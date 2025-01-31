https://ria.ru/20250131/pomosch-1996708429.html

Слуцкий передал помощь отряду "БАРС-Брянск"

Слуцкий передал помощь отряду "БАРС-Брянск" - РИА Новости, 31.01.2025

Слуцкий передал помощь отряду "БАРС-Брянск"

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости сообщил об отправке добровольцев отряда "БАРС-Брянск" в места выполнения боевых задач в зоне проведения... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T19:11:00+03:00

2025-01-31T19:11:00+03:00

2025-01-31T19:11:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости сообщил об отправке добровольцев отряда "БАРС-Брянск" в места выполнения боевых задач в зоне проведения контртеррористической операции, передав им очередную партию боевой техники и комплекты полного обмундирования. "Сегодня полторы тысячи бойцов и офицеров бригады "БАРС-Брянск" согласно распоряжению президента РФ приступают к выполнению боевых задач в зоне проведения контртеррористической операции. Пять месяцев – короткий срок для полного комплектования бригады и решения вопросов, связанных с боевой техникой и обмундированием", - сказал Слуцкий. По его словам, бригада полностью готова к выполнению тех непростых задач, которые направлены на скорейшую победу России. "Задача, стоящая перед бригадой "БАРС-Брянск", чрезвычайно серьёзна, каждый день на счету. Я хочу пожелать всем бойцам и офицерам бригады скорее вернуться домой живыми и невредимыми", - подчеркнул он. Парламентарий добавил, что 2025 год является важнейшим годом для СВО, по его мнению, это год, который приближает Россию к победе. Он отметил, что ЛДПР принимает на себя задачи по дальнейшему и ещё более масштабному обеспечению бригады "БАРС-Брянск" боевой техникой и обмундирование, всем тем, что необходимо для полноценного решения боевых задач. Слуцкий сообщил, что командир бригады "БАРС-Брянск" Сергей Антошин поблагодарил его за поддержку боевого подразделения и обеспечение бойцов необходимой техникой и военной экипировкой.

https://ria.ru/20250131/novgorodtsy-1996550195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, сво