Посольство России в Словакии осудило осквернение мемориала красноармейцам
Посольство России в Словакии назвало осквернение мемориала гнусным преступлением
Словакия. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 31 янв - РИА Новости. Посольство России в Словакии назвало гнусным преступлением осквернение мемориала, установленного на юго-востоке страны в честь погибших в кровопролитных боях с фашистами красноармейцев, дипломаты надеются, что виновные будут наказаны, а власти приведут памятник первоначальное состояние в кратчайшие сроки.
"Тридцатого января в Кошицком крае на Дарговском перевале был совершен акт вандализма в отношении мемориала Советской армии "Победа". Нанесенные на памятник желто-голубой краской оскорбительные надписи и свастика выдают идейные корни нынешних последователей тех, с кем сражались за свободу Европы красноармейцы в 1945 году. Совершившие это гнусное преступление осквернили память 22 тысяч солдат Советской армии, которые погибли в кровопролитных боях с фашистами в этих местах и которым, как это следует из надписи на монументе, "благодарный народ Кошице" посвятил этот мемориал", - говорится в заявлении российской дипмиссии, текст которого есть распоряжении РИА Новости.
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В посольстве РФ выразили надежду на то, что "словацкие власти, чьи представители - вместе с многочисленными общественными деятелями и обычными гражданами страны 18 января - в 80-ю годовщину завершения боев за Дарговский перевал - возложили венки к подножию памятника, проведут тщательное расследование, найдут и накажут преступников, а также в кратчайшие сроки приведут монумент в первоначальное состояние".
Активисты объединения "Брат за Брата", которые неоднократно устраняли последствия вандализма на советских памятниках, опубликовали видео, на кадрах которого видны оскорбительные надписи, сделанные на мемориале желто-голубой краской, в том числе в адрес действующего министра Словакии Роберта Фицо, а также свастику.
Это не первый случай вандализма в этом регионе Словакии. В августе 2024 года активисты из объединения "Брат за брата" закрасили несколько украинских флагов на советском танке и противотанковой самоходной артиллерийской установке в районе населенного пункта Даргов на юго-востоке Словакии. Во время Второй мировой войны здесь происходили ожесточенные бои между советской и немецкой армиями. Советская техника установлена там в память о погибших в кровопролитных сражениях за Дарговский перевал.