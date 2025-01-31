https://ria.ru/20250131/posolstvo-1996716939.html

Посольство России в Словакии осудило осквернение мемориала красноармейцам

Посольство России в Словакии осудило осквернение мемориала красноармейцам - РИА Новости, 31.01.2025

Посольство России в Словакии осудило осквернение мемориала красноармейцам

Посольство России в Словакии назвало гнусным преступлением осквернение мемориала, установленного на юго-востоке страны в честь погибших в кровопролитных боях с... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T20:22:00+03:00

2025-01-31T20:22:00+03:00

2025-01-31T20:22:00+03:00

в мире

словакия

россия

роберт фицо

великая отечественная война (1941-1945)

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БРАТИСЛАВА, 31 янв - РИА Новости. Посольство России в Словакии назвало гнусным преступлением осквернение мемориала, установленного на юго-востоке страны в честь погибших в кровопролитных боях с фашистами красноармейцев, дипломаты надеются, что виновные будут наказаны, а власти приведут памятник первоначальное состояние в кратчайшие сроки. "Тридцатого января в Кошицком крае на Дарговском перевале был совершен акт вандализма в отношении мемориала Советской армии "Победа". Нанесенные на памятник желто-голубой краской оскорбительные надписи и свастика выдают идейные корни нынешних последователей тех, с кем сражались за свободу Европы красноармейцы в 1945 году. Совершившие это гнусное преступление осквернили память 22 тысяч солдат Советской армии, которые погибли в кровопролитных боях с фашистами в этих местах и которым, как это следует из надписи на монументе, "благодарный народ Кошице" посвятил этот мемориал", - говорится в заявлении российской дипмиссии, текст которого есть распоряжении РИА Новости. В посольстве РФ выразили надежду на то, что "словацкие власти, чьи представители - вместе с многочисленными общественными деятелями и обычными гражданами страны 18 января - в 80-ю годовщину завершения боев за Дарговский перевал - возложили венки к подножию памятника, проведут тщательное расследование, найдут и накажут преступников, а также в кратчайшие сроки приведут монумент в первоначальное состояние". Активисты объединения "Брат за Брата", которые неоднократно устраняли последствия вандализма на советских памятниках, опубликовали видео, на кадрах которого видны оскорбительные надписи, сделанные на мемориале желто-голубой краской, в том числе в адрес действующего министра Словакии Роберта Фицо, а также свастику. Это не первый случай вандализма в этом регионе Словакии. В августе 2024 года активисты из объединения "Брат за брата" закрасили несколько украинских флагов на советском танке и противотанковой самоходной артиллерийской установке в районе населенного пункта Даргов на юго-востоке Словакии. Во время Второй мировой войны здесь происходили ожесточенные бои между советской и немецкой армиями. Советская техника установлена там в память о погибших в кровопролитных сражениях за Дарговский перевал.

https://ria.ru/20241228/slovakija-1991777313.html

https://ria.ru/20250127/slovakiya-1995774129.html

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в мире, словакия, россия, роберт фицо, великая отечественная война (1941-1945)