https://ria.ru/20250131/poslal-gospod-rodine-nashey-svoego-proroka-1996394698.html

"Послал Господь Родине нашей своего пророка"

"Послал Господь Родине нашей своего пророка" - РИА Новости, 31.01.2025

"Послал Господь Родине нашей своего пророка"

Ещё при его жизни преподобного Серафима его знала вся Россия, тысячи людей приходили к нему в Саровскую пустынь, не прекратился людской поток и после его кончины. Почему батюшку Серафима так любили и не забывали в народе, как проходили торжества прославления преподобного и как исполнилось его предсказание, что плотью он в Дивееве лежать будет?

2025-01-31T09:00:00+03:00

2025-01-31T09:00:00+03:00

2025-01-31T09:00:00+03:00

вот оно, дивеево

религия

серафим саровский (прохор мошнин)

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«Перед наступлением великих, никогда ещё не бывших испытаний для веры, послал Господь Родине нашей своего пророка» Ещё при его жизни преподобного Серафима его знала вся Россия, тысячи людей приходили к нему в Саровскую пустынь, не прекратился людской поток и после его кончины. Почему батюшку Серафима так любили и не забывали в народе, как проходили торжества прославления преподобного и как исполнилось его предсказание, что плотью он в Дивееве лежать будет? audio/mpeg

«Перед наступлением великих, никогда ещё не бывших испытаний для веры, послал Господь Родине нашей своего пророка» Ещё при его жизни преподобного Серафима его знала вся Россия, тысячи людей приходили к нему в Саровскую пустынь, не прекратился людской поток и после его кончины. Почему батюшку Серафима так любили и не забывали в народе, как проходили торжества прославления преподобного и как исполнилось его предсказание, что плотью он в Дивееве лежать будет? audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

религия, серафим саровский (прохор мошнин), аудио