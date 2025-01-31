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"Послал Господь Родине нашей своего пророка" - РИА Новости, 31.01.2025
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09:00 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/poslal-gospod-rodine-nashey-svoego-proroka-1996394698.html
"Послал Господь Родине нашей своего пророка"
"Послал Господь Родине нашей своего пророка" - РИА Новости, 31.01.2025
"Послал Господь Родине нашей своего пророка"
Ещё при его жизни преподобного Серафима его знала вся Россия, тысячи людей приходили к нему в Саровскую пустынь, не прекратился людской поток и после его кончины. Почему батюшку Серафима так любили и не забывали в народе, как проходили торжества прославления преподобного и как исполнилось его предсказание, что плотью он в Дивееве лежать будет?
2025-01-31T09:00:00+03:00
2025-01-31T09:00:00+03:00
вот оно, дивеево
религия
серафим саровский (прохор мошнин)
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«Перед наступлением великих, никогда ещё не бывших испытаний для веры, послал Господь Родине нашей своего пророка»
Ещё при его жизни преподобного Серафима его знала вся Россия, тысячи людей приходили к нему в Саровскую пустынь, не прекратился людской поток и после его кончины. Почему батюшку Серафима так любили и не забывали в народе, как проходили торжества прославления преподобного и как исполнилось его предсказание, что плотью он в Дивееве лежать будет?
audio/mpeg
«Перед наступлением великих, никогда ещё не бывших испытаний для веры, послал Господь Родине нашей своего пророка»
Ещё при его жизни преподобного Серафима его знала вся Россия, тысячи людей приходили к нему в Саровскую пустынь, не прекратился людской поток и после его кончины. Почему батюшку Серафима так любили и не забывали в народе, как проходили торжества прославления преподобного и как исполнилось его предсказание, что плотью он в Дивееве лежать будет?
audio/mpeg
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях:Яндекс.МузыкаApple PodcastsSoundstreamСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Автор эпизода: Ильинцева КаринаГолоса эпизода: Юрий Беляев, Артем Буфтяк, Анастасия КудрявцеваМонтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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религия, серафим саровский (прохор мошнин), аудио
Вот оно, Дивеево, Религия, Серафим Саровский (Прохор Мошнин)
Вот оно, Дивеево

"Послал Господь Родине нашей своего пророка"

Вот оно, Дивеево
«Перед наступлением великих, никогда ещё не бывших испытаний для веры, послал Господь Родине нашей своего пророка»
Вчера, 09:00
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Ещё при его жизни преподобного Серафима его знала вся Россия, тысячи людей приходили к нему в Саровскую пустынь, не прекратился людской поток и после его кончины. Почему батюшку Серафима так любили и не забывали в народе, как проходили торжества прославления преподобного и как исполнилось его предсказание, что плотью он в Дивееве лежать будет?
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях:
Яндекс.Музыка
Apple Podcasts
Soundstream
Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Автор эпизода: Ильинцева Карина
Голоса эпизода: Юрий Беляев, Артем Буфтяк, Анастасия Кудрявцева
Монтаж: Андрей Темнов
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
Вот оно, ДивеевоРелигияСерафим Саровский (Прохор Мошнин)
 
 
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