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"Послал Господь Родине нашей своего пророка"
"Послал Господь Родине нашей своего пророка" - РИА Новости, 31.01.2025
"Послал Господь Родине нашей своего пророка"
Ещё при его жизни преподобного Серафима его знала вся Россия, тысячи людей приходили к нему в Саровскую пустынь, не прекратился людской поток и после его кончины. Почему батюшку Серафима так любили и не забывали в народе, как проходили торжества прославления преподобного и как исполнилось его предсказание, что плотью он в Дивееве лежать будет?
2025-01-31T09:00:00+03:00
2025-01-31T09:00:00+03:00
2025-01-31T09:00:00+03:00
вот оно, дивеево
религия
серафим саровский (прохор мошнин)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996394175_0:243:1736:1220_1920x0_80_0_0_8d60ce44e5457eebb19f53e721375115.jpg
«Перед наступлением великих, никогда ещё не бывших испытаний для веры, послал Господь Родине нашей своего пророка»
Ещё при его жизни преподобного Серафима его знала вся Россия, тысячи людей приходили к нему в Саровскую пустынь, не прекратился людской поток и после его кончины. Почему батюшку Серафима так любили и не забывали в народе, как проходили торжества прославления преподобного и как исполнилось его предсказание, что плотью он в Дивееве лежать будет?
audio/mpeg
«Перед наступлением великих, никогда ещё не бывших испытаний для веры, послал Господь Родине нашей своего пророка»
Ещё при его жизни преподобного Серафима его знала вся Россия, тысячи людей приходили к нему в Саровскую пустынь, не прекратился людской поток и после его кончины. Почему батюшку Серафима так любили и не забывали в народе, как проходили торжества прославления преподобного и как исполнилось его предсказание, что плотью он в Дивееве лежать будет?
audio/mpeg
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религия, серафим саровский (прохор мошнин), аудио
Вот оно, Дивеево, Религия, Серафим Саровский (Прохор Мошнин)
"Послал Господь Родине нашей своего пророка"
Ещё при его жизни преподобного Серафима его знала вся Россия, тысячи людей приходили к нему в Саровскую пустынь, не прекратился людской поток и после его кончины. Почему батюшку Серафима так любили и не забывали в народе, как проходили торжества прославления преподобного и как исполнилось его предсказание, что плотью он в Дивееве лежать будет?