии Роберта Фицо, а также свастику.
Это не первый случай вандализма в этом регионе Словакии. В августе 2024 года активисты из объединения "Брат за брата" закрасили несколько украинских флагов на советском танке и противотанковой самоходной артиллерийской установке в районе населенного пункта Даргов на юго-востоке Словакии. Во время Второй мировой войны здесь происходили ожесточенные бои между советской и немецкой армиями. Советская техника установлена там в память о погибших в кровопролитных сражениях за Дарговский перевал.
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Оппозиция в Словакии обвинила противников санкций против России в госизмене
27 января, 18:15
 
В миреСловакияРоссияРоберт ФицоВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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